Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 7 mai 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, la Française des jeux propose à nouveau de remporter 20 000 euros par mois pendant trente ans. Trouverez-vous les résultats ?

Comme chaque lundi et jeudi, le tirage EuroDreams propose de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi7 mai 2026. Reste à savoir si un joueur parviendra à trouver le résultat EuroDreams gagnant. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien. Alors, pour espérer remporter même ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams.

Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams devraient être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

20 000 ou 30 000 euros par mois en jeu à l'EuroDreams ?

C'est la grande question qui se pose ce jeudi soir. En effet, sur le site de la Française des jeux, une belle banderole indique que la Française des jeux et ses homologues européens proposent 30 000 euros par mois pendant trente ans au tirage EuroDreams, et non pas le classique 20 000 euros par mois. Mais en cliquant sur le lien pour participer au tirage de jeudi soir, il n'est promis que 20 000 euros par mois pendant trente ans à celui ou celle qui parviendra à trouver le résultat EuroDreams.

Alors, qui dit vrai ? Réponse peut-être dans la soirée ou lors de l'annonce des résultats gagnants. Dans tous les cas, gardons à l'esprit que 20 000 euros par mois pendant trois décennies restent une rente tout à fait honorable. À noter que si 30 000 euros par mois sont en jeu, la FDJ a d'ores et déjà fait savoir que faute de vainqueur, le gros lot sera remis en jeu jusqu'à ce qu'il trouve preneur.