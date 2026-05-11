Tests et masques pour l'hantavirus : la France est-elle prête au pire des scénarios ?

Alors qu'un premier cas positif à l'hantavirus a été détecté en France, des mesures sanitaires préventives impliquant la réalisation de tests et le port de masques FFP2 ont été mises en place par le gouvernement.

Un premier cas d'hantavirus confirmé en France, quatre personnes possiblement infectées et hospitalisées et plus d'un vingtaine de cas contacts identifiés. L'épidémie qui s'est déclarée sur le navire MV Hondius début mai a gagné le territoire français après le rapatriement des passagers français. Un scénario et un vocabulaire qui ne sont pas sans rappeler le début de l'épidémie de Covid-19, mais la situation liée à l'Hantavirus n'est pas encore comparable et sous contrôle selon les autorités.

Un décret prescrivant les mesures d'urgence nécessaires à la gestion du risque d'infection à l'hantavirus en France a été publié au Journal officiel du lundi 11 mars 2026. Il prévoit des mesures de quarantaine et d'isolement pouvant aller jusqu'à 42 jours - durée d'incubation du virus - pour les personnes infectées ou suspectées d'infection ainsi que des mesures de contrôle et de prévention pour les personnes cas contact. Comme pour le Covid-19 des tests permettant d'évaluer l'infection à l'hantavirus et des masques FFP2 censés limiter sa contagion sont fournis aux personnes cas contact a affirmé la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, ce lundi 11 mai sur France Inter.

Quand faut-il se tester pour le hantavirus et porter un masques ?

Les cinq croisiéristes français ayant été à bord du MV Hondius et rapatriés sont hospitalisés ont été soumis à des tests "sûrement à la fois des tests PCR et sérologiques" selon Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP) au Parisien. Une personne a été testée positive à l'hantavirus et donc hospitalisée, les autres étant considérés comme des cas contacts à risque vont être hospitalisés une quinzaine de jours et soumises à un isolement de 42 jours au total. Durée pendant laquelle leurs déplacements seront limités et le port d'un masque FFP2 obligatoire pour les déplacements inévitables ainsi que le respect d'une distanciation physique avec toute autre personne.

Pour les 22 personnes identifiées comme cas contact de croisiéristes du MV Hondius, les passagers des vols n°4Z132 du 25 avril 2026 entre Sainte-Hélène à Johannesburg et n°KL592 du 25 avril 2026 reliant Johannesburg à Amsterdam, mais aussi toutes les personnes ayant été en contact avec de futurs cas potentiels d'hantavirus, des mesures de prévention sont de rigueur. Ils doivent contacter les agences régionales de santé (ARS) s'ils n'ont pas déjà été identifiés. S'ils sont considérés comme des cas à risque ils devront réaliser un ou plusieurs tests PCR, limiter leurs interactions pendant 42 jours et porter un masque FFP2.

Face au hantavirus, le gouvernement affirme avoir des "stocks nécessaires"

La France est suffisamment équipée "de masques" chirurgicaux et FFP2, "de tests" ou encore "de médicaments d'usage symptomatiques" pour faire face à une possible augmentation du nombre de cas de Hantavirus a assuré la ministre de la Santé. "J'ai évidemment demandé un état des lieux qui permet de confirmer que nous en avons assez", a-t-elle souligné sur France Inter le 11 mai, sans préciser la quantité des stocks disponibles. Le gouvernement se veut rassurant après les problèmes de gestions qui avaient conduit au manque de masques FFP2 durant l'épidémie puis la pandémie du Covid-19.

Après la pandémie du Covid-19, des mesures sanitaires et des stocks de masques ont a priori été assurés selon Stéphanie Rist, mais à la différence de la précédente épidémie le Hantavirus est un mal "que les scientifiques connaissent" et pour lequel les méthodes de prises en charge nécessaires sont déjà établies a rappelé la ministre au 20 Heures de France 2 le dimanche 10 mai. C'est pourquoi des tests permettant l'identification des cas existent et sont disponibles en nombre suffisants selon elle. "Les tests, qui sont des tests PCR que nous savons bien faire, qui sont réalisés à l'Institut Pasteur, sont disponibles", a précisé Stéphanie Rist sur France 2. Et la ministre d'ajouter : "Nous avons les stocks nécessaires de masques".