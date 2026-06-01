Loto : le résultat du tirage du lundi 1er juin 2026 dévoilé [EN LIGNE]

Loto : le résultat du tirage du lundi 1er juin 2026 dévoilé [EN LIGNE]
La Rédaction
La Rédaction

Le tirage du Loto du lundi 1er juin 2026 a mis en jeu 11 millions et le résultat est désormais disponible.

Ce lundi 1er juin 2026, la Française des Jeux proposait aux amateurs du Loto une cagnotte de onze millions d'euros à décrocher lors du tirage du soir. Les joueurs souhaitant tenter leur chance avaient jusqu'à 20h15 pour valider leur grille, que ce soit dans un bureau de tabac ou directement depuis l'application mobile de la FDJ. Le résultat du Loto est à retrouver ci-dessous.

Tirage du Loto du lundi 01 juin 2026

Pourquoi une telle somme ce soir ? Le tirage du Loto du samedi 30 mai 2026 n'a produit aucun grand gagnant : la combinaison gagnante 3, 10, 31, 34, 47 accompagnée du numéro chance 5 est restée sans preneur. Deux participants sont parvenus à cocher les cinq bons numéros principaux mais ont manqué le numéro chance, se classant au rang 2. Ce jackpot non remporté a automatiquement alimenté la cagnotte mise en jeu ce lundi.

Six Super Loto et deux Grands Loto au programme, un tirage du Loto s'inscrit dans un calendrier d'exception

L'année 2026 se distingue par une programmation particulièrement chargée, avec six Super Loto inscrits au calendrier annuel. Parmi eux, trois coïncident avec un vendredi 13, des dates historiquement associées à un afflux massif de joueurs dans les points de vente. Un Super Loto du Patrimoine vient s'ajouter à ce dispositif, avec une identité propre qui le distingue des autres tirages du Loto de l'année.

En complément de ces rendez-vous exceptionnels, deux Grands Loto sont prévus d'ici la fin de l'année, l'un en juillet et l'autre durant les fêtes de fin d'année. Ces tirages du Loto hors normes proposent chacun un jackpot garanti d'au moins 20 millions, bien au-delà des montants habituellement affichés. Le tirage de ce lundi soir marque ainsi l'entrée dans une seconde partie d'année que les joueurs réguliers attendent avec impatience.

Dernières mises à jour

21:54 - Loto, comment récupérer ses gains en point de vente

Les joueurs du Loto ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire de la FDJ peuvent y retirer directement leurs gains, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de ce seuil, les gagnants bénéficient d'un accompagnement personnalisé via le service Relations Gagnants, dédié aux plus grosses sommes remportées.

21:42 - Loto, ce que vous gagnez grâce aux codes

À chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort parmi l'ensemble des participants. Chacun de ces codes permet de remporter 20 000 euros, indépendamment des numéros cochés sur la grille. Ce gain est donc accessible à tous les joueurs, qu'ils aient ou non deviné la bonne combinaison. Lors des Super Loto, ce dispositif est exceptionnellement amplifié : ce ne sont plus dix mais cinquante codes qui sont tirés au sort, offrant chacun la même somme de 20 000 euros à leurs détenteurs.

21:30 - Toutes les combinaisons ont les mêmes chances au Loto

Au Loto, jouer 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 offre exactement les mêmes probabilités de gagner que n'importe quelle autre combinaison. Aucune suite de chiffres n'est plus ou moins susceptible d'être tirée qu'une autre. Les chances de remporter le jackpot restent toutefois très faibles, estimées à environ une sur 19 millions. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont malgré tout déjà remporté un gain, qu'il s'agisse du jackpot, de gains intermédiaires ou d'un simple remboursement.

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