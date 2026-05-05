Militaires français décédés à Angers : un "accident de plongée" évoqué, quelle est la cause de leur mort ?

Deux militaires de 24 et 30 ans sont morts lors d'un accident survenu dans la nuit de lundi à mardi, à Angers.

C'est lors d'un exercice que deux militaires, âgés de 24 et 30 ans, ont perdu la vie, la nuit dernière à Angers. C'est l'Agence France Presse qui rend publique ce matin cette information, après avoir été contactée par le parquet. Le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, a fait savoir que leur mort est survenu lors d'un exercice organisé dans la rivière Maine, il s'agit de toutes évidences d'un accident de plongée. Une enquête doit établir les circonstances précises de leur décès.

Leur mort a été constaté à l'hôpital, après que les secours aient découvert les deux hommes en arrêt cardiaque et pris en charge vers le plus proche établissement de santé. Le parquet a précisé que les militaires encadrant l'opération de mise en situation avaient perdu le contact durant la nuit avec les deux plongeurs.

Les deux militaires appartenaient pour l'un au 6e régiment du génie d'Angers et pour l'autre au 1er régiment étranger du génie de Laudun.