Un confinement est prévu pour l'hantavirus dans deux cas très précis, les Français peuvent être rassurés

Le gouvernement français a mis en place un protocole de confinement pour les personnes "cas contact" de malades du hantavirus.

Face à l'hantavirus, la France a décidé de ne rien laisser au hasard. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a d'abord signé un décret pour préciser les mesures prises afin d'endiguer la propagation de l'épidémie. Le décret publié au Journal officiel ce lundi 11 mai, est voué à "prévenir toute propagation" du virus. Composé de sept articles, il détaille les mesures d'évaluation médicale et d'isolement - c'est-à-dire un confinement bien encadré - à mettre en place pour les personnes ayant séjourné à bord du navire MV Hondius, les personnes ayant été en contact avec elles sur le territoire français et les cas contact des malades.

Pour les passagers français rapatriés dimanche, des mesures spécifiques sont prévues. Elles sont "placées en quarantaine dans un établissement de santé pour la durée nécessaire à la réalisation d'une évaluation médicale et épidémiologique", selon l'article 1. Au-delà, elles sont "maintenues en quarantaine", pour une durée indéterminée ou "placées à l'isolement, pour une durée totale de 42 jours", apprend-on. Parmi eux, une femme a été testée positive à l'hantavirus et son état s'est "dégradé", a déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, ce lundi sur France Inter. Les quatre autres "sont à l'hôpital jusqu'à nouvel ordre (...) au minimum 15 jours", a-t-elle assuré.

Après consultation d'experts virologues à Matignon, le gouvernement a décidé, lundi soir, de durcir encore les règles de confinement : "tous les cas contacts, sans exception" doivent respecter "la quarantaine renforcée en milieu hospitalier". Ce qui signifie que les cinq personnes ayant séjourné à bord du Hondius mais aussi les 22 personnes ayant partagé le vol d'une personne malade, il y a quinze jours, doivent se plier à cet isolement sous surveillance. Le confinement hospitalier ne concerne que ces deux cas et donc 27 personnes dans l'hexagone, les Français peuvent être rassurés.

Ce mesures sont drastiques, elles sont d'ailleurs les plus contraignantes du monde en la matière, et poussent considérablement le curseur du principe de précaution. Faut-il s'attendre à ce que d'autres mesures d'isolement soient étendues ? Non. Et c'est d'ailleurs pour écarter tout risque de propagation et donc de crise sanitaire comme celle connue avec le Covid-19 que le confinement ne concerne que les cas évoqués plus haut. "Il faut être clair. Il n'y a aucun risque qu'on soit confiné. Ce virus ne se transmet pas facilement par voie respiratoire, ce n'est pas la même configuration que le Covid-19. Il ne faut pas considérer que toute forme de maladie émergente doit impliquer des confinements", a insisté sur France Info Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne.

La sphère complotiste s'empare du hantavirus

Pourtant, la rumeur d'un confinement à cause de l'hantavirus prend de l'ampleur ces dernières heures sur les réseaux sociaux et plus particulièrement dans la sphère complotiste américaine, parfois chez les Trumpistes. "ALERTE CONFINEMENT : les mondialistes lancent leur Covid 2.0", avertit sur X Alex Jones, fondateur du site d'extrême droite Infowars, déjà condamné outre-Atlantique pour ses mensonges.

L'hantavirus serait une "plandémie" selon eux : un complot ayant pour objectif de faire vacciner la population et/ou de la confiner de force avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, prévues en novembre. Dans ce cas de figure, les électeurs seraient obligés de voter par correspondance, renforçant l'idée d'une fraude massive et alimentant les dérives régulières du camp Trump, qui conteste toujours le résultat de l'élection présidentielle 2020.

Plusieurs théories s'appuient sur d'anciens articles consacrés à la recherche d'un vaccin contre l'hantavirus, sur des déclarations du milliardaire Bill Gates à propos du Covid, ou encore sur une série télévisée des années 1990, pour démontrer que ce virus a été intentionnellement introduit. Selon certains, il serait même un effet secondaire du vaccin du laboratoire Pfizer contre le Covid-19.

L'hantavirus, une "arme biologique" pour cette ex- députée trumpiste

Des théories alimentées par la communauté antivax, aujourd'hui bien installée au sommet de l'Etat américain depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quid de l'invermectine, un médicament antiparasitaire qui avait attisé le terreau des complotistes les plus médiatiques, jusqu'à un haut niveau de responsabilité aux Etats-Unis ? Il es de retour avec l'hantavirus.

En effet, l'ex-députée républicaine Marjorie Taylor Greene explique en ligne que l'hantavirus est une "arme biologique" déclenchée par des laboratoires pharmaceutiques afin "d'empoisonner" la population avec leurs vaccins. Elle s'appuie sur une médecin texane, Mary Talley Bowden, qui fait l'apologie en ligne de l'ivermectine contre l'hantavirus et est allée jusqu'à la proposer sur son site personnel à la vente. Le gouverneur de Floride (sud-est), Ron DeSantis, a de son côté ressorti un vieux projet de loi visant à offrir l'ivermectine sans ordonnance dans son Etat.

"La désinformation atteint des niveaux extrêmes avec l'ivermectine", déplore le virologue John Lednicky, de l'université de Floride, qui rappelle que ce médicament "n'est pas efficace contre les infections", mais davantage contre la gale ou les parasites intestinaux. "La résurrection presque immédiate des théories conspirationnistes de l'époque du Covid-19 rappelle que la désinformation ne disparaît pas comme par enchantement lorsque la crise qui en est à l'origine est terminée", observe pour l'AFP Yotam Ophir, chef d'un laboratoire de recherche consacré à la désinformation à l'université étasunienne de Buffalo.