Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 11 mai 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Incroyable tirage Loto ce lundi 11 mai ! Ce sont neuf millions d'euros qui sont mis en jeu. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats ?

Après huit tirages Loto restés sans grand vainqueur, ce sont à présent neuf millions d'euros qui sont promis à qui trouvera les résultats gagnants ! Les joueurs qui veulent tenter leur chance ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Pas de somme incroyable à débourser pour ce tirage, il s'agit d'un rendez-vous tout à fait classique, aussi impressionnant soit le gain promis. Ainsi, pour tenter de trouver le résultat Loto, les joueurs doivent débourser 2,20 euros minimum.

Avec ce montant, un joueur peut cocher cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance parmi les 10 possibles, soit la combinaison minimale pour pouvoir participer au tirage Loto. Quoi qu'il en soit, les résultats Loto seront communiqués ici même, dans la soirée, après 20h15 :

Quel est le plus gros jackpot jamais remporté à un tirage Loto ?

Avec neuf millions d'euros en jeu ce lundi soir, la cagnotte commence à susciter grandement les convoitises. Mais ce n'est pas encore le montant d'un Super Loto non plus, feront remarquer les aficionados ! En effet, pour un tirage spécial, la Française des jeux propose au minimum 13 millions d'euros. S'il n'est pas remporté, il peut alors augmenter, encore et encore, jusqu'à l'infini. Mais à ce jour, le plus gros lot jamais empoché au Loto s'élève à 30 millions d'euros, rapporte Tirage-Gagnant. Selon le site, il a été gagné à Orgères, le 4 décembre 2021.

Quid des autres gros lots les plus conséquents de l'histoire du Loto ? Le deuxième plus grand jackpot du Loto a été remporté le 11 septembre 2021. Le vainqueur avait tenté sa chance sur Internet. Complètent le top 5 : 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.