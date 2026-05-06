Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 6 mai 2026 est-il gagnant ? [EN LIGNE]

LOTO. Tous les résultats Loto du tirage de ce mercredi 6 mai sont à présent disponibles. Que fallait-il avoir parié pour devenir millionnaire ? Voici la combinaison gagnante du jour !

Le tirage Loto de ce mercredi 6 mai 2026 a-t-il désigné un grand vainqueur ou huit millions d'euros sont-ils désormais mis en jeu ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les participants du jour, la répartition des gains est formelle : il n'y a pas eu de grand gagnant ce mercredi soir. Les sept millions d'euros sont donc remis en jeu avec un million d'euros de plus. Prochain rendez-vous, samedi. Toute personne qui parviendra à trouver le résultat Loto remportera huit millions d'euros. En ce qui concerne le tirage Loto de ce mercredi soir, les plus chanceux sont seulement parvenus à se hisser au deuxième rang. Ils ont ainsi coché les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance, ce qui leur permet de remporter 56 503 euros. Trois grilles sont dans cette situation-là. D'autres ont également réussi à trouver une bonne partie du résultat Loto. Ainsi, 59 grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Leurs détenteurs repartent chacun avec 701 euros. Voici tous les résultats Loto du jour :

Tirage du Loto du mercredi 06 mai 2026 18 - 27 - 35 - 48 - 7 5

Joker+ : 5 634 669

Option 2nd tirage : 6 - 9 - 12 - 17 - 35

10 codes gagnants : B 7444 8153 - C 4895 2520 - F 9595 4184 - H 3071 3984 - I 6703 8056 - K 5645 5503 - K 6002 3538 - L 2043 1480 - M 4154 5410 - U 0313 9585