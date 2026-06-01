Loto : le résultat du tirage du lundi 1er juin 2026 dévoilé [EN LIGNE]

Les joueurs du Loto ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire de la FDJ peuvent y retirer directement leurs gains, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce seuil, les gagnants bénéficient d'un accompagnement personnalisé via le service Relations Gagnants, dédié aux plus grosses sommes remportées.

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet de remporter 20 000 euros, indépendamment des numéros cochés sur la grille. Ce gain est donc accessible à tous les joueurs, qu'ils aient ou non deviné la bonne combinaison. Lors des Super Loto, ce dispositif est exceptionnellement amplifié : ce ne sont plus dix mais cinquante codes qui sont tirés au sort, offrant chacun la même somme de 20 000 euros à leurs détenteurs.

Au Loto, jouer 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 offre exactement les mêmes probabilités de gagner que n'importe quelle autre combinaison. Aucune suite de chiffres n'est plus ou moins susceptible d'être tirée qu'une autre. Les chances de remporter le jackpot restent toutefois très faibles, estimées à environ une sur 19 millions. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont malgré tout déjà remporté un gain, qu'il s'agisse du jackpot, de gains intermédiaires ou d'un simple remboursement.

21:12 - Les numéros qui sortent le moins au Loto selon les statistiques Certains numéros semblent bouder les tirages du Loto. Selon les statistiques de la Française des Jeux, le 43 est le chiffre le moins sorti, avec seulement 85 apparitions. Il est suivi de près par le 33, comptabilisant 89 sorties, puis par le 1 avec 91 sorties, et enfin le 14 avec 92 sorties. Ces chiffres, établis sur l'ensemble des tirages recensés par la FDJ, dressent un classement des numéros les plus "discrets". Une donnée que certains joueurs scrutent avec attention avant de cocher leur grille.

21:00 - Loto, comment récupérer ses gains en ligne Pour les joueurs ayant misé sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, les gagnants doivent contacter le service dédié au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Par ailleurs, il est rappelé que le Loto comporte des risques d'addiction. Un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13 en cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives.

20:48 - Le record absolu du Loto et le top 5 des plus gros jackpots Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. C'est un joueur d'Orgères qui a décroché cette somme record le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros remportés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions gagnés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:42 - Loto, la sécurité des boules officielles passée au crible Avant chaque tirage du Loto, la sécurité du matériel est assurée par un dispositif particulièrement rigoureux. Les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'ouvrir ce coffre. Par ailleurs, ces boules font l'objet de contrôles deux fois par an, réalisés par un organisme extérieur indépendant. Ces vérifications régulières visent à garantir l'intégrité de chaque tirage et à assurer aux joueurs que les résultats obtenus sont fiables et incontestables.

20:36 - Les différents rangs de gains au Loto Au Loto, décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de repartir avec un gain. Les joueurs qui trouvent cinq bons numéros sans le numéro Chance, ce que l'on appelle le rang 2, ou quatre bons numéros avec le numéro Chance, soit le rang 3, peuvent déjà toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot n'est pas attribué en totalité à l'un d'eux : il est partagé entre tous les gagnants concernés.

20:30 - Loto : combien coûte une grille ? Jouer au Loto nécessite un budget minimal de 2,20 euros pour une grille simple, qui permet de concourir pour un jackpot d'au moins 2 millions. Les joueurs peuvent également miser sur un second tirage en ajoutant une option à 0,80 euro. Lors d'un Super Loto, le prix de la grille de base monte à 3 euros. Pour ceux qui veulent multiplier leurs chances, la FDJ propose un pack MultiChances, disponible uniquement sur son site ou son application mobile. Ce pack comprend 100 grilles simples et 100 codes Loto, chaque code permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros. Les parts sont vendues à 4,40 euros l'unité, avec la possibilité d'en acheter 1, 2, 5 ou 10.

20:18 - Loto, les chances de gagner et le pack MultiChances Décrocher le jackpot au Loto relève du défi statistique : les probabilités de remporter la mise sont d'environ une sur 19 millions. Malgré tout, en 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà touché un gain, qu'il s'agisse de jackpots, de gains intermédiaires ou de simples remboursements. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances propose une formule élargie composée de 600 parts et autant de codes, au prix de 6,60 euros la part. En contrepartie, les éventuels gains sont partagés entre les détenteurs du pack.

