Hantavirus en France : les cas contacts français sont-ils positifs ?
Vingt-six cas contacts français ont passé des tests PCR afin de vérifier s'ils sont toujours tous négatifs à une infection à l'hantavirus. Les résultats sont tobés ce jeudi matin.
- Vingt-six cas contacts liés à l’hantavirus ont été placés sous surveillance en France. Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement a indiqué qu'"aucun symptôme" n'a été détecté "parmi les 26 cas contact" ayant voyagé avec des malades et répertoriés à date. Ce jeudi matin, des tests PCR ont été réalisés pour s’assurer qu’aucun cas contact ne soit contaminé.
- Tous les cas contact français ont été négatif à l'hantavirus. Les cas asymptomatiques restent toutefois en isolement pour le moment.
- L'hantavirus a pour l'instant provoqué un seul cas préoccupant en France, une Française de 65 ans contaminée sur le navire MV Hondius, foyer du virus. Elle est toujours dans un "état grave" et lutte contre la "forme la plus sévère" du hantavirus et est assistée d'un "poumon artificiel".
- À l’hôpital Bichat à Paris, "en alerte maximale" est toujours de rigueur, a indiqué BFMTV mercredi 13 mai. Des mesures renforcées ont été prises avec isolement des cas contacts dans des chambres à pression négative où les microbes sont filtrés.
11:33 - Une Française toujours dans un état grave ce jeudi matin
La Française testée positive est actuellement toujours en réanimation à l'hôpital Bichat de Paris. Elle se trouve dans un "état grave" selon les dernières informations communiquées par les autorités et relayées par BFMTV. Les 26 cas contact français identifiés sont en ce moment tous à l'isolement en milieu hospitalier. Ils ne présentent “aucun symptôme" selon le communiqué du gouvernement. Les quatre enfants parmi eux ont été testés négatifs.
11:15 - Les 26 cas contact français toujours testés négatifs à l'hantavirus
Tous les cas contact français, passagers du MV Hondius ou identifiés après avoir pris un vol avec une personne infectée par l'hantavirus, ont été testés négatifs à l'hantavirus. Tous les cas contact asymptomatiques restent encore en isolement renforcé.
11:12 - "Le gouvernement a pris les bonnes mesures", estime le député RN Thomas Ménagé
"Le gouvernement a pris les bonnes mesures" pour gérer les passagers qui se trouvaient à bord du MV Hondius et d'un vol avec une malade, a estimé sur France 2 le député RN Thomas Ménagé. Mas, l'élu a aussi émis une critique : "on n'est pas totalement rassurés sur la préparation de la France, parce que [a ministre de la Santé a refusé de donner le nombre précis de masques que nous avons actuellement en stock", a-t-il aussi déclaré.
11:06 - Se dirige-t-on vers une pénurie de masques en France ?
Sur France Inter, la fondatrice de la centrale d’achat pharmaceutique Pharmazon explique sur France Inter avoir vu ses ventes de masques exploser en quelques jours. "Nous, distributeurs, on n'en a pas beaucoup en stock, donc on se retrouve avec des pénuries, cela va durer quelques jours, le temps que la production et la distribution se mettent en route", explique Audrey Lecoq. Toujours d’après les informations de France Inter, la demande de masques FFP2 a été multipliée par cinq en moins d'une semaine. En ce qui concerne les masques chirurgicaux, la demande a été multipliée par quatre.
10:42 - Un habitant corse parmi les cas contact
Un habitant de l’île de Beauté était à bord de l'avion reliant Sainte-Hélène à Johannesburg le 25 avril dernier, dans le même vol qu'une croisiériste du MV Hondius infectée et morte de l'hantavirus, révèle le quotidien Corse Matin. Il est donc identifié comme cas contact et se trouve dorénavant à l'isolement dans un hôpital parisien.
13/05/26 - 23:50 - L’Institut Malbrán en Argentine, qui mène des recherches sur le hantavirus, touché par des coupes budgétaires
Le gouvernement de Javier Milei a décidé de réduire les budgets de plusieurs organismes publics, dont l’Institut Malbrán, référence en Argentine pour l’étude du hantavirus. Selon une décision publiée au Journal officiel, le laboratoire perdrait environ 670 000 euros, soit 2,2 % de son budget, dans un plan global d’économies de plus de 1,5 milliard d’euros.
