Sophie la girafe : une astuce pour savoir si la vôtre a été faite en Chine ou en France

Le célèbre jouet en caoutchouc Sophie la girafe est touché par un scandale. Présenté comme "made in France", une grande partie de sa fabrication a été délocalisée en Chine. Une enquête est en cours.

Le jouet Sophie la girafe est-il vraiment produit en France ? Créé en 1961 par Delacoste puis commercialisée depuis les années 1980 par la société Vulli, le mythique jouet de notre enfance fait face à des révélations choc de Mediapart : il serait massivement produite en Chine. Une information en partie confirmée ce lundi par Alain Thirion, dirigeant de l'entreprise Vulli qui produit Sophie la girafe. "Vulli fait fabriquer ses (…) girafes nues en Chine", a-t-il expliqué à l'AFP, "mais toutes les girafes sont terminées et surtout contrôlées une par une en France", assure-t-il. En cause ? La ligne de production de Rumilly n'est plus adaptée à la production à grande échelle liée au succès de ce jouet.

Et pour cause, la société se targue d'en écouler entre 700 000 et 800 000 chaque année en France. 70 millions d'exemplaires auraient même été produits depuis la création de l'animal en caoutchouc au son si singulier lorsque vous effectuez une pression dessus. "On n'avait pas les moyens, donc on s'est tournés vers la Chine", explique un ex-cadre de Vulli dans les colonnes de Mediapart. Produire en Chine serait quatre à cinq fois moins coûteux qu'en France.

D'après Alain Thirion, "cela n'a jamais été un mystère pour personne" et si on nous demandait, on le disait", assure-t-il. Toujours est-il que depuis 2019, au moins, la production réalisée en France n'existerait pas et servirait en réalité de vitrine pour dissimuler la réalité. Elles auraient simplement servi, depuis cette date, d'"outil de démonstration, pour les clients ou les contrôles", explique un cadre du groupe. "On ne nous disait rien. Mais mon bureau donnait sur l'atelier. Et je voyais bien que personne ne travaillait dedans. Je n'ai jamais vu les machines tourner", raconte à Mediapart une ancienne salariée. "On plaçait quatre ou cinq personnes dans l'atelier, la matière première était périmée. Tout était faux", abonde le cadre cité.

Comment savoir où ma girafe a été produite ?

Mais la production des Sophie aurait été délocalisée en Chine six ans plus tôt, à partir de 2013, selon les informations de Mediapart, soit bien avant l'ouverture de l'usine de Saint-Nabord annoncée en 2016. Le nouveau site de production vise une production 100% française à terme en utilisant l'injection de caoutchouc naturel moins polluante que les anciens moules en plâtre.

Aujourd'hui, sur le site du jouet, la commune de Rumily est mentionnée comme simple lieu du siège social et non plus comme lieu de fabrication. "Nous sommes en discussion avec la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)" sur ce que recoupe l'appellation made in France, indique Alain Thirion à l'AFP. Le lieu de production, lui, a tout simplement disparu de certains emballages.

Alors, comment savoir où votre girafe a été produite ? Le procédé est très simple et révélé dans l'enquête de Mediapart. Si vous disposez d'une Sophie la girafe, il suffit de vérifier le numéro de lot à six chiffres gravé à l'intérieur de l'une de ses pattes. Si le numéro de lot commence par 30, elle a bien été produite en France avec ses quatorze opérations manuelles. En revanche, si la série de numéros débute par 32 ou 33, cela signifie que le jouet a été produit en Chine par l'un des sous-traitants de Vulli et qu'il ne s'agit en rien d'une girafe "made in France".

Pour l'heure, Alain Thirion a jugé les demandes de contact de nos confrères "orientées par des mensonges" et des "fake news". Il a accusé Mediapart de relayer les propos de "quelques personnes" qui veulent "coûte que coûte porter préjudice à Vulli". Force est de constater que sur la plateforme Amazon, le 30 avril dernier, il était encore possible de lire que "la célèbre girafe est fabriquée à la main à Rumilly, en France".