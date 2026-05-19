Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 19 mai 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les près de 100 millions d'euros mis en jeu ce mardi soir au tirage Euromillions ont-ils été remportés ? Voici les résultats gagnants...

Le tirage Euromillions de ce mardi 19 mai 2026 s'annonçait riche en émotions. La semaine commençait en effet plutôt bien, avec un jackpot de 92 millions d'euros. Malheureusement, le résultat Euromillions du jour n'avait été parié par aucun des participants. En revanche, trois grilles ont été cochées correctement de tous les résultats à l'exception d'un des deux numéros étoile, qui ne correspond pas. Parmi elles, une a été validée en France. Elle permet à son détenteur de repartir avec 195 442,20 euros.

Il y a aussi neuf grilles qui ont été cochées correctement des cinq bons chiffres, mais d'aucun numéro étoile. L'une d'entre elles a aussi été jouée en France. Son propriétaire repart ce mardi soir avec 15 226 euros. Prochain tirage, vendredi. 105 millions d'euros seront cette fois-ci mis en jeu. En attendant, retrouvez sans plus attendre tous les résultats Euromillions de ce mardi 19 mai :

Tirage du mardi 19 mai 2026 12 - 2 - 20 - 38 - 45 5 2

MyMillion : HZ 793 8733

Comment remporter le tirage Euromillions ?

En ne pariant que sur une combinaison classique au tirage Euromillions, un joueur a concrètement une chance sur 139 838 160 de trouver les résultats gagnants. Reste deux options pour devenir l'élu du jour : croire en son karma en pariant des chiffres porte-bonheur ou un flash, car qui mieux que le destin peut connaître les chiffres qui composeront le résultat Euromillions désigné par le hasard en personne ? Ou tenter de déjouer le hasard en se basant sur les statistiques et en pariant les chiffres qui ont le plus de chances de sortir.

Selon les chiffres communiqués sur le site de la Française des jeux, le numéro 35 est le chiffre qui est le plus sorti à ce jour au tirage de l'Euromillions, avec à son actif 82 sorties. Derrière arrive le 42 et ses 81 sorties. Suivent le 21 (80 sorties), le 29 (78 sorties), le 34 (77 sorties), le 10 (75 sorties), et les 13 et 19, avec leurs 63 sorties. À noter qu'aucun d'entre eux n'est sorti ce mardi soir...