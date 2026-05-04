Vigilances orages : presque tout le pays concerné, de la grêle et de forts éclairs s'abattent

Il ne fait pas beau en France en ce début de semaine. Une grande partie du pays est en vigilance orages. Les éclairs peuvent s'accompagner de fortes pluies et de grêle.

Le temps s'est dégradé en France. Une goutte froide touche le pays et ramène de la pluie. Il faut surtout surveiller les orages qui peuvent être forts par endroit. L'activité électrique peut, en effet, être localement élevée. Plus de 70 000 éclairs ont déjà été enregistrés dans l'Hexagone depuis le 1er mai, selon l'observatoire français des tornades et orages violents. D'imposants grêlons (allant jusqu'à 3 cm de diamètre) sont aussi tombés par endroits.

Ce lundi 4 mai, seulement une vingtaine de départements échappent à la vigilance jaune orages. Ils se situent majoritairement dans l'est de la France. "Remontées pluvio-orageuses méditerranéennes pouvant être durables, avec des intensités souvent modérées", précise Météo France. Les plus forts orages touchent cet après-midi l'est de la région Midi-Pyrénées, notamment le Tarn et l'Aveyron. "Des orages pouvant donner de la grêle et des rafales jusqu'à 80 km/h, s'organisent", ajoute Météo France. Des grêlons jusqu'à 2 cm de diamètre peuvent accompagner les éclairs. En soirée, les orages se renforcent sur le Languedoc et les Cévennes.

Des pluies diluviennes

Dans le sud-est, il y a également une vigilance jaune pluie-inondation pour les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, la Drôme, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche, le Gard et l'Hérault. Pour ces deux derniers départements, une hausse du niveau de vigilance n'est pas exclue. La pluie tombée est, en effet, importante sous les orages : jusqu'à 20 à 30 mm/h. Sur 24 heures, les cumuls de précipitations pourraient dépasser 100 mm, notamment dans l'Hérault et en Ardèche, ajoute La Chaine Météo.

L'instabilité orageuse devrait diminuer à partir de mardi en se recroquevillant sur le sud-est. La pluie sera, par contre, encore très présente. Un tel climat fait chuter les températures en dessous des normales de saison.