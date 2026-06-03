Loto : résultat du tirage du mercredi 3 juin 2026, les numéros qu'il fallait choisir [EN LIGNE]

En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a récompensé un grand nombre de participants. Pour ceux qui souhaitent maximiser leurs chances, il existe un pack MultiChances constitué de 600 parts et autant de codes Loto, proposé à 6,60 euros la part. En misant sur ce pack, un joueur augmente ses probabilités de sortir gagnant, mais devra partager ses gains en cas de victoire. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance et espèrent remporter le gros lot.

Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent plus fréquemment que les autres dans les tirages du Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 12,03 % de sorties et 128 apparitions au total, suivi du 31 (126 fois, 11,84 %), du 3 (120 fois, 11,28 %), du 24 (119 fois, 11,18 %) et du 5 (118 fois, 11,09 %). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 3 juin 2026. Ces chiffres restent des statistiques et non des indicateurs de probabilités futures.

Au Loto, remporter un gain ne nécessite pas de trouver la combinaison complète. Trouver cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour les joueurs en ligne, les gains sont crédités directement sur le compte FDJ, avec un virement automatique possible jusqu'à 500 000 euros si les coordonnées bancaires sont renseignées.

21:54 - En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours En 2025, la FDJ a atteint un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement via les codes My Million® et les jackpots LOTO®. Pour récupérer ses gains, les joueurs peuvent se rendre chez un commerçant partenaire pour des montants inférieurs à 30 000 euros, dans un centre de paiement FDJ jusqu'à 500 000 euros, ou contacter le service Relations Gagnants au-delà de ce seuil.

21:42 - Six Super Loto au programme du Loto en 2026 En 2026, la FDJ a programmé six Super Loto sur l'année. Parmi eux, trois sont liés aux vendredis 13, auxquels s'ajoute un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont également prévus en juillet et à Noël. Côté tarifs, une grille classique de cinq chiffres et un numéro Chance est vendue 4,40 euros en tirage ordinaire, contre 6 euros pour un Super Loto. Pour six chiffres et un numéro Chance, les prix montent respectivement à 13,20 euros et 18 euros.

21:30 - Comment le Loto garantit l'intégrité de ses tirages Les boules officielles du Loto ne sont pas stockées n'importe où. Elles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Pour renforcer cette sécurité, les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant ainsi l'intégrité de chaque tirage. Un dispositif pensé pour que les millions de Français qui jouent puissent le faire en toute confiance.

21:24 - L'Île-de-France, région la plus chanceuse au Loto en 2025 Au Loto, tout le monde ne semble pas logé à la même enseigne selon les régions. L'Île-de-France domine le classement avec 88 gagnants en 2025, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr totalisent quant à eux 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Rappel utile : chaque combinaison, qu'elle paraisse "logique" ou "aléatoire", a exactement la même probabilité d'être tirée. Jouer le 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 offre autant de chances que n'importe quelle autre combinaison.

21:12 - Le numéro 30, star discrète du Loto Depuis le 4 février 2020, le numéro 30 est le plus fréquemment tiré au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Avec 128 apparitions au total, il affiche un taux de sortie de 12,03 %, devançant le 31 (126 fois, 11,84 %), le 3 (120 fois, 11,28 %), le 24 (119 fois, 11,18 %) et le 5 (118 fois, 11,09 %). Sa dernière apparition remonte au tirage du 3 juin 2026. Une précision indispensable : ces chiffres ne sont que des statistiques, et non des probabilités de tirages.

21:00 - Le numéro Chance 9, grand favori du Loto Au Loto, tous les numéros Chance ne se valent pas. D'après les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est celui qui sort le plus souvent, avec 117 apparitions au compteur. Il devance le 2 (110 sorties) et le 4 (109 sorties). Le 10 et le 7 complètent le top 5, avec respectivement 107 et 106 sorties. En bas du classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Une précision essentielle : il s'agit de statistiques, pas de probabilités.

