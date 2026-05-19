Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 19 mai 2026, 92 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, un peu moins de 100 millions d'euros sont en jeu. Ne reste plus qu'à trouver les résultats pour s'assurer d'un avenir plus serein.

Le tirage Euromillions de ce mardi 19 mai 2026 s'annonce riche en émotions. La semaine commence en effet plutôt bien, avec un jackpot de 92 millions d'euros. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance moyennant 2,50 euros, coût d'un grille classique sur laquelle on coche le strict minimum pour pouvoir composer une combinaison, à savoir cinq chiffres compris entre 1 et 49 et un numéro Chance parmi les 10 possibles.

À noter que pour maximiser leurs chances de parier sur le résultat Euromillions gagnant, les joueurs peuvent cocher davantage de numéros sur une même grille, voire jouer plusieurs grilles. Attention cependant, plus de chiffres sont cochés, plus le coût de la grille est élevé. Comptez 7,50 euros pour une grille avec une troisième étoile cochée, et même 15 euros pour un sixième chiffre ! Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront dévoilés ici même, dès qu'ils seront connus, dans la soirée :

Comment remporter le tirage Euromillions ?

En ne pariant que sur une combinaison classique au tirage Euromillions, un joueur a concrètement une chance sur 139 838 160 de trouver les résultats gagnants. Reste deux options pour devenir l'élu du jour : croire en son karma en pariant des chiffres porte-bonheur ou un flash, car qui mieux que le destin peut connaître les chiffres qui composeront le résultat Euromillions désigné par le hasard en personne ? Ou tenter de déjouer le hasard en se basant sur les statistiques et en pariant les chiffres qui ont le plus de chance de sortir.