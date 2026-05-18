Résultat Loto (FDJ) : le tirage Mission Nature du lundi 18 mai 2026, 12 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour le premier tirage Loto Mission nature, qui a lieu ce lundi 18 mai, la Française des jeux propose 12 millions d'euros. Les résultats seront communiqués ici même après 20h15.

Le tirage Loto de ce lundi 18 mai 2026 est un doublement spécial. Pour commencer, il s'agit du tout premier tirage Mission Nature organisé par la Française des jeux. Quatre en tout doivent être organisés ces prochains jours. Les joueurs participeront ainsi au tirage Loto tout en faisant un petit geste pour la biodiversité. Mais surtout, 12 millions d'euros sont promis à qui trouvera le résultat Loto. Les participants devraient donc être nombreux à répondre présents.

Comme pour n'importe quel tirage Loto, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les amateurs de belles cagnottes devront débourser 2,20 euros minimum pour pouvoir essayer de trouver les résultats Loto gagnants. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il s'agit du prix classique. Malgré la Mission Nature ou l'énorme jackpot, la grille n'est pas vendue plus cher qu'en temps normal. Une aubaine ! Tous les résultats Loto seront délivrés ci-dessous :

Qu'est-ce qu'un Loto Mission Nature ?

Ce lundi 18 mai a donc lieu le premier des quatre tirages Loto Mission Nature organisés en 2026. C'est la quatrième édition de la Mission Nature. L’offre de jeux Mission Nature est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Cette quatrième édition est lancée, en partenariat avec l'Office française de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature.

Depuis 2023, 64 projets ont d'ores et déjà pu bénéficier du soutien financier de la FDJ, et ce, sur l'ensemble du territoire. Cette année, les tirages Loto Mission Nature ont lieu le lundi 18 mai, le mercredi 20 mai, le samedi 23 mai et le lundi 25 mai. "L’offre sera disponible dans les 29 000 points de vente de FDJ UNITED, sur www.fdj.fr et sur l’application FDJ", explique la FDJ dans son communiqué.

"Pour chaque grille de 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé par l’État à l’Office français de la biodiversité. Avec l’option '2nd tirage' (0,80€ par grille jouée), 0,14 euro supplémentaire est reversé à l’OFB", détaille le communiqué qui précise que le prélèvement sur les mises qui revient normalement à l'État est exceptionnellement reversé à l'OFB afin de financer des projets de restauration écologique, sur le même principe que pour le Loto Mission Patrimoine.

Dernières mises à jour

20:55 - Le principe du Loto : cocher six numéros pour tenter de décrocher le jackpot Le Loto repose sur un principe simple : le joueur doit cocher 5 numéros sur une grille de 49 et 1 numéro Chance sur une grille de 10. Le jackpot est remporté lorsque les 5 numéros gagnants et le numéro complémentaire sont trouvés. Ce jeu de tirage, géré par la Française des jeux, est l'une des loteries les plus populaires en France. 20:37 - Le Loto, un jeu né en 1976 et plusieurs fois réformé Le Loto français a été créé en 1976, sa création ayant été ratifiée par décret sous Jacques Chirac. Depuis, les règles ont évolué à de multiples reprises, avec notamment une refonte majeure le 6 mars 2017, puis une nouvelle formule en novembre 2019. Cette dernière version a notamment introduit l'option "2nd tirage", enrichissant les possibilités de gains. 20:24 - Un jackpot minimum de 2 millions d'euros au Loto, mais évolutif Le jackpot minimum mis en jeu à chaque tirage s'élève à 2 millions d'euros. S'il n'est pas remporté le jour du tirage, il progresse d'un million d'euros supplémentaire. Ce mécanisme de cagnotte croissante permet d'atteindre des sommes très élevées après plusieurs tirages consécutifs sans gagnant. 20:15 - Il n'est à présent plus possible de jouer pour le tirage Loto ! Terminé ! Les joueurs ne peuvent à compter de maintenant plus tenter leur chance au Loto de ce lundi 18 mai 2026. Les résultats seront tous connus d'ici quelques minutes, mais d'ici là, ceux qui veulent tenter leur chance peuvent le faire pour le tirage Loto de mercredi. En fonction des résultats Loto du soir, deux millions ou 13 millions d'euros seront mis en jeu ! LIRE PLUS

Comme chaque lundi, la Française des jeux propose un tirage Loto. Le résultat Loto gagnant est délivré dans la soirée sur le site de la Française des jeux, sur TF1 et sur Linternaute.com.