20:54 - Récupérer ses gains au Loto : ce qu'il faut savoir Vous avez décroché un gain au Loto en achetant votre billet chez un commerçant partenaire ? Pour des montants inférieurs à 30 000 euros, le retrait s'effectue directement en point de vente. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de ce seuil, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. Dans tous les cas, le gagnant dispose d'un délai de 60 jours pour récupérer ses gains.

20:48 - Jouer au Loto coûte 2,20 euros la grille Une grille simple du Loto est vendue 2,20 euros et permet de tenter de remporter un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs peuvent également opter pour le second tirage moyennant 0,80 euro supplémentaire. Lors des éditions Super Loto, le prix de la grille de base passe à 3 euros. En 2025, la FDJ a enregistré un rythme record de nouveaux millionnaires, avec un créé tous les deux jours, soit 189 au total sur l'année. La grande majorité d'entre eux, 87,5 %, ont gagné entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce aux codes My Million® et aux jackpots LOTO®.

20:42 - Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent par leur fréquence d'apparition au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 arrive en tête avec 11,95% de sorties et 127 apparitions au total, dont la dernière le 1er juin 2026. Il devance le 31 (11,85%, 126 fois), le 3 (11,29%, 120 fois), le 24 (11,19%, 119 fois) et le 5 (11,1%, 118 fois). Une précision indispensable : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages au Loto.

20:36 - Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi ? Le pack MultiChances est une option réservée aux joueurs en ligne, accessible uniquement sur le site FDJ.fr ou via l'application de la Française des jeux. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les parts sont proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour multiplier ses chances de décrocher un gain au Loto.

20:30 - Le Loto a souri à la Gironde, à la Bretagne et à l'Occitanie en 2025 En 2025, le plus gros gain du Loto a atteint 23 millions, remporté en Gironde le 29 septembre. Deux autres jackpots significatifs ont suivi : 20 millions gagnés en Bretagne le 15 novembre, et 19 millions décrochés en Occitanie le 26 février. Au Loto, il n'est pas nécessaire de trouver la combinaison complète pour gagner : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec lui permettent déjà de toucher des sommes significatives. En cas de combinaison partagée, le jackpot est divisé entre les gagnants.

20:24 - Les numéros les moins tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent quels numéros sont sortis le moins souvent au Loto. Le 43 affiche le taux de sorties le plus bas avec 8,18%, suivi du 1 (8,56%), du 33 (8,65%) et du 14 (8,75%), ce dernier étant sorti 93 fois. Le 43 totalise, lui, 87 apparitions. Une précision essentielle : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirages. Ces chiffres ne permettent donc pas de prédire les résultats des prochains tirages du Loto.

20:18 - Le Loto Mission Nature, bien plus qu'un simple jeu Le Loto propose chaque année une offre spéciale baptisée Loto Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, c'est la quatrième édition de cette initiative, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

20:06 - Où le Loto a-t-il été le plus généreux en France ? L'Île-de-France domine le classement régional des gagnants au Loto avec 88 lauréats, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année 2025. Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Jouer comporte des risques, notamment d'addiction. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.

19:54 - Jouer au Loto : combien ça coûte ? Pour tenter sa chance au Loto, il faut compter 2,20 euros pour une grille simple lors des tirages classiques. Cette mise ouvre la porte à un jackpot minimum de 2 millions d'euros. Les joueurs qui souhaitent participer au second tirage peuvent activer une option supplémentaire pour 0,80 euro. Lors des Super Loto, le prix de la grille de base passe à 3 euros. Des formules distinctes, donc, selon le type de tirage, avec des mises d'entrée accessibles pour un large public.

19:48 - Jouer au Loto : toutes les combinaisons se valent Au Loto, aucune combinaison n'est meilleure qu'une autre. Jouer 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 a exactement autant de chances de sortir que n'importe quelle autre suite de chiffres. Pour maximiser ses chances, il existe le pack MultiChances en version élargie, composé de 600 parts et 600 codes, à 6,60 euros la part. Un joueur qui mise sur ce pack augmente ses probabilités de gagner, mais devra partager ses gains en cas de victoire. Rappel important : le jeu est interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficulté, le 09 74 75 13 13 est disponible.