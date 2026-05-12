Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 12 mai 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce premier tirage Euromillions de la semaine, 72 millions d'euros sont à remporter. Les résultats seront dévoilés sur cette page, après 20h15.

Le tirage Euromillions de ce mardi 12 mai 2026 propose 72 millions d'euros. Quelqu'un trouvera-t-il la combinaison gagnante ? Pour l'heure, il est encore temps de tenter sa chance. Il sera possible de le faire jusqu'à 20h15, au plus tard. Si vous ignorez comment faire, rassurez-vous, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit de se connecter à l'application de la Française des jeux ou à son site internet, de cocher cinq chiffres parmi ceux compris entre 1 et 50 et deux numéros étoile parmi les 12 possibles. Objectif : trouver le résultat Euromillions gagnant.

Il vous en coûtera 2,50 euros, prix d'une grille classique. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les applications et sites internet, il est aussi possible de tenter sa chance dans un point de vente FDJ, souvent un bureau de tabac. Quoi qu'il en soit, tous les résultats Euromillions gagnants seront mis en ligne ici même dans la soirée, passé 20h15 :

Gare aux arnaques lorsqu'on récupère son gain Euromillions

Sur son site, la Française des jeux invite les joueurs à la plus grande prudence alors que les escroqueries et arnaques se multiplient. La "FDJ ne demandera jamais d'argent pour vos gains", rappelle-t-elle d'emblée, avant de convier ceux qui le souhaitent à venir découvrir ses conseils simples pour se protéger. Il est alors possible d'aborder plusieurs points, tels que : l'usurpation d'identité de la FDJ, les e-mails malveillants, la navigation sur Internet et sites frauduleux, les virus et applications malveillants ou encore la sollicitation boursière malveillante.

La FDJ propose également plusieurs bons réflexes à adopter pour participer au tirage Euromillions en toute sécurité. Il est ainsi recommandé à ceux qui tentent de trouver les résultats Euromillions de : choisir des mots de passe complexes, utiliser des mots de passe différents pour chaque site, ne pas partager ses informations bancaires, s'assurer que l'adresse du site web commence par "https" ou encore utiliser un antivirus.