Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 15 mai [EN DIRECT]

Euromillions. Le tirage Euromillions de ce vendredi 15 mai propose un jackpot exceptionnel de près de 83 millions d'euros. Les résultats du tirage sont à retrouver dans cet article à partir de 21h15.

Ce vendredi 15 mai, la loterie Euromillions met en jeu une somme exceptionnelle de 83 millions d'euros. Au même moment, un joueur français deviendra millionnaire grâce au tirage My Million qui permet à l'heureux gagnant d'empocher la somme de 1 million d'euros net d'impôt. Les résultats du tirage Euromillions et My Million seront dévoilés dans notre article à partir de 21h15. Pour participer à l'Euromillions, il faut impérativement valider sa grille de jeu avant 20h15 le jour du tirage.

Les chances d'empocher le jackpot Euromillions sont extrêmement faibles, avec une chance sur 139 838 160 de trouver tous les bons numéros. En revanche, les joueurs ont une chance sur treize de remporter un gain, même petit, et ce à partir de deux bons numéros trouvés. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et comportent des risques.

Comment jouer à l'euromillions ?

Pour jouer à EuroMillions ou à My Million, il faut choisir 5 numéros parmi les 50 présents sur la grille et 2 étoiles parmi les 12 proposées. Une grille simple coûte 2,50 € et inclut automatiquement un code My Million. Le jackpot minimum est fixé à 17 millions d'euros et augmente à chaque tirage s'il n'est pas remporté. Il est possible d'opter pour une grille multiple en sélectionnant davantage de numéros et d'étoiles, ce qui augmente les chances de gain, mais aussi le prix de la grille. Les joueurs peuvent participer en se rendant chez un commerçant partenaire de la FDJ ou directement en ligne via le site ou l'application. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

Un jackpot record à l'EuroMillions remporté par cinq amis

Cinq amis ont décroché un jackpot historique de 250 millions d'euros à l'EuroMillions, la plus grosse somme jamais remportée en France. Une victoire exceptionnelle pour cette bande de potes qui jouaient ensemble depuis longtemps et avaient validé leur grille lors d'un tirage de l'été précédent. Très émus au moment de récupérer leurs gains, ils ont assuré vouloir en reverser une partie à des associations.