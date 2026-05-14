Samuel Paty : l'appel de Mickaëlle Paty à Emmanuel Macron pour l'entrée du professeur assassiné au Panthéon

Mickaëlle, sœur de Samuel Paty, a demandé au chef de l'État de se prononcer "avant l'été" pour une panthéonisation de son frère assassiné le 16 octobre 2020 par un islamiste.

L'une des sœurs de Samuel Paty, Mickaëlle Paty, s'est positionnée à nouveau pour la panthéonisation de son frère, ce jeudi 14 mai sur RTL. Mickaëlle Paty a expliqué que ce serait une "avancée" si Emmanuel Macron se prononçait favorablement "avant l'été" pour une entrée au Panthéon de l'enseignant.

Comme le rapporte Le Parisien, une pétition a été lancée en avril dernier pour faire entrer Samuel Paty au Panthéon. Mais la décision finale appartient au chef de l'État. La pétition et l'initiative rassemblent de nombreux soutiens. Il existe toutefois un débat, car certains estiment que Samuel Paty est involontairement devenu un symbole.

Sa sœur Mickaëlle, pour sa part, considère que le positionnement d'Emmanuel Macron sur le sujet "avant l'été [...] serait un geste important pour nos enseignants". Par ailleurs, elle ajoute que les enseignants "veulent vraiment" que son frère entre au Panthéon.

Elle est aussi revenue sur le film "L'Abandon", actuellement projeté au festival de Cannes. Mickaëlle Paty en a été une consultante. Elle raconte que les 2 000 personnes présentes dans la salle se sont levées, une "consécration[...] On se dit qu'on n'a pas fait tout cela pour rien. C'était un moment qui nous a tous beaucoup touchés".

Une tribune signée récemment par une autre sœur de S. Paty

Récemment, une autre sœur de Samuel Paty, Gaëlle, a expliqué avoir signé une tribune dans le journal Libération en janvier dernier pour demander l'entrée au Panthéon de son frère, Samuel Paty. Pour Gaëlle Paty, son frère Samuel mérite d'entrer au Panthéon non pas parce qu'il est victime, "mais pour signifier qu'il a contribué à faire vivre la République auprès de ses élèves et qu'il est mort pour cela".

Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie. Il est mort le 16 octobre 2020, assassiné aux abords de son collège, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par un islamiste. Ce dernier s'en était pris à lui à la suite de onze jours de montée en tension après qu'il a montré en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Le tueur a été abattu. Quatre personnes ont été condamnées en appel au début du mois de mars à des peines allant de 6 ans à 15 ans de prison.