Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 12 mai 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le premier tirage Euromillions de la semaine a-t-il fait un grand vainqueur ? Voici les résultats de ce mardi 12 mai.

Fin du suspense concernant le tirage Euromillions de ce mardi 12 mai 2026. La Française des jeux a révélé le résultat gagnant ainsi que la répartition des gains. Mauvaise nouvelle : personne n'a eu assez de chance pour parier sur les bons résultats Euromillions. Ce sont donc à présent 83 millions d'euros qui sont mis en jeu pour le prochain tirage Euromillions.

En attendant, chacun est libre de consulter le résultat Euromillions du jour. Car si la répartition des gains rapporte qu'il n'y a eu aucun vainqueur au premier et au deuxième rang, trois grilles du troisième rang permettent à leurs détenteurs d'empocher 229 375,50 euros. À noter toutefois qu'aucune n'a été validée en France. En revanche, parmi les 23 grilles gagnantes du quatrième rang, trois ont été validées dans l'Hexagone. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec 1 765,30 euros. Voici tous les résultats Euromillions de ce mardi 12 mai :

Tirage du mardi 12 mai 2026 26 - 32 - 35 - 36 - 4 7 5

MyMillion : VK 398 4678

Gare aux arnaques lorsqu'on récupère son gain Euromillions

Sur son site, la Française des jeux invite les joueurs à la plus grande prudence alors que les escroqueries et arnaques se multiplient. La "FDJ ne demandera jamais d'argent pour vos gains", rappelle-t-elle d'emblée, avant de convier ceux qui le souhaitent à venir découvrir ses conseils simples pour se protéger. Il est alors possible d'aborder plusieurs points, tels que : l'usurpation d'identité de la FDJ, les e-mails malveillants, la navigation sur Internet et sites frauduleux, les virus et applications malveillants ou encore la sollicitation boursière malveillante.

La FDJ propose également plusieurs bons réflexes à adopter pour participer au tirage Euromillions en toute sécurité. Il est ainsi recommandé à ceux qui tentent de trouver les résultats Euromillions de : choisir des mots de passe complexes, utiliser des mots de passe différents pour chaque site, ne pas partager ses informations bancaires, s'assurer que l'adresse du site web commence par "https" ou encore utiliser un antivirus.