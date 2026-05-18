Résultat Loto (FDJ) : le tirage Mission Nature du lundi 18 mai 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 18 mai a-t-il fait un heureux millionnaire ? Retrouvez tous les résultats sans plus attendre !

Le tirage Loto de ce lundi 18 mai 2026 était doublement spécial. Non seulement il s'agissait du premier Loto Mission Nature, mais il y avait également 12 millions d'euros promis à qui trouverait les résultats Loto gagnants ! Malheureusement, il n'y a pas eu de champion, ou de championne. En effet, la Française des jeux propose d'ores et déjà 13 millions d'euros pour le prochain tirage Loto de mercredi.

En revanche, certains joueurs sont parvenus à trouver une partie du résultat Loto gagnant. Ainsi, la répartition des gains nous révèle que deux grilles ont été cochées des cinq bons chiffres mais pas du numéro Chance. Chacune permet d'empocher 83 715,90 euros. Vingt-six autres grilles, cochées elles de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance, permettent à leurs détenteurs de repartir avec 1 571,70 euros. Voici tous les résultats Loto de ce lundi 18 mai :

Tirage du Loto du lundi 18 mai 2026 14 - 32 - 33 - 36 - 49 3

Joker+ : 4 546 950

Option 2nd tirage : 12 - 14 - 25 - 26 - 27

10 codes gagnants : A 0388 4235 - A 5553 5305 - B 9738 2066 - C 7007 8860 - D 3946 5844 - D 6782 6439 - G 0392 6842 - I 5876 8610 - M 6117 8582 - V 7304 3671

Qu'est-ce qu'un Loto Mission Nature ?

Ce lundi 18 mai avait donc lieu le premier des quatre tirages Loto Mission Nature organisés en 2026. C'est la quatrième édition de la Mission Nature. L’offre de jeux Mission Nature est "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Cette quatrième édition est lancée, en partenariat avec l'Office française de la biodiversité (OFB), à l'occasion de la Fête de la Nature.

Depuis 2023, 64 projets ont d'ores et déjà pu bénéficier du soutien financier de la FDJ, et ce, sur l'ensemble du territoire. Cette année, les tirages Loto Mission Nature ont lieu le lundi 18 mai, le mercredi 20 mai, le samedi 23 mai et le lundi 25 mai. "L’offre sera disponible dans les 29 000 points de vente de FDJ UNITED, sur www.fdj.fr et sur l’application FDJ", explique la FDJ dans son communiqué.

"Pour chaque grille de 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé par l’État à l’Office français de la biodiversité. Avec l’option '2nd tirage' (0,80€ par grille jouée), 0,14 euro supplémentaire est reversé à l’OFB", détaille le communiqué, qui précise que le prélèvement sur les mises, qui revient normalement à l'État, est exceptionnellement reversé à l'OFB afin de financer des projets de restauration écologique, sur le même principe que pour le Loto Mission Patrimoine.

Dernières mises à jour

22:44 - Comment percevoir ses gains après le tirage du Loto Pour les joueurs ayant participé au Loto en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Les participants ayant acheté leur grille du Loto dans un point de vente FDJ doivent y retourner munis de leur reçu pour percevoir un gain de 30 000 euros au maximum. Pour les gains supérieurs à ce plafond et inférieurs à 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros de gains au Loto, les gagnants bénéficient d'un accompagnement sur mesure en contactant le numéro 09 69 36 60 60. Les tirages du Loto sont organisés les lundis, mercredis et samedis. Le jour peut parfois changer lors des tirages exceptionnels, comme les Super Loto. 22:18 - Les coulisses ultra-sécurisées des tirages du Loto De nombreuses statistiques sont disponibles sur le Loto. Par exemple, entre novembre 2019 et septembre 2022, nous avions calculé que les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Malgré ces statistiques, le résultat de chaque tirage demeure totalement imprévisible. Le hasard reste le seul maître du jeu. Il n'y a d'ailleurs rien à anticiper ou à deviner au Loto. Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. 21:48 - La belle histoire d'un couple gagnant au Loto Un jackpot de 8 millions d'euros a été remporté le 7 mars dernier dans le département de Maine-et-Loire. La FDJ a raconté la belle histoire derrière ce gain, celle d'un jeune couple qui venait tout juste de se rencontrer. Peu après leur rencontre, le couple décide de remplir un bulletin Loto ensemble. Leur méthode : chacun coche une grille avec des numéros qui lui sont chers. Le bulletin sera ensuite confié à monsieur, qui conservera le reçu dans sa voiture. Le soir du tirage, le joueur a assisté en direct, à la télévision, à l'heureux événement. Les numéros s'enchaînent, puis le département 49 est annoncé comme celui du gagnant. Un doute subsiste sur le numéro complémentaire : il se précipite vers sa voiture pour vérifier le reçu, et confirme l'invraisemblable. Encore sous le choc, il rejoint sa compagne et lui récite les numéros un à un. Très sereine, celle-ci lui répond : "Mais ce sont mes chiffres". Puis, amusée, elle ajoute : "Tu as bien fait de me rencontrer !" Ce sont en effet les numéros choisis par la jeune femme qui ont permis de décrocher le jackpot. 21:22 - Le Loto peut rester plusieurs semaines sans grand gagnant Le jackpot effectivement empoché au Loto tourne en moyenne autour de 5 millions d'euros. Ce montant dépend du nombre de tirages consécutifs sans grand gagnant, puisque la cagnotte augmente d'un million à chaque remise en jeu. Le jackpot de départ étant fixé à 2 millions d'euros, il faut donc généralement plusieurs tirages avant qu'un joueur ne décroche le gros lot. Il arrive même que la combinaison gagnante du Loto ne soit trouvée par aucun joueur pendant de nombreux tirages consécutifs. Avec des probabilités d'une chance sur 19 millions, ces séries sans vainqueur au rang 1 sont fréquentes. Le jackpot augmentant d'un million d'euros à chaque remise en jeu, la cagnotte peut ainsi passer de 2 millions à plus de 15 millions d'euros en quelques semaines. LIRE PLUS

Comme chaque lundi, la Française des jeux proposait un tirage Loto. Le résultat Loto gagnant a été délivré dans la soirée sur le site de la Française des jeux, sur TF1 et sur Linternaute.com.