Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 6 mai 2026 annoncé [EN DIRECT]

LOTO. Pour le tirage Loto de ce mercredi 6 mai 2026,sept millions d'euros étaient mis en jeu. Tous les résultats sont à retrouver en direct sur cette page.

Le Loto de ce mercredi 6 mai 2026 a mis en jeu une cagnotte de sept millions d'euros à partager entre les éventuels gagnants du premier rang. Un jackpot en hausse par rapport au tirage précédent, dont la mise en jeu s'élevait à six millions d'euros. En complément du jackpot principal, la FDJ récompense 10 gagnants à 20 000 euros, comme d'habitude tirés au sort parmi les codes LOTO attribués. Le résultat du Loto de ce soir est à découvrir ci-dessous :