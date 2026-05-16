Ces nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire : les connaissez-vous ? Certains peuvent surprendre
Pour son édition 2027, de nouveaux mots entrent dans le dictionnaire, que ce soit Le Robert ou le Larousse. 150 termes et expressions ont désormais leur définition car ils sont considérés comme étant partagés par plusieurs générations et catégories socioprofessionnelles et sont suffisamment employés dans le langage courant. Ils témoignent de l'évolution de la langue française.
© SYSPEO/SIPA (publiée le 12/05/2026)