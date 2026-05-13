Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 13 mai 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 13 mai 2026 met en jeu un gain exceptionnel de 10 millions d'Euros. Les résultats sont à retrouver dans cet article à partir de 20 h 30.

Ce mercredi 13 mai, la FDJ met en jeu la somme exceptionnelle de 10 millions d'Euros, ainsi que 10 gagnants qui seront tirés au sort grâce aux codes donnés lors de l'achat du ticket, chacun pouvant gagner 20 000 Euros. Pour remporter le jackpot, il faut trouver les numéros gagnants lors du tirage, c'est-à-dire cinq numéros gagnants et le numéro chance. Attention, les jeux d'argent ne sont pas sans danger et sont réservés uniquement aux personnes majeures. Les chances de remporter le jackpot au Loto sont d'une sur 19 millions.



Chaque semaine, le gain augmente d'un million d'Euros lorsqu'il n'est pas remporté faute de joueurs ayant trouvé la combinaison gagnante. Lors du tirage Loto qui a lieu chaque lundi, mercredi et samedi, les numéros gagnants sont tirés au sort. Les joueurs peuvent valider leur grille jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage et retrouver les résultats directement dans cet article.



Quelle est l'histoire du Loto ?



Depuis son premier tirage en 1976, le Loto est devenu l'un des jeux favoris des Français. Depuis son lancement, des millions de Français ont ainsi vu leur quotidien chamboulé en devenant millionnaires. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le jeu remonte à beaucoup plus loin dans l'histoire et plus exactement au XVIe siècle en Italie. Il a depuis été officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac et n'a cessé de proposer des gains toujours plus impressionnants lors de ses tirages. Le plus gros jackpot jamais remporté est de 30 millions d'Euros en 2021.

Que deviennent les millions d'euros non réclamés de la Française des Jeux ?

Chaque année, plusieurs millions d'euros gagnés aux jeux de la Française des Jeux ne sont jamais récupérés par leurs gagnants, souvent à cause d'un ticket perdu ou oublié. Après un délai légal de 60 jours pour se manifester, ces gains deviennent " non réclamés ". Loin d'être perdus, ils connaissent une seconde vie : les gains intermédiaires sont désormais reversés au Trésor public depuis la loi Pacte, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales. Un argent oublié… qui finit malgré tout par profiter à l'État ou aux prochains joueurs.