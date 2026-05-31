Canicule 2026 : grêle, fortes pluies, rafales… la France bascule des chaleurs aux orages
Ce samedi, la canicule tend à diminuer dans l'ouest du pays, a annoncé Météo-France. Mais les températures seront encore élevées du centre au nord-est.
- La vague de chaleur exceptionnelle qui a frappé la France depuis plusieurs jours touche désormais à sa fin. Météo-France a levé samedi 30 mai à 22 heures les dernières vigilances orange canicule qui concernaient encore Paris et la petite couronne. Cet épisode, inédit par sa précocité pour un mois de mai, laisse désormais place à un temps plus instable marqué par le retour des orages.
- Après plusieurs jours de chaleur exceptionnelle, les températures baissent sur l'ensemble du pays. Les fortes chaleurs se limitent désormais au sud-est ce dimanche 31 mai. Cette fin de canicule s'accompagne d'une dégradation orageuse. Au total, 44 départements sont placés en vigilance jaune pour orages ce dimanche. Les phénomènes les plus marqués peuvent s'accompagner de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent dépassant localement les 90 km/h.
- Le début de semaine prochaine s'annonce plus respirable avec des températures proches des normales de saison sur la plupart des régions.
- Cet épisode restera historique : jamais une vigilance canicule n'avait été déclenchée aussi tôt dans l'année en France. Plus de 1 200 records de chaleur ont été battus au cours de cette vague de chaleur exceptionnelle.
11:18 - “Vers un été très chaud” : la France s’attend à des températures au-dessus des normales
Les prévisions annoncent un été 2026 globalement plus chaud que la normale en France, après un mois de mai déjà marqué par des records. Selon les modèles, les températures pourraient dépasser les moyennes de 1 à 2 degrés sur l’ensemble de la saison, avec un risque accru de vagues de chaleur et de canicules. Juillet apparaît comme le mois le plus exposé.
11:00 - Orages : une quarantaine de départements en vigilance jaune cet après-midi
Une quarantaine de départements français sont placés en vigilance jaune pour des orages cet après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Des phénomènes localement violents sont possibles, avec des épisodes de fortes pluies, de rafales de vent et parfois de grêle.
Les orages devraient toucher une large partie du territoire, notamment la moitié nord du pays, en cours d’après-midi et en soirée. Les autorités appellent à la prudence face à ces conditions météorologiques instables.
09:30 - Fin de la canicule dimanche, des orages attendus sur une partie du pays
La fin de l’épisode caniculaire est prévue ce dimanche, selon Météo-France, avec un net recul des fortes chaleurs après plusieurs jours de températures élevées. L’Île-de-France est encore concernée en début de journée par une vigilance canicule, mais la baisse des températures se généralise progressivement. Dans le même temps, des orages continuent de circuler sur une partie de la moitié nord du pays, avec une quarantaine de départements toujours en vigilance jaune. Les fortes chaleurs ne concernent plus que le sud-est, notamment la région PACA et l’est du Languedoc-Roussillon, avant la fin complète de l’épisode.
Les prévisions météo jour par jour
Dimanche marquera la véritable fin de l'épisode. Quelques orages pourraient éclater dans l'est, mais surtout les températures baisseront franchement. Les 30 degrés seront rarement dépassés.
Lundi, le courant océanique va s'affirmer : la masse d'air sera donc bien plus tempérée. Des perturbations arriveront à partir de mardi.
Mardi, des perturbations seront présentes sur l’ensemble du territoire, avec des orages attendus dans l’est, le sud-ouest et sud-est de la France.