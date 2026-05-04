Leipzig en Allemagne : une voiture "fonce dans la foule" et fait des victimes, ce que l'on sait

Ce lundi 4 mai 2026, plusieurs personnes ont été blessées dans un accident impliquant une voiture, dans le centre-ville de Leipzig, en Allemagne.

La situation est confuse et pour l'heure, impossible de parler d'attentat. Mais ce qu'il s'est passé ce lundi après-midi à Leipzig, en Allemagne est d'une gravité considérable : "une voiture a foncé dans la foule", écrit le journal allemand Bild, qui précise que, selon ses informations, "le conducteur roulait à grande vitesse sur la Grimmaische Straße".

Un premier bilan fait état d'au moins huit victimes, selon Bild, toutes "blessées", selon un porte-parole de la police au journal allemand. La police n'a évoqué aucune piste pour expliquer l'incident, et s'il pouvait s'agir d'un acte volontaire.

L'Allemagne a connu ces dernières annéesplusieurs attaques à la voiture-bélier, qui ont profondément marqué les esprits, notamment celle contre des marchés de Noël à Berlin en 2016 et celle contre des manifestatnts à Munich début 2025.