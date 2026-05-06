Vigilance orages, pluie et inondations : de nombreux départements concernés, attention aux inondations

De nombreux départements sont placés en vigilance ce mercredi, des précipitations et des orages sont attendus dans l'après-midi.

Une goutte froide touche la France et ramène de l'humidité depuis plusieurs jours. La Chaine météo prévient que ce mercredi 6 mai le temps "prend une allure automnale sur bon nombre de régions avec un temps humide et frais pour la saison. Les pluies efficaces se poursuivent sur de nombreuses régions. Les pluies faiblissent au nord tandis que le temps reste instable du sud-(ouest au centre-est avec des averses parfois orageuses".

Météo-France a levé à 9 heures l'alerte pluie-inondation qui concernait une vingtaine de départements allant de la Mayenne aux Ardennes, en passant par l'Île-de-France.

Mais l'alerte jaune aux orages perdure sur un gros tiers est du pays, de la Meurthe-et-Moselle jusqu'à la Corse. La perturbation s'évacuera jeudi pour laisser place à un temps global plus calme et ensoleillé.

Des précipitations impressionnantes

Mardi, d'importantes quantités de pluie se sont abattues. La Sarthe et la Mayenne avaient un temps été placées en vigilance orange pour pluie-inondation de 6 heures à 18 heures, puis sont retombées en alerte jaune. Ces départements ont été touchés par des pluies durables : "à 17h, sur les 12 dernières heures, il est généralement tombé entre 30 à 60 mm sur la Sarthe (72) et la Mayenne (53) et notamment 53 mm à Le Mans (72)", précisait Météo France. Les précipitations ont peu à peu faibli, mais elles restaient présentes jusque dans la nuit. La circulation a été perturbée dans ces départements, avec des routes impraticables.

Sur X, le météorologue Guillaume Séchet a rapporté que les zones les plus affectées étaient les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, le sud de l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, ainsi que l’Ardèche, le Gard, le Vaucluse et l’Hérault. Parmi les cumuls les plus impressionnants constatés ce mardi, il a noté : Gorniès (34) – 84.2 mm (210 m)., Courcité (53) – 77.6 mm (172 m), Beaumont-du-Ventoux (84) – 77.3 mm (1445 m), Salindres (30) – 76.6 mm (191 m), Mézières-sur-Couesnon (35) – 72.4 mm (71 m) et Orgnac-l’Aven (07) – 70.2 mm (230 m). La Chaîne Météo rapportait, de son côté, 66 mm de pluie à Feins, en Ille-et-Vilaine, et 56 mm à Blois, dans le Loir-et-Cher.

Dernières mises à jour

09:45 - L'Ile-de-France en proie à une baisse des températures Si lundi 4 et mardi 5 mai, l'Ile-de-France atteignait 20 degrés et plus en après-midi, ce ne sera pas le cas ce mercredi 6 mai. Les températures attendus dans la région sont de 10 degrés minimum le matin et 17 degrés maximum pour l'après-midi. Des températures plus basses que la moyenne de saison. La pluie sera encore présente pour cette journée du 6 mai mais pourrait disparaitre dés le jeudi 7 mai. 09:36 - L'Isère placé en vigilance jaune Comme le début de la semaine, certains départements sont en proie à de la pluie et des orages. Ce mercredi 6 mai, l'Isère est placé sous vigilance jaune pour orages. Lyon Capitale souligne que cette vigilance sera présente et valable toute la journée. 09:22 - Auvergne Rhône-Alpes : Vigilance jaune pour orage Ce mercredi 6 mai, l'ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes est placé sous vigilance jaune pour orages. La vigilance sera particulièrement à surveiller entre 11 heures et 21 heures avec des averses assez fortes le long de la journée. Cependant, une légère accalmie serait attendue dés le début de soirée. 09:20 - Quelles prévisions météo pour ce mercredi ? La Chaine Météo est assez rassurante dans son bulletin du jour : "La perturbation perd progressivement de son activité au nord avec la dépression qui se décale vers l'Europe Centrale. Le flux s'oriente au nord et fait descendre de l'air frais. L'instabilité faiblit car il n'y a plus de conflit de masse d'air entre air doux méditerranéen et air plus frais venant de mer du Nord, c'est la fraîcheur qui remporte la partie..." 05/05/26 - 23:33 - Les alertes orages et pluie-inondation levées en fin de nuit ou dans la matinée de mercredi, mais.. Selon les prévisions de Météo-France, la vigilance jaune pluie-inondation doit être levée vers 9 heures du matin mercredi. Avant cela, l'alerte aux orages sera retirée en fin de nuit, vers 6 heures. Cependant, une nouvelle vigilance aux orages est prévue entre 14h et 21h.

Le temps se dégrade en France. Pluie, orages, grêle... Personne n'y échappe. Le mois de mai commence donc sous les intempéries.