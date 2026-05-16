Le pape Léon XIV de retour à Paris après 18 ans d'absence ce que l'on sait

Le Vatican a annoncé la venue officielle du Pape Léon XIV en France en septembre prochain. Au programme : une visite d'État à Paris, une étape à l'Unesco, mais aussi encore plusieurs zones de flou. Découvrez ce que l'on sait de cette visite, qui marque le retour d'un pape à Paris, 18 ans après celle de Benoît XVI

C'est officiel, le pape Léon XVI effectuera une visite d'État en France à partir du 25 septembre prochain jusqu'au 28 à annoncé le Vatican samedi 16 mai. Selon les informations relayées par RTL , il s'agit de la première visite officielle d'un souverain pontif depuis celle de Benoît XVI en 2008. Au programme de la visite sont prévus, une étape à Paris ainsi qu'une visite du siège de l'UNESCO en réponse à une invitation de Emmanuel Macron, du directeur régional de l'organisation et des autorités ecclésiastiques française.

Cette annonce intervient alors que les relations entre la France et le saint siège connaissent une période particulière avec une nouvelle phase de dialogue. Si en 2014 et 2024, le Pape François s'était rendu en France, il n'avait pas pris la peine de se rendre à Paris limitant ses déplacements à Marseille, Strasbourg et la Corse. Cette fois-ci le déplacement sera fait tout autour de la capitale française. Le projet de la visite était déjà prévu de longue date et coordonné l'annonce de préparatif pour une éventuel visite à Paris puis à Lourdes.

Un déplacement symbolique pour le Vatican

Le pape Léon XIV, qui est francophile, entretient un lien particulier avec la France. Régulièrement souligné par le Vatican, le pape raconte avoir une "grande estime" pour l'histoire chatolique du pays. Cette visite démontre un pas de plus dans la volonté de renforcer les liens avec les grandes nations historiquement liées au catholicismes.

Un premier déplacement est prévu en Espagne en Juin signe d'une stratégie assumée du nouveau pontificat pour pallier la déchristianisation en Europe. Le programme pourrait marquer une étape par Lourdes, un lieu de pèlerinage symbolique qui avait déjà été visité par Jean-Paul II et Benoit XVI avant lui. Pour le moment, cette visite n'est pas confirmée mais pourrait dors et déjà s'inscrire comme une étape importante du pontificat de Léon XIV.

