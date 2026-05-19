Hantavirus en France : les cas contacts hospitalisés encore une semaine, une traque aux rongeurs lancée

Les 26 cas contacts à l'hantavirus sont hospitalisés et isolés pendant encore au moins une semaine. Le pronostic vital de la patiente malade est toujours engagé.

L'essentiel

En France, les cas contacts à l'hantavirus, soit 26 personnes, sont toujours hospitalisées et placées en quarantaine jusqu'au 26 mai prochain. Un auto-confinement ou une surveillance prolongée pouvant atteindre 42 jours pourra, au-delà, être annoncé par les autorités. Une décision qui serait en adéquation avec les recommandations de l'OMS. La Française de 73 ans, cas confirmé et en réanimation à l'hôpital Bichat à Paris, est dans un "état stationnaire", mais avec toujours un pronostic vital engagé.

À ce stade, la principale inquiétude concerne le développement d'un potentiel variant. Pourtant, "aucun élément ne suggère l’émergence d’un variant particulier présentant des caractéristiques nouvelles", assure l'institut Pasteur par voie de communiqué. Les analyses génomiques ont confirmé que la séquence virale obtenue était identique aux souches du virus Andes détectées chez les autres cas positifs identifiés à bord du bateau MV Hondius. Une position partagée par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. "Aucun élément (ne) laisse penser à l’apparition d’un variant susceptible d’être plus transmissible ou plus dangereux", martèle-t-elle.

Une mission pour identifier l'origine du foyer d'infection à l'hantavirus sur le bateau de croisière a été lancée ce lundi 18 mai à Ushuaïa. Des scientifiques traquent des rongeurs susceptibles de porter le virus et notamment la souche des "Andes", transmissible entre humains.

En direct

12:49 - Les résultats du deuxième test PCR des 13 passagers espagnols négatifs Les résultats du deuxième test PCR des 13 passagers espagnols du navire de croisière MV Hondius sont tombés. Selon les informations du média Telecinco, qui cite des sources du ministère de la Santé, les résultats sont négatifs. Comme le prévoit le protocole mis en place par la Commission de santé publique, ils pourront "commencer à quitter leur chambre pour accéder aux espaces communs de l’étage où elles se trouvent et recevoir la visite de leurs proches, tout en maintenant en permanence les mesures de protection et de prévention établies". En ce qui concerne le passager positif, son état serait stable et continuerait d’évoluer favorablement. Il est toujours placé à l’unité d’isolement et de traitement de haut niveau (Uatan) de l’hôpital. 12:08 - Neuf cas confirmés de hantavirus dans le monde Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dénombrait le dimanche 17 mai 12 cas positifs au hantavirus au total, dont neuf cas confirmés, deux cas probables et un cas non confirmé, parmi les croisiéristes du MV Hondius, touchés par le hantavirus. Au total, trois décès sont survenus : une passagère allemande et le couple de Néerlandais qui auraient amené le virus sur le bateau de croisière. 11:52 - Une épidémie d'hantavirus est "peu probable", selon cette infectiologue Une épidémie d'hantavirus "semble peu probable", déclare le Dr Mariam Roncato, responsable de l'unité des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Ce virus se transmet avant tout "via les déjections du fameux rongeur à longue queue dont on entend parler. Il peut se transmettre quand même entre les humains, mais de façon moins facile ou systématique que d'autres virus qu'on connaît, par exemple que le Covid, et encore moins facilement que le virus de la rougeole, dont on sait qu'il se transmet le plus facilement. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait un risque", précise-t-elle chez ICI La Rochelle. Lire aussi Hantavirus : symptômes, contamination, traitement... Ce que l'on sait du virus et de la situation en France

Carte et chiffres du Hantavirus : des cas confirmés et d'autres suspectés, une pandémie comme celle du Covid est-elle possible ?

