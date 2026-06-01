Loto : tirage du lundi 1 juin 2026, découvrez les résultats [EN DIRECT]

Le jackpot de 11 millions du Loto est en jeu ce lundi 1 juin 2026 et le résultat du tirage sera suivi en direct dès sa publication officielle.

Ce lundi 1er juin 2026, la Française des Jeux propose aux amateurs de jeux de hasard de concourir pour un jackpot de 11 millions lors du tirage du Loto du soir. Les candidats au gain avaient jusqu'à 20h15 pour déposer leur grille, que ce soit en bureau de tabac ou directement sur la plateforme numérique de la FDJ. Le résultat du Loto est à retrouver en direct ci-dessous dès sa publication officielle.

Si le jackpot atteint ce niveau, c'est parce que le tirage du Loto du samedi 30 mai 2026 n'a trouvé aucun grand gagnant. La combinaison gagnante — 3, 10, 31, 34, 47 et le numéro chance 5 — n'a été cochée dans son intégralité par aucun joueur. Deux participants ont néanmoins décroché le rang 2 du Loto à l'issue de ce tirage, validant cinq numéros sur cinq sans le numéro chance.

Six Super Loto au programme cette année, le tirage du Loto s'inscrit dans un calendrier chargé

L'année 2026 s'annonce particulièrement rythmée pour les adeptes du Loto. La FDJ a planifié six Super Loto sur douze mois, dont trois coïncident avec des vendredis 13, dates qui drainent traditionnellement un afflux de joueurs considérable. Un Super Loto du Patrimoine figure également au programme, une édition qui dispose d'une identité propre dans le calendrier des tirages du Loto.

Au-delà des Super Loto, deux Grands Loto sont prévus en juillet et à Noël, avec des jackpots garantis d'au moins 20 millions chacun. Ces échéances exceptionnelles représentent des moments clés dans l'agenda annuel du Loto, où les cagnottes atteignent des montants rarement observés lors des tirages ordinaires. Le résultat du Loto de ce lundi marque donc le début d'un second semestre qui promet plusieurs rendez-vous de grande envergure.

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