Loto : résultat du tirage du mercredi 3 juin 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du mercredi 3 juin 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]
La Rédaction
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Le résultat du tirage du Loto du mercredi 3 juin 2026 est tombé et le jackpot repart, aucun joueur n'ayant décroché la combinaison gagnante ce soir.

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 3 juin 2026 est disponible ci-dessous. La Française des Jeux proposait ce soir une cagnotte de 12 millions à quiconque décrocherait la combinaison gagnante. Des millions de joueurs attendaient ce moment avec impatience, espérant que ce tirage du Loto serait le leur.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de jackpot : aucune grille n'a réuni les cinq bons numéros et le numéro Chance lors de ce tirage du Loto, et la cagnotte repart donc pour un nouveau cycle. Le résultat du Loto réserve toutefois quelques satisfactions aux rangs inférieurs : six grilles ont validé les cinq bons numéros sans le numéro Chance, empochant chacune 36 492 euros au rang 2. Cinquante-quatre joueurs ont quant à eux associé quatre numéros corrects au numéro Chance pour 990 euros au rang 3, tandis que 573 grilles ont décroché 336 euros au rang 4 avec quatre bons numéros sans numéro Chance.

Sans grand gagnant, le résultat du Loto relance la machine à jackpot

Ce nouveau report du jackpot s'explique par l'enchaînement des tirages du Loto sans vainqueur au sommet. Lors du précédent tirage du lundi 1er juin 2026, la combinaison 5, 19, 26, 30 et 33 assortie du numéro Chance 2 n'avait trouvé preneur ni au rang 1 ni au rang 2. Ce Loto avait néanmoins récompensé 44 grilles au rang 3 pour 4 808 euros chacune, et 481 joueurs au rang 4 pour 311 euros.

Pour participer au prochain tirage du Loto, les règles restent identiques depuis la refonte du jeu : cinq numéros à choisir parmi 49, plus un numéro Chance parmi 10. Les grilles sont accessibles en point de vente agréé, sur le site fdj.fr ou via l'application mobile, à condition de valider sa participation avant 20h15 le jour du tirage. Passé cette heure, le Loto n'accepte plus aucune nouvelle mise pour le tirage du soir.

Dernières mises à jour

22:30 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026

En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a récompensé un grand nombre de participants. Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances, il existe un pack MultiChances constitué de 600 parts et autant de codes Loto, proposé à 6,60 euros la part. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de sortir gagnant, mais devra partager ses gains en cas de victoire. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le gros lot.

22:18 - Jouer au Loto : ce que cachent les statistiques des numéros les plus tirés

Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent plus fréquemment que les autres dans les tirages du Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 12,03 % de sorties et 128 apparitions au total, suivi du 31 (126 fois, 11,84 %), du 3 (120 fois, 11,28 %), du 24 (119 fois, 11,18 %) et du 5 (118 fois, 11,09 %). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 3 juin 2026. Ces chiffres restent des statistiques et non des indicateurs de probabilités futures.

22:06 - Au Loto, gagner sans trouver la combinaison complète

Au Loto, remporter un gain ne nécessite pas de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour les joueurs en ligne, les gains sont crédités directement sur le compte FDJ, avec un virement automatique possible jusqu'à 500 000 euros si les coordonnées bancaires sont renseignées.

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