Symptômes de l'hantavirus : quels sont les premiers signes de maladie à surveiller ? 10:59 - Le MV Hondius en cours de nettoyage, avant de reprendre du service Le MV Hondius, accosté à Rotterdam depuis ce lundi 18 mai, va être "nettoyé et désinfecté en profondeur" pendant "trois à quatre jours". Si jusqu'au 13 juin, les croisières à son bord ont été annulées, il devrait reprendre du service après cette date indique le croisiériste Oceanwide expeditions. Le nettoyage sera effectué par l'entreprise spécialisée EWS Group, qui avait déjà œuvré pendant la pandémie de Covid-19, selon Oceanwide expeditions. "Après le nettoyage, les inspections et les audits programmés, le MV Hondius reprendra ses activités normales le 13 juin, au départ de Longyearbyen, au Svalbard (un archipel norvégien, ndlr)", précise le croisiériste. 10:20 - Des pièges installés à Ushuaïa pour analyser les rongeurs Une mission scientifique a été entamée lundi 18 mai avec la traque d’éventuels rongeurs vecteurs d’hantavirus. Des pièges ont été disséminés pour les attraper et savoir si certains étaient porteurs de la souche des Andes, transmissibles entre humains. Une fois le rongeur capturé, des échantillons de sang et de tissus seront prélevés dans "un centre de traitement aménagé selon des normes strictes de biosécurité", a expliqué le ministère local de la Santé. Les résultats seront ensuite connus sous quatre semaines. Le but est de trouver la source du foyer d'infection, mais aussi de rassurer les touristes. Cette mission doit permettre de savoir si le Néerlandais mort le 11 avril a pu être contaminé lors de son passage de deux jours à Ushuaïa avant d'embarquer sur le MV Hondius. Les autorités locales estiment que cette possibilité est "pratiquement nulle", la souche des Andes n'ayant jamais été signalée dans la région jusqu'à présent. "Les spécialistes argentins doutent de l'hypothèse Ushuaïa [comme origine de la contamination] et ces analyses vont permettre de mettre à jour la cartographie de l'hantavirus", a expliqué Mircea Sofonea, épidémiologiste au CHU de Nîmes à France info. 10:15 - La patiente malade est dans un "état stationnaire" Hospitalisée depuis le 10 mai à l'hôpital Bichat à Paris, la patiente française de 73 ans qui a contracté l'hantavirus sur le bateau de croisière est toujours en réanimation. Plus d'une semaine plus tard, elle est dans un "état stationnaire", a expliqué le professeur Xavier Lescure, infectiologue, auprès de Franceinfo. Son état ne se dégrade plus, mais reste extrêmement fragile. Son pronostic vital reste donc engagé car malgré de possibles signes d'amélioration, des complications peuvent survenir. 10:08 - Les cas contacts toujours isolés Les cas contacts à l'hantavirus en France ont été testés négatifs, mais sont toujours isolés car le temps d'incubation peut aller jusqu'à 42 jours. Elles ne présentent aucun symptôme, mais sont testées trois fois par semaine. Elles devraient rester ainsi encore une semaine, les modalités d'isolement pourraient ensuite évoluer selon la décision des autorités.

En savoir plus

Le Hantavirus est apparu sur le MV Hondius, navire de croisière où un foyer a été détecté le 11 avril 2026. Objet de craintes et très surveillé après plusieurs décès consécutifs, le bateau a été bloqué pendant plusieurs jours avant d'être autorisé à accoster au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, le dimanche 10 mai, permettant l'évacuation des passagers et d'une partie des membres de l'équipage.

Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius. Parmi elles, il y avait 59 membres d'équipage et 88 passagers, dont des Français parmi les 23 nationalités différentes. Les cinq ressortissants français ont été évacués du navire de croisière. Après son évacuation complète au large des Canaries, le navire était attendu au port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Combien de morts a fait l'épidémie d'hantavirus de 2026 ?

Combien de personnes sont mortes à cause du hantavirus ? A date, on dénombre trois décès à bord du navire où le virus s'est déclaré : un couple de Néerlandais (un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans) ayant voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa, ainsi qu'une Allemande, décédée à bord du navire le 2 mai.

Quel est l'origine du foyer d'hantavirus de 2026 ?

Le hantavirus ne s'est probablement pas déclaré sur le MV Hondius. L’OMS a estimé début mai que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire néerlandais, mort avant son épouse sur le navire, est probablement le patient zéro de l'épidémie survenue pendant la croisière.

Qu'est-ce que le "virus des Andes", forme de hantavirus transmissible entre humains ?

Le hantavirus attire particulièrement l’attention de l’OMS. Vendredi 8 mai, elle a fait état de cas "identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant une forme de hantavirus transmissible entre humains. Le virus Andes circule principalement en Amérique du Sud et provoque un syndrome cardio-pulmonaire sévère, dont le taux de létalité peut atteindre 30 à 60 % selon l'institut Pasteur. Il se distingue des 37 autres hantavirus connus car il est le seul pour lequel une transmission d'humain à humain a été documentée. Ce mode de contamination reste toutefois marginal par rapport à l'exposition aux rongeurs infectés, mode de transmission plus courant du hantavirus.

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Si les passagers ont été évacués avant même le débarquement, l'arrivée du navire MV Hondius à proximité du sol européen a fait débat. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés lors de trajets en avion en marge de la croisière. L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation a indiqué l'organisation début mai.

La situation du hantavirus est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l'OMS. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Quelle est la situation en France concernant l'hantavirus ?

La situation du hantavirus en France a fait l'objet d'une conférence de presse de la ministre de la Santé française Stéphanie Rist le 12 mai 2026, premier état des lieux général sur le virus dans le pays. "Les cas positifs dans le monde sont exclusivement des croisiéristes" à ce stade, a rappelé la ministre. Il "n'y a pas d'élément en faveur d'une circulation du virus sur le territoire national". L'objectif affiché du gouvernement est de "briser les chaînes" de transmission. Les cas contacts du hantavirus, désormais hostpitalisés d'office, sont placés dans des chambres à pression négative, dotées d'un "traitement d'air ultrasécurisé".

Interrogée sur l'état de préparation de la France face à une éventuelle épidémie de hantavirus, Stéphanie Rist s'est voulue rassurante. "Nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques, donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet", a-t-elle déclaré. Emmanuel Macron a soutenu l'effort gouvernemental en estimant que la situation était "sous contrôle" en France.