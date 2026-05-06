Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 6 mai 2026 annoncé [EN DIRECT]
LOTO. Pour le tirage Loto de ce mercredi 6 mai 2026,sept millions d'euros étaient mis en jeu. Tous les résultats sont à retrouver en direct sur cette page.
Le Loto de ce mercredi 6 mai 2026 a mis en jeu une cagnotte de sept millions d'euros à partager entre les éventuels gagnants du premier rang. Un jackpot en hausse par rapport au tirage précédent, dont la mise en jeu s'élevait à six millions d'euros. En complément du jackpot principal, la FDJ récompense 10 gagnants à 20 000 euros, comme d'habitude tirés au sort parmi les codes LOTO attribués. Le résultat du Loto de ce soir est à découvrir ci-dessous :
Plus de 1,5 million de gagnants du Loto en 2026
En 2026, plus de 1,5 millions de joueurs ont déjà remporté un gain au Loto, entre jackpots, gains intermédiaires et simples remboursements. Il faut dire que chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance à ce jeu de la Française des jeux. Et comme le dit le slogan, tous ceux qui ont gagné ont joué.
Jouer au Loto peut néanmoins comporter des risques, notamment d'addiction, et il est interdit aux moins de 18 ans. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
Les plus gros jackpots jamais remportés au Loto
Selon le site spécialisé Tirage-gagnant, le plus gros lot jamais empoché au Loto s'élève à 30 millions d'euros, gagné à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, 26 millions d'euros avaient été remportés par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Complètent le top 5 : 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.
Pour gonfler un peu les cagnottes, la FDJ organise des Super Loto, des tirages spéciaux au cours desquels la grille de base est vendue 3 € au lieu de 2,20 €. Lors de ces événements, ce ne sont pas 10 mais 50 codes LOTO qui sont tirés au sort, permettant chacun de remporter 20 000 €.