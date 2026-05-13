Mort sur un paquebot confiné Bordeaux : un virus très contagieux suspecté, ce que l'on sait

Le paquebot Ambition de la compagnie Ambassador Cruise Line est immobilisé à quai à Bordeaux ce mercredi 13 mai après la mort d'un passager causée par une infection. Plus de 1 700 personnes sont confinées à bord du navire.

Un autre bateau de croisière confiné. L'affaire touche cette fois le paquebot Ambition arrivé à Bordeaux dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 mai 2026. Les 1 233 passagers et les 514 membres de l'équipage sont actuellement retenus sur le navire de la compagnie Ambassador Cruise Line après le décès d'un passager et l'émergence de soupçons sur une nouvelle épidémie. Un homme de nationalité anglaise et âgé de 90 ans est mort d'une infection de type gastro-entérite selon les informations de Sud Ouest.

Si le nonagénaire est la seule personne décédée, une cinquantaine d'autres passagers présentent des troubles gastro-intestinaux. Des analyses ont été menées pour détecter un éventuel norovirus responsable des cas. Ces virus, très contagieux, provoquent des vomissements et des diarrhées. D'après les premières analyses menées à bords, aucun norovirus n'a été trouvé. Les autorités sanitaire indiquent toutefois que des analyses complémentaires sont en cours au centre hospitalier de Bordeaux pour comprendre les causes des symptômes présentés par les passagers et ayant causé la mort d'un homme. Dans l'attente des résultats, les personnes à bord doivent rester sur le navire pour éviter tout risque de propagation en cas d'épidémie causée par un virus.

Aucun lien avec l'épidémie d'hantavirus

Le confinement du paquebot Ambition à Bordeaux survient seulement une dizaine de jours après celui mis en place sur le MV Hondius au large de Tenerife, le navire de croisière touché par une épidémie d'hantavirus. Les autorités sanitaires sont formelles : il n'y a aucun lien entre les deux événements. L'hantavirus ne peut pas être à l'origine du confinement de l'Ambition à Bordeaux puisque les cas d'hantavirus se sont tous déclarés à bord du MV Hondius qui reliait Ushuaïa en Argentine à l'archipel du Cap-Vert et que les déplacements des personnes infectées ou exposées ont tous été retracés après leur débarquement du navire ou leur évacuation entre le 10 et le 11 mai. Le bateau de l'Ambassador Cruise Line, lui, est parti des îles Shetland le 6 mai et a fait escale à Belfast, Liverpool et Brest avant d'accoster à Bordeaux. Le pic des symptômes typiques d'une gastro-entérite est survenu le 11 mai lors de l'escale à Brest, mais le passager anglais est décédé avant l'arrivée du navire sur les côtes bretonnes.

Si les autorités ont exclu l'hypothèse d'un lien avec l'hantavirus, elles continuent de chercher la cause des symptômes. Celle-ci peut être due à un norovirus dont la propagation aurait été facilitée par la promiscuité des navires en mer. Les autorités envisagent aussi la possibilité que les problèmes digestifs des passagers soient d'origine alimentaire, liés à des produits consommés sur le bateau.

Le paquebot Ambition immobilisé à Bordeaux jusqu'à nouvel ordre

Le paquebot Ambition est immobilisé à quai dans le centre-ville de Bordeaux depuis ce mercredi 13 mai. Le capitale girondine n'est pourtant pas la destination finale du navire qui devait normalement reprendre la mer pour rejoindre l'Espagne. Pour l'heure, ni les autorités sanitaires, ni la compagnie n'ont communiqué sur la suite de la croisière. Il se pourrait qu'elles attendent de connaître les résultats des analyses pour permettre au navire de reprendre sa route. Les passagers ont simplement reçu l'ordre de ne pas quitter le bateau par l'Agence régionale de santé, le préfet et le préfet maritime. Aucune mesure sanitaire particulière n'a été prise à quai rapporte l'AFP.