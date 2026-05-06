Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 6 mai 2026 est-il gagnant ? [EN LIGNE]
LOTO. Tous les résultats Loto du tirage de ce mercredi 6 mai sont à présent disponibles. Que fallait-il avoir parié pour devenir millionnaire ? Voici la combinaison gagnante du jour !
Le tirage Loto de ce mercredi 6 mai 2026 a-t-il désigné un grand vainqueur ou huit millions d'euros sont-ils désormais mis en jeu ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les participants du jour, la répartition des gains est formelle : il n'y a pas eu de grand gagnant ce mercredi soir. Les sept millions d'euros sont donc remis en jeu avec un million d'euros de plus. Prochain rendez-vous, samedi. Toute personne qui parviendra à trouver le résultat Loto remportera huit millions d'euros. En ce qui concerne le tirage Loto de ce mercredi soir, les plus chanceux sont seulement parvenus à se hisser au deuxième rang. Ils ont ainsi coché les cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance, ce qui leur permet de remporter 56 503 euros. Trois grilles sont dans cette situation-là. D'autres ont également réussi à trouver une bonne partie du résultat Loto. Ainsi, 59 grilles ont été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Leurs détenteurs repartent chacun avec 701 euros. Voici tous les résultats Loto du jour :
Tirage du Loto du mercredi 06 mai 2026
Sans jackpot, des dizaines ou centaines de milliers d'euros tout de même accessibles
Au Loto, un joueur qui trouve les cinq bons numéros sans le numéro Chance se classe au deuxième rang et peut remporter des sommes de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Au troisième rang, quatre bons numéros associés au bon numéro Chance permettent également de toucher des gains significatifs, souvent de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros. Le montant exact dépend à chaque tirage du nombre de gagnants à chaque rang.
À chaque tirage du Loto, les résultats du Joker+ sont également communiqués, constitués d'une série de sept chiffres. Il s'agit d'une option de jeu complémentaire que les participants peuvent ajouter à leur grille. Ce numéro est tiré au sort en parallèle de la combinaison principale du Loto.
Le Loto peut rester plusieurs semaines sans grand gagnant
Le jackpot effectivement empoché au Loto tourne en moyenne autour de 5 millions d'euros. Ce montant dépend du nombre de tirages consécutifs sans grand gagnant, puisque la cagnotte augmente d'un million à chaque remise en jeu. Le jackpot de départ étant fixé à 2 millions d'euros, il faut donc généralement plusieurs tirages avant qu'un joueur ne décroche le gros lot.
Il arrive même que la combinaison gagnante du Loto ne soit trouvée par aucun joueur pendant de nombreux tirages consécutifs. Avec des probabilités d'une chance sur 19 millions, ces séries sans vainqueur au rang 1 sont fréquentes. Le jackpot augmentant d'un million d'euros à chaque remise en jeu, la cagnotte peut ainsi passer de 2 millions à plus de 15 millions d'euros en quelques semaines.