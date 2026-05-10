Vigilance orages : la carte de Météo France à jour, huit départements en alerte orange ce dimanche

Météo France a placé huit départements du sud-ouest en vigilance orange aux orages ce dimanche 10 mai 2026. Le point sur la situation.

Plusieurs départements du sud-ouest en alerte aux orages. Ce dimanche 10 mai 2026, Météo France a placé huit territoires en vigilance orange à partir de cet après-midi. L'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne seront concernés par cette alerte aux orages qui commencera à 15 heures. Elle devrait durer plusieurs heures et se terminer en début de soirée, précise l'institut météorologique dans son bulletin publié en milieu de matinée.

Selon les prévisions de Météo France, "les orages sont accompagnés d'une forte activité électrique, de rafales comprises entre 80 et 90 km/h (très localement 100 km/h), de fortes pluies, et surtout de grêle de taille moyenne à grosse (jusqu'à 2 ou 3 cm de diamètre). Un risque de tornade n'est pas totalement exclu". À l'exception de l'Aveyron et du Tarn, les autres départements doivent sortir de la vigilance orange sur les coups de 20 heures. Dans les deux autres, l'alerte doit être levée à 22 heures. Une majeure partie de l'Hexagone, sauf la côte Atlantique et le sud-est, doit basculer en vigilance jaune aux orages au cours de la journée.

D'autres départements en vigilance orange à cause des orages ?

Dans son bulletin, Météo France estime que d'autres territoires du sud-ouest pourraient être concernés par cet épisode orageux. "Certains départements limitrophes, en vigilance jaune, en particulier les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, et l'Aude peuvent également être touchés dans une moindre mesure (et sur une portion réduite de leur territoire)", souligne l'institut météorologique, qui n'évoque pas à ce stade le possible passage en vigilance orange de ces territoires. Une accalmie devrait intervenir dans la soirée dans le sud-ouest. Les orages doivent se décaler vers le sud-est, plusieurs départements de cette partie de la France basculeront en alerte jaune à 22 heures.

Par ailleurs, une grosse partie de la moitié nord de la France est en alerte jaune pluie-inondation et deux autres départements, l'Isère et les Hautes-Alpes, le sont également mais pour un risque d'avalanche.