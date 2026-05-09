8-Mai : la chanson "Maréchal, nous voilà !" diffusée dans deux communes, que s'est-il passé ?

Le morceau à la gloire du maréchal Pétain a été diffusé ce vendredi pendant la journée de commémoration du 8-Mai. Il a été joué à Carpentras (Vaucluse) et à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).

Grosse polémique à Carpentras (Vaucluse) et à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales). La chanson "Maréchal, nous voilà !", à la gloire de Philippe Pétain, a été diffusée ce vendredi dans les rues des deux villes lors des commémorations du 8-Mai. Le morceau pétainiste est né sous l'Occupation et le régime de Vichy.

Il a retenti vers 17h30 à Carpentras, précise le média ICI Vaucluse. Les habitants de Carpentras ont pu entendre cette chanson sortir des haut-parleurs de la ville alors qu'avait lieu la célébration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Ce choix musical fait énormément parler. Hervé de Lépinau, maire Rassemblement national de Carpentras, a pris la parole pour réagir à cette polémique. D'après l'édile, la mairie n'est pas à l'origine de la diffusion de cette chanson à la gloire du maréchal Pétain. "Je n'étais pas au courant", assure-t-il. La municipalité a fait appel à un prestataire pour s'occuper de la sélection musicale, c'est d'ailleurs la précédente équipe qui a passé le contrat. L'actuelle municipalité n'a pas vérifié la playlist, précise l'élu, selon ICI Vaucluse.

Le prestataire à l'origine de l'incident à Carpentras

Le maire de Carpentras va prendre des mesures contre le prestataire après la diffusion de l'hymne pétainiste. L'élu prévoit de rompre le contrat avec Radio Territoire Ventoux (RTV FM). Hervé de Lépinau compte aussi porter plainte contre le prestataire "du fait de cette action malveillante destinée à nuire". La radio est revenue sur cette polémique. Elle parle d'une "diffusion accidentelle" et d'un choix "totalement inapproprié".

Dans un communiqué, RTV FM dit avoir "diffusé une séquence musicale intitulée le 'bal de la Libération' et dans laquelle s'est glissée malencontreusement" le morceau pétainiste. La radio "tient à exprimer ses plus sincères excuses à la commune de Carpentras, aux anciens combattants, aux associations patriotiques et à l'ensemble des participants présents lors de cette journée commémorative". Le maire de Carpentras tient à souligner que la diffusion de cette chanson "n'a pas gâché la journée de commémoration organisée par la ville".

La chanson aussi entendue à Canet-en-Roussillon

Le morceau "Maréchal, nous voilà !" a également retenti vendredi dans les Pyrénées-Orientales, du côté de Canet-en-Roussillon. La chanson a été diffusée en pleine reconstitution historique de la Libération de la France. Un défilé de véhicules militaires d'époque et de figurants habillés en soldats américains venait de commencer, assure samedi ICI Roussillon. Le morceau a soudainement été diffusé dans les enceintes.

"C'est un ingénieur du son indépendant fourni par la mairie qui gérait l'ambiance sonore et qui a lancé une playlist des années 40 alors qu'il n'avait pas connaissance de la portée symbolique de cette chanson", affirme l'association MVCG Languedoc-Roussillon, en charge de l'organisation de l'événement. La mairie de Canet-en-Roussillon a confirmé que la diffusion de la chanson était une erreur.