20:12 - Loto, les numéros qui sortent le plus selon les statistiques Vous cherchez à optimiser votre grille avant le prochain tirage du Loto ? Les statistiques de la Française des Jeux révèlent que le numéro 31 est le plus fréquemment tiré, avec 122 sorties au compteur. Il devance de peu le 30, crédité de 121 apparitions, et le 24 avec 118 sorties. Derrière ce trio de tête, quatre numéros se retrouvent ex aequo : le 3, le 6, le 9 et le 28, chacun ayant été tiré 117 fois. Des chiffres à garder en tête au moment de cocher sa grille.

20:06 - Loto, comment récupérer ses gains en point de vente Les joueurs ayant acheté leur grille du Loto chez un commerçant partenaire peuvent y retirer leurs gains pour des montants inférieurs à 30 000 euros. Au-delà de ce plafond, la procédure diffère selon le montant remporté. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un passage par un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-dessus de 500 000 euros, un accompagnement dédié est proposé par le service Relations Gagnants. À noter : le gagnant dispose de 60 jours pour récupérer ses gains.

20:00 - Loto Mission Nature, une édition engagée pour la biodiversité Depuis 2023, la Française des jeux propose une offre de jeux baptisée Loto Mission Nature, conçue pour soutenir la préservation et la restauration de la biodiversité, ainsi que la sensibilisation du grand public à cet enjeu. En 2026, cette initiative entre dans sa quatrième édition, menée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis le lancement du programme, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire français ont déjà bénéficié d'un soutien financier de la FDJ.

19:48 - Loto, les numéros qui sortent le moins selon les statistiques Les amateurs de statistiques ont de quoi s'occuper avant de cocher leur grille. Selon les données de la Française des Jeux, le numéro 43 est celui qui sort le moins souvent au Loto, avec seulement 85 apparitions recensées. Il est suivi de près par le 33, crédité de 89 sorties, puis par le 1 avec 91 sorties et le 14 avec 92 sorties. Ces chiffres alimentent les stratégies des joueurs, même si chaque tirage reste, par définition, indépendant des précédents.

19:42 - Loto, des jackpots records à retenir Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto en France s'élève à 30 millions d'euros. Ce gain historique a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance sur Internet avait empoché 26 millions d'euros. En troisième position figure un gain de 25 millions d'euros, remporté à Paris le 5 décembre 2022. Ces trois records illustrent l'ampleur des sommes que peut générer le Loto, dont les jackpots lors des tirages spéciaux atteignent au minimum 13 millions d'euros.

19:36 - Loto, plus de 1,5 million de gagnants en 2026 En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a généré de nombreux heureux gagnants. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot. Rappel important : le jeu est strictement interdit aux moins de 18 ans et peut entraîner des risques d'addiction. En cas d'endettement, d'isolement ou de dépenses excessives, un service d'aide dédié est disponible au 09 74 75 13 13.

19:30 - Loto, les chances de décrocher le jackpot sont infimes Tenter sa chance au Loto, c'est faire face à une probabilité de une sur 19 068 840 en jouant une seule grille classique. À titre de comparaison, un joueur a davantage de chances d'être touché par un astéroïde (une sur 720 000) ou d'avoir un enfant astronaute (une sur 12 millions) que de trouver la bonne combinaison. Quant aux records, le plus gros jackpot remporté en France s'élève à 24 millions, décroché le 6 juin 2011 à Sarcelles, dans le Val-d'Oise.

19:23 - Le pack MultiChances du Loto, une option pour jouer à plusieurs Envie de multiplier vos chances au Loto sans jouer seul ? Le pack MultiChances est une option disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts, à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, la FDJ précise que vous remportez "une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées".

19:23 - Le Loto, une histoire qui remonte au XVIe siècle Avant de jouer, petite mise en perspective historique. Le Loto est l'héritier de la Loterie nationale née en 1933, mais ses origines remontent en réalité à l'Italie du XVIe siècle. C'est sous sa forme moderne qu'il a été officialisé par le gouvernement Chirac, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis près de cinquante ans, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Pour tenter l'aventure ce soir, il faut miser sa grille avant 20h15.