Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 4 mai 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce tirage Loto du lundi 4 mai, la Française des jeux proposait six millions d'euros. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

Début de semaine en douceur côté Française des jeux. Pour le tirage Loto de ce lundi 4 mai 2026, la FDJ proposait six millions d'euros. C'est un million d'euros de plus que la cagnotte moyenne qui est remportée à cette loterie. Le tirage Loto ayant désormais eu lieu, que disent les résultats du jour ? Sur le site de la FDJ, la répartition des gains est formelle : il n'y a pas eu de grand vainqueur ce lundi.

Et le résultat Loto était dur à trouver, semble-t-il. Car il n'y a pas non plus de gagnant au deuxième rang. Néanmoins, au troisième rang, 26 grilles sont parvenues à trouver au moins quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance. Chacune permet de remporter 7 178,30 euros. Voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du Loto du lundi 04 mai 2026 4 - 8 - 15 - 18 - 46 2

Joker+ : 7 090 954

Option 2nd tirage : 9 - 25 - 33 - 37 - 42

10 codes gagnants : F09296822 - I63184100 - H82077803 - I53960492 - R04903211 - M94519657 - N18332259 - W93078631 - A93888125 - L30817665

Qu'est-ce que le pack MultiChances proposé au Loto ?

Prochain tirage mercredi, avec sept millions d'euros mis en jeu. Pour l'occasion, pourquoi ne pas se laisser tenter par un pack MultiChances ? Il s'agit d'une option uniquement disponible sur le site FDJ ou sur l'application de la Française des jeux. Pour résumer, le pack MultiChances est un pack constitué de 100 grilles simples, mais aussi 100 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros. Chaque joueur peut en acheter une ou plusieurs parts : 1, 2, 5, voire 10. Une part coûte 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ.

En somme, en pariant sur un pack MultiChances, un joueur a bien plus de chance de sortir gagnant, mais devra partager ses gains. Pour ceux qui voudraient avoir encore plus de chances, il existe aussi un Pack MultiChances constitué de 600 parts et tout autant de codes de LOTO. La part est en revanche à 6,60 euros.