13/05/26 - 23:35 - Hantavirus : le foyer d’Epuyén, un épisode marquant de 2018
En 2018, un foyer d’hantavirus dans le village d’Epuyén, en Patagonie, a provoqué la mort d’au moins 11 personnes après une fête d’anniversaire. L’enquête a mis en évidence une transmission interhumaine pour la souche “Andes” et permis de mieux comprendre l’incubation et la contagion du virus. Des mesures d’isolement strictes avaient alors permis de limiter la propagation.
Le Hantavirus est apparu sur le MV Hondius, navire de croisière où un foyer a été détecté le 11 avril 2026. Objet de craintes et très surveillé après plusieurs décès consécutifs, le bateau a été bloqué pendant plusieurs jours avant d'être autorisé à accoster au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, le dimanche 10 mai, permettant l'évacuation des passagers et d'une partie des membres de l'équipage.
Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius. Parmi elles, il y avait 59 membres d'équipage et 88 passagers, dont des Français parmi les 23 nationalités différentes. Les cinq ressortissants français ont été évacués du navire de croisière. Après son évacuation complète au large des Canaries, le navire était attendu au port de Rotterdam, aux Pays-Bas.
Combien de morts a fait l'épidémie d'hantavirus de 2026 ?
Combien de personnes sont mortes à cause du hantavirus ? A date, on dénombre trois décès à bord du navire où le virus s'est déclaré : un couple de Néerlandais (un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans) ayant voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa, ainsi qu'une Allemande, décédée à bord du navire le 2 mai.
Quel est l'origine du foyer d'hantavirus de 2026 ?
Le hantavirus ne s'est probablement pas déclaré sur le MV Hondius. L’OMS a estimé début mai que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire néerlandais, mort avant son épouse sur le navire, est probablement le patient zéro de l'épidémie survenue pendant la croisière.
Qu'est-ce que le "virus des Andes", forme de hantavirus transmissible entre humains ?
Le hantavirus attire particulièrement l’attention de l’OMS. Vendredi 8 mai, elle a fait état de cas "identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant une forme de hantavirus transmissible entre humains. Le virus Andes circule principalement en Amérique du Sud et provoque un syndrome cardio-pulmonaire sévère, dont le taux de létalité peut atteindre 30 à 60 % selon l'institut Pasteur. Il se distingue des 37 autres hantavirus connus car il est le seul pour lequel une transmission d'humain à humain a été documentée. Ce mode de contamination reste toutefois marginal par rapport à l'exposition aux rongeurs infectés, mode de transmission plus courant du hantavirus.
Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?
Si les passagers ont été évacués avant même le débarquement, l'arrivée du navire MV Hondius à proximité du sol européen a fait débat. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés lors de trajets en avion en marge de la croisière. L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation a indiqué l'organisation début mai.
La situation du hantavirus est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l'OMS. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.
De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.
Quelle est la situation en France concernant l'hantavirus ?
La situation du hantavirus en France a fait l'objet d'une conférence de presse de la ministre de la Santé française Stéphanie Rist le 12 mai 2026, premier état des lieux général sur le virus dans le pays. "Les cas positifs dans le monde sont exclusivement des croisiéristes" à ce stade, a rappelé la ministre. Il "n'y a pas d'élément en faveur d'une circulation du virus sur le territoire national". L'objectif affiché du gouvernement est de "briser les chaînes" de transmission. Les cas contacts du hantavirus, désormais hostpitalisés d'office, sont placés dans des chambres à pression négative, dotées d'un "traitement d'air ultrasécurisé".
Interrogée sur l'état de préparation de la France face à une éventuelle épidémie de hantavirus, Stéphanie Rist s'est voulue rassurante. "Nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques, donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet", a-t-elle déclaré. Emmanuel Macron a soutenu l'effort gouvernemental en estimant que la situation était "sous contrôle" en France.