Masques et tests pour l'hantavirus : la France prête, mais pour combien de temps ?

Des mesures sanitaires préventives impliquant la réalisation de tests et le port de masques FFP2 ont été mises en place par le gouvernement.

Un premier cas d'hantavirus confirmé en France, quatre personnes possiblement infectées et et plus d'un vingtaine de cas contacts identifiés. La propagation de la maladie qui s'est déclarée sur le navire MV Hondius début mai est sous contrôle sur le territoire français après le rapatriement des passagers, tous mis à l'isolement dans un hôpital. Un scénario et un vocabulaire qui ne sont pas sans rappeler le début de l'épidémie de Covid-19, mais la situation liée à l'Hantavirus n'est pas encore comparable et sous contrôle selon les autorités.

"Beaucoup de Français s'inquiètent et sont dans leur pharmacie en train d'acheter des masques. Je le redis : il n'y a aucune raison de porter un masque actuellement concernant ce virus. Il n'y a pas de diffusion dans la population de ce virus", a déclaré la ministre de la Santé Stéphanie Rist à l'Assemblée nationale.

Comme pour le Covid-19 des tests permettant d'évaluer l'infection à l'hantavirus et des masques FFP2 censés limiter sa contagion sont fournis aux personnes cas contact a affirmé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, le lundi 11 mai sur France Inter.

"Le stock stratégique de masques est suffisant pour protéger le pays pendant minimum trois mois en cas de vague épidémique", ont déclaré les services du Premier ministre, ce mercredi 13 mai. "A ce stock stratégique s'additionne tous les stocks privés et publics (établissements de santé, opérateurs, entreprises, collectivités) permettant d'étendre de plusieurs semaines cette capacité de protection", a ajouté Matignon, qui a précisé que "notre capacité de production de masques sur le sol Français est estimée entre 2,6 et 3,5 milliards de masques par an".

Quand faut-il se tester pour le hantavirus et porter un masques ?

Les croisiéristes français ayant été à bord du MV Hondius et rapatriés - ainsi que tous les cas contacts sont hospitalisés ont été soumis à des tests "sûrement à la fois des tests PCR et sérologiques" selon Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP) au Parisien. Une personne a été testée positive à l'hantavirus et donc hospitalisée, les autres sont aussi soumises à un isolement de 42 jours au total. Durée pendant laquelle leurs déplacements seront limités et le port d'un masque FFP2 obligatoire pour les déplacements inévitables ainsi que le respect d'une distanciation physique avec toute autre personne.

Après la pandémie du Covid-19, des mesures sanitaires et des stocks de masques ont a priori été assurés selon Stéphanie Rist, mais à la différence de la précédente épidémie le Hantavirus est un mal "que les scientifiques connaissent" et pour lequel les méthodes de prises en charge nécessaires sont déjà établies a rappelé la ministre au 20 Heures de France 2 le dimanche 10 mai. C'est pourquoi des tests permettant l'identification des cas existent et sont disponibles en nombre suffisants selon elle. "Les tests, qui sont des tests PCR que nous savons bien faire, qui sont réalisés à l'Institut Pasteur, sont disponibles", a précisé Stéphanie Rist sur France 2.