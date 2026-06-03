Loto : découvrez le résultat du tirage du mercredi 3 juin 2026

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 3 juin 2026 est attendu en soirée. La cagnotte mise en jeu atteint 12 millions d'euros pour les joueurs.

Le Loto de ce mercredi 3 juin 2026 promet une nouvelle soirée riche en espoirs pour les amateurs de la Française des jeux. Avec un jackpot de 12 millions d'euros remis en jeu, le tirage du Loto aujourd'hui pourrait offrir à un participant l'occasion de basculer dans une autre vie. Le résultat du tirage du Loto de ce soir est à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

Lors du tirage du Loto du lundi 1er juin 2026, la combinaison gagnante était composée des numéros 19, 26, 30, 33 et 5, accompagnés du numéro Chance 2. Aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros et le numéro Chance lors de ce tirage du Loto, ce qui explique la remise en jeu du jackpot ce mercredi. Le rang 2, correspondant aux cinq bons numéros sans le numéro Chance, n'a trouvé aucun gagnant.

Pas de grand gagnant au précédent tirage du Loto

Le rang 3 du dernier résultat du Loto a en revanche distingué 44 grilles ayant aligné quatre bons numéros associés au numéro Chance, pour un gain individuel de 4 808 euros. Au rang 4, 481 joueurs ont validé quatre bons numéros sans le numéro Chance, empochant chacun 311 euros. Cette absence de vainqueur au rang 1 explique la mécanique du report qui profite désormais au tirage du Loto de ce mercredi.

Pour participer au Loto de ce mercredi 3 juin 2026, la marche à suivre reste identique. Chaque joueur doit choisir cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10. La validation des grilles peut s'effectuer dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou en ligne, via le site officiel FDJ ou l'application mobile dédiée. La limite pour valider une participation est fixée à 20h15 le soir du tirage.

Les statistiques marquantes du tirage du Loto

Les résultats du Loto sont ensuite publiés en ligne aux alentours de 21h15. Côté statistiques, depuis le 4 février 2020, cinq numéros se détachent nettement parmi les boules les plus fréquemment tirées par la FDJ. Le numéro 30 occupe la première place avec 11,95 % de sorties, soit 127 apparitions au total. Il a d'ailleurs été tiré lors du dernier résultat du Loto, ce 1er juin 2026.

Derrière le 30, le numéro 31 affiche 11,85 % de sorties pour 126 apparitions, suivi du 3 avec 11,29 % et 120 tirages, du 24 avec 11,19 % et 119 sorties, puis du 5 avec 11,1 % et 118 apparitions. Ces chiffres relèvent de la statistique pure et ne reflètent en rien les probabilités à venir lors du tirage du Loto de ce mercredi, chaque boule conservant strictement la même chance d'être tirée.

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