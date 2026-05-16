Hantavirus en France : l'hypothèse d'un "variant plus dangereux" écartée, la ministre se veut rassurante

Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, a indiqué ce vendredi soir sur les réseaux sociaux que rien "ne laisse penser à l'apparition d'un variant plus dangereux" de l'hantavirus.

L'essentiel

La ministre de la Santé française, Stéphanie Rist, a affirmé vendredi soir sur le réseau social X "qu'aucun élément ne laisse à penser à l'apparition d'un variant plus dangereux" après "le séquençage complet de la souche Andes détectée chez une passagère française du MV Hondius".

Les vingt-six cas contacts français de l’hantavirus, hospitalisés, ont tous été mis à l'isolement. Tous ont été testés négatifs, a annoncé la ministre de la Santé vendredi matin, hier. Tous ont été testés négatifs au virus, mais ils restent "placés en isolement hospitalier" a déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, le jeudi 14 mai.

Les vingt-six cas contacts français de l'hantavirus ne présentent "aucun symptôme" et "n’ont pas pu contaminer des personnes" a assuré l'infectiologue Karine Lacombe. Désormais, si un cas contact devient positif, aucun nouveau contact tracing ne sera lancé autour de ses proches, considérés comme non exposés à risque si le test effectué au début de l’isolement était négatif.

L'hantavirus a pour l'instant provoqué un seul cas préoccupant en France, une femme de 65 ans contaminée sur le navire MV Hondius, foyer du virus. Elle est toujours dans un "état grave" et lutte contre la "forme la plus sévère" du hantavirus et est assistée d'un "poumon artificiel".

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Le Hantavirus est apparu sur le MV Hondius, navire de croisière où un foyer a été détecté le 11 avril 2026. Objet de craintes et très surveillé après plusieurs décès consécutifs, le bateau a été bloqué pendant plusieurs jours avant d'être autorisé à accoster au port de Granadilla, à Tenerife, la plus grande île de l'archipel espagnol des Canaries, le dimanche 10 mai, permettant l'évacuation des passagers et d'une partie des membres de l'équipage.

Près de 150 personnes se trouvaient à bord du MV Hondius. Parmi elles, il y avait 59 membres d'équipage et 88 passagers, dont des Français parmi les 23 nationalités différentes. Les cinq ressortissants français ont été évacués du navire de croisière. Après son évacuation complète au large des Canaries, le navire était attendu au port de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Combien de morts a fait l'épidémie d'hantavirus de 2026 ?

Combien de personnes sont mortes à cause du hantavirus ? A date, on dénombre trois décès à bord du navire où le virus s'est déclaré : un couple de Néerlandais (un homme de 70 ans et d'une femme de 69 ans) ayant voyagé entre le Chili, l'Uruguay et l'Argentine avant d'embarquer à Ushuaïa, ainsi qu'une Allemande, décédée à bord du navire le 2 mai.

Quel est l'origine du foyer d'hantavirus de 2026 ?

Le hantavirus ne s'est probablement pas déclaré sur le MV Hondius. L’OMS a estimé début mai que la première personne contaminée n'avait pas pu l'être "sur le bateau ou sur une des îles", mais bien "avant d'embarquer sur le bateau". Le septuagénaire néerlandais, mort avant son épouse sur le navire, est probablement le patient zéro de l'épidémie survenue pendant la croisière.

Qu'est-ce que le "virus des Andes", forme de hantavirus transmissible entre humains ?

Le hantavirus attire particulièrement l’attention de l’OMS. Vendredi 8 mai, elle a fait état de cas "identifiés comme étant dus au virus des Andes", ce dernier étant une forme de hantavirus transmissible entre humains. Le virus Andes circule principalement en Amérique du Sud et provoque un syndrome cardio-pulmonaire sévère, dont le taux de létalité peut atteindre 30 à 60 % selon l'institut Pasteur. Il se distingue des 37 autres hantavirus connus car il est le seul pour lequel une transmission d'humain à humain a été documentée. Ce mode de contamination reste toutefois marginal par rapport à l'exposition aux rongeurs infectés, mode de transmission plus courant du hantavirus.

Une épidémie d'hantavirus en Europe est-elle possible ?

Si les passagers ont été évacués avant même le débarquement, l'arrivée du navire MV Hondius à proximité du sol européen a fait débat. Les inquiétudes se concentrent également sur les personnes qui sont entrées en contact avec des cas confirmés lors de trajets en avion en marge de la croisière. L'OMS tient pourtant à rassurer. Il y a un "faible risque" de propagation a indiqué l'organisation début mai.

La situation du hantavirus est loin d'être épidémique selon l'organisation mondiale. "Le risque pour le grand public est faible. Il ne s'agit pas d'un virus qui se propage comme la grippe ou le Covid-19. C'est très différent", a aussi expliqué Maria Van Kerkhove, épidémiologiste à l'OMS. Le risque sanitaire pour les Européens est "faible", a également indiqué Bruxelles. "Il n’y a pas lieu de s’inquiéter", a insisté une porte-parole de la Commission européenne Eva Hrncirova. Un avis qui n'est pas partagé par tous.

De "nombreuses incertitudes subsistent" sur l’épidémie d’hantavirus, a en effet estimé mercredi 6 mai le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), une agence de l’UE, qui appelle à la prudence. "De nombreuses incertitudes subsistent encore concernant cette épidémie d’hantavirus et il est important, à ce stade, d’adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions", a dit la directrice de l’ECDC Pamela Rendi-Wagner, citée dans un communiqué.

Quelle est la situation en France concernant l'hantavirus ?

La situation du hantavirus en France a fait l'objet d'une conférence de presse de la ministre de la Santé française Stéphanie Rist le 12 mai 2026, premier état des lieux général sur le virus dans le pays. "Les cas positifs dans le monde sont exclusivement des croisiéristes" à ce stade, a rappelé la ministre. Il "n'y a pas d'élément en faveur d'une circulation du virus sur le territoire national". L'objectif affiché du gouvernement est de "briser les chaînes" de transmission. Les cas contacts du hantavirus, désormais hostpitalisés d'office, sont placés dans des chambres à pression négative, dotées d'un "traitement d'air ultrasécurisé".

Interrogée sur l'état de préparation de la France face à une éventuelle épidémie de hantavirus, Stéphanie Rist s'est voulue rassurante. "Nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques, donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet", a-t-elle déclaré. Emmanuel Macron a soutenu l'effort gouvernemental en estimant que la situation était "sous contrôle" en France.