Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 16 mai 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 16 mai 2026 proposait une cagnotte exceptionnelle de 11 millions d'euros. Les résultats sont disponibles dès à présent dans cet article.

La FDJ mettait en jeu la somme exceptionnelle de 11 millions d'euros ce samedi 16 mai 2026. En plus de ce jackpot, 10 numéros ont été tirés au hasard, permettant à chaque heureux gagnant de repartir avec la somme de 20 000 euros chacun. Pour remporter les gains, il fallait trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro Chance. Les probabilités d'empocher le jackpot au Loto sont faibles, d'environ une chance sur 19 millions. Jouer comporte des risques et est strictement réservé aux personnes majeures.

Chaque semaine, la cagnotte du tirage Loto augmente de 1 million d'Euros lorsqu'elle n'est pas remportée faute de joueurs ayant parié sur les bons numéros. Lors des tirages Loto qui sont organisés chaque lundi, mercredi et samedi, les numéros sont tirés au sort sous le regard d'un huissier. Les joueurs peuvent jouer le jour même du tirage à condition de valider leur grille au plus tard à 20h15.

Comment récupérer ses gains en cas de victoire au Loto ?

Une fois les résultats du tirage Loto connus et que vous faites partie des heureux gagnants de la loterie, si vous avez joué en ligne, il suffit de vous connecter sur votre espace où votre gain FDJ sera directement crédité. Si vous avez renseigné vos coordonnées bancaires sur le site, le montant que vous avez remporté sera automatiquement crédité sur votre compte bancaire à condition qu'il n'excède pas la somme de 500 000 Euros.



Pour les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire, il est possible de récupérer la somme gagnée directement sur place si la somme est inférieure à 30 000 Euros. Pour tous les gains supérieurs à 500 000 Euros, il faut contacter directement le service des gagnants.



