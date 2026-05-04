Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 4 mai 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto du lundi 4 mai, la Française des jeux propose six millions d'euros. Mais les joueurs doivent d'abord trouver les résultats...

Début de semaine en douceur côté Française des jeux. Pour le tirage Loto de ce lundi 4 mai 2026, la FDJ propose six millions d'euros. C'est un million d'euros de plus que la cagnotte moyenne qui est remportée à cette loterie. Mais il vous faudra plus que tenter de trouver le résultat Loto pour remporter le jackpot. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de trouver les bons résultats Loto et de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre karma ou votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même après 20h15 :

Qu'est-ce que le pack MultiChances proposé au Loto ?

Le pack MultiChance est une option uniquement disponible sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des jeux. Pour résumer, le pack MultiChance, il s'agit d'un pack constitué de 100 grilles simples, mais aussi 100 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros. Chaque joueur peut en acheter une ou plusieurs parts : 1, 2, 5, voire 10. Une part coûte 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ.

En somme, en pariant sur un pack MultiChances, un joueur a bien plus de chance de sortir gagnant, mais devra partager ses gains. Pour ceux qui voudraient avoir encore plus de chances, il existe aussi un Pack MultiChances constitué de 600 parts et tout autant de codes de LOTO. La part est en revanche à 6,60 euros.