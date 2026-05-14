Résultat de l'EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 14 mai 2026 [EN DIRECT]

EuroDreams. La Française des jeux (FDJ) propose ce jeudi 14 mai 2026 un nouveau tirage EuroDreams. Découvrez les résultats dans cet article au moment de leur publication.

Le tirage EuroDreams du jeudi 14 mai 2026 sera mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) dans la soirée. Un ou des gagnants remporteront-ils la mise ? Il faudra patienter jusqu'en début de soirée pour connaître la réponse.

Pour l'heure, il est encore temps de jouer ! Pour participer à l'EuroDreams, les joueurs peuvent remplir leur grille directement en ligne, via le site officiel ou l'application mobile. Ensuite, il leur faut cocher six numéros parmi 40 dans la Grille des Numéros, ainsi qu'un N°Dream parmi cinq dans la Grille de N°Dream. Si vous gagnez, les résultats seront à retrouver ci-dessous :

Le prix d'une grille simple est fixé à 2,50 Euro. Un code My Million y est inclus automatiquement. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur participation le jour du tirage, dont les résultats sont publiés vers 21h00 en ligne. Une victoire à l'EuroDreams représente un cumul de 7 200 000 Euro pendant trois décennies et plus de 660 Euro chaque jour, jusqu'en avril 2056.

Quels chiffres ressortent le plus à l'EuroDreams ?

EuroDreams est un jeu de tirage. Il repose sur le hasard. Il y a donc de faibles probabilités de prévoir les résultats. Toutefois, vous pouvez vous amuser avec les statistiques EuroDreams pour choisir vos numéros.

Le numéro 23 prend la première place avec 52 apparitions (20,08%), suivi du 19 et du 8, tirés 50 fois (19,31%), 21 et 24 49 fois (18,92%). Côté numéro Dream, le 1 domine (59 fois soit 22,78%), avec le 3 sorti 57 fois (22,01%) et le 5 (50 fois - 19,31%).