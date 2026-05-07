Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 7 mai 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 7 mai a-t-il fait un heureux rentier ? Voici sans plus attendre tous les résultats du jour.

Le tirage EuroDreams de jeudi 7 mai 2026 proposait 20 000 euros par mois pendant trente ans à tout joueur parvenant à parier sur le bon résultat EuroDreams. La combinaison gagnante dévoilée, la répartition des gains n'annonce toutefois pas de bonne nouvelle. Comme c'est souvent le cas au tirage EuroDreams, aucune grille n'a réussi à cocher tous les résultats gagnants du jour. Conséquence, personne ne termine sa soirée rentier.

À noter qu'il n'y a pas non plus de grand vainqueur au deuxième rang, auquel un joueur peut remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Pour trouver les premiers chanceux de ce tirage EuroDreams, il faut regarder au troisième rang. Là, quelque 118 grilles au niveau européen, dont 30 dans l'Hexagone, parviennent, grâce à cinq des six bons chiffres, à empocher 474,30 euros versés en une seule fois. Retrouvez tous les résultats EuroDreams du tirage de ce jeudi 7 mai :

Tirage du jeudi 07 mai 2026 9 - 12 - 13 - 24 - 32 - 38 5

20 000 ou 30 000 euros par mois en jeu à l'EuroDreams ?

C'est la grande question qui se posait ce jeudi soir. En effet, sur le site de la Française des jeux, une belle banderole indiquait en début de soirée que la FDJ et ses homologues européens proposaient 30 000 euros par mois pendant trente ans au tirage EuroDreams, et non pas le classique 20 000 euros par mois. Mais en cliquant sur le lien pour participer au tirage de jeudi soir, il n'était alors promis que 20 000 euros par mois pendant trente ans à celui ou celle qui parviendrait à trouver le résultat EuroDreams.

Le tirage passé, et alors qu'il n'y a pas eu de grand vainqueur, le site indique que 20 000 euros par mois pendant trente ans seront mis en jeu lors du prochain tirage EuroDreams lundi. Il semble donc que tout n'ait été que le fruit d'un bug et qu'il n'y a jamais eu de tirage spécial organisé à cette loterie. Pour rappel, fin novembre, le jeu proposait de remporter 30 000 euros par mois pendant trente ans. Une offre qui avait perduré près de quatre mois, faute de grand vainqueur à l'EuroDreams.