Carte du Hantavirus : le virus se propage, une pandémie comme celle du Covid est-elle possible ?

L'hantavirus se propage à travers le monde avec plusieurs cas positifs recensés et un dernier bilan de trois morts. L'OMS s'est exprimée concernant une potentielle pandémie semblable à celle du Covid.

L'hantavirus a causé la mort de trois personnes et semé la panique à bord du MV Hondius, un bateau de croisière. Cet épisode, les cas contacts et les isolements successifs annoncés par différents pays rappellent inévitablement la pandémie apparue à la toute fin de 2019, celle du Covid. À la tension générale, s'ajoute donc la menace d'une nouvelle pandémie liée au hantavirus, une menace bien connue des scientifiques qui l'étudient déjà depuis plusieurs décennies chez les rongeurs, leur animal réservoir.

Samedi 9 mai, le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est montré clair face aux habitants de Tenerife, port espagnol qui accueille le navire permettant l'évacuation des passagers. "J'ai besoin que vous m'entendiez clairement : ce n'est pas un nouveau Covid. Le risque actuel pour la santé publique lié au hantavirus reste faible", a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus dans une lettre ouverte adressée à la population de l'île.

Des déclarations en phase avec celles de Maria Van Kerkhove, qui dirige le département de prévention et de préparation aux épidémies et pandémies à l'OMS. "Ce n'est pas le début d'une épidémie. Ce n'est pas le début d'une pandémie. Ce n'est pas le Covid", martèle-t-elle dans les colonnes de La Tribune Dimanche. L'hypothèse la plus probable étant "qu'un ou plusieurs premiers cas aient été infectés (par l'hantavirus, ndlr) avant l'embarquement", en Amérique du Sud, puis qu'une "transmission interhumaine limitée ait eu lieu dans les conditions particulières du navire", apprend-on.

L'hantavirus n'est "pas comparable avec le Covid"

Face aux inquiétudes, l'OMS persiste et signe : "ce n'est pas du tout pareil" que le Covid, abonde Sylvie Briand, scientifique en chef et membre de la direction de l'OMS, dimanche 10 mai dans l'émission Forum de la RTS. L'hantavirus "demande des contacts très rapprochés pour se transmettre d'une personne à une autre", explique-t-elle. Le risque d'une crise mondiale comparable à celle liée au Covid paraît donc faible à ce stade. "On sait quelles mesures il faut prendre pour prévenir une crise de grande ampleur", conclut-elle.

De son côté, l'épidémiologiste Antoine Flahault, professeur de santé publique à l'université Paris Cité, "partage totalement l'idée que ce n'est pas comparable avec le Covid", dans les colonnes du journal Le Parisien. Le Covid était "inconnu au bataillon" lorsqu'il a émergé en janvier 2020. "On a dû tout construire", rappelle-t-il. L'hantavirus, lui, est "connu depuis plusieurs décennies. On l'a vu évoluer, il existe plusieurs vaccins en cours de développement", poursuit le spécialiste.

En revanche, il ne "pense pas que le risque épidémique soit faible", notamment avec "le taux de reproduction estimé à 2", autrement dit, une personne malade contamine en moyenne deux personnes. Enfin, le fait que l'hantavirus s'exprime "toujours" par des signes cliniques comme de la fièvre invite le professeur Flahault à un comparatif avec la propagation du SRAS de 2003, plutôt qu'avec un "scénario pandémique", confie-t-il auprès du quotidien francilien.

Carte de la propagation du hantavirus

L'Université de Tolède a mis en place une carte interactive permettant un suivi provisoire de la propagation de l'hantavirus à travers le monde. Elle comprend les décès confirmés (violet), les cas avérés (rouge) et les cas suspects (jaune). Les personnes placées en quarantaine sont également représentées en beige.

© Université de Tolède

Les cas d'hantavirus confirmés sont "classés par les rapports des agences d'Etat et de santé concernant les résultats positifs des tests". Les cas suspects, eux, comprennent des personnes "activement surveillées qui sont soit symptomatiques, soit connectées à l'amas initial de navires", est-il indiqué. Cela inclut toutes les personnes qui sont actuellement hospitalisées ou qui attendent des tests.

Les cas sont cartographiés et représentés par des points dans le pays où ils résident. Les points des cas ne sont pas des emplacements géographiques précis. Par exemple, le cas confirmé de hantavirus (en rouge) près de Zurich, ne signifie pas forcément que la personne concernée réside à Zurich, mais simplement en Suisse.