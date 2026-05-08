Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 8 mai 2026, 62 millions d'euros en jeu

Euromillions. Pour le tirage Euromillions, ce vendredi 8 mai 2026, la Française des jeux propose de remporter la somme de 62 millions d'euros. Les résultats seront publiés dans cet article dès leur dévoilement.

La cagnotte grimpe en flèche. Pour le tirage Euromillions de ce vendredi 8 mai 2026, la Française des jeux (FDJ) met en jeu la somme de 62 millions d'euros. Un gain élevé qui s'explique notamment par plusieurs tirages consécutifs sans grand gagnant.

Le dernier jackpot remporté remonte au mardi 21 avril lorsque quatre joueurs, dont un en France, se sont partagés 144,5 millions d'euros avec la combinaison suivante : 13-16-29-40-47 avec les étoiles 3 et 4. Depuis, c'est la douche froide pour les joueurs. Aucun d'entre eux n'est parvenu à remporter le jackpot depuis quatre tirages Euromillions.

Toutefois, plusieurs participants ont frôlé les millions proposés par la FDJ. Le 24 avril, cinq grilles de rang 2 (5 bons numéros et une étoile) ont été validées, le 28 avril, un joueur a remporté plus de 480 828 euros avec une grille de rang 2. Enfin, les tirages Euromillions du 1er mai et du 5 mai, ont vu quatre joueurs valider une combinaison au même stade. La victoire semble se rapprocher, alors pourquoi pas vous ?

Déjà 33 millionnaires en 2026 grâce à l'Euromillions

Pour jouer à l'Euromillions, les participants peuvent remplir leur grille en point de vente FDJ ou directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. La démarche est simple : il faut cocher 5 numéros parmi 50 dans la Grille des Numéros, ainsi que 2 étoiles parmi les 12 disponibles.

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 euros, incluant automatiquement un code My Million. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21h15 en ligne. Le tirage Euromillions - My Millions a déjà permis à 33 personnes de devenir millionnaires en 2026.