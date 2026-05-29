Canicule 2026 : jusqu'à 15 degrés de perdus ! Les prévisions sur la fin de la chaleur

La canicule est encore présente ce vendredi 29 mai. Le nombre de départements en vigilance orange diminue toutefois progressivement. Ce week-end, cet épisode de chaleur va prendre fin.

L'ESSENTIEL

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18:35 - Il a rarement fait 30 degrés pendant tant de jours d'affilée à Paris Alors qu'il fait encore très chaud jusqu'à samedi à Paris, les températures maximales dépassent depuis samedi 23 mai les 32 degrés. Météo-France a expliqué que dépasser les 32 degrés 8 jours d'affilée dans la capitale est très peu arrivé, et jamais en mai. Ce n'est survenu que trois fois, tous mois confondus et cela remonte : du 22/07/1947 au 02/08/1947 (12 jours), du 24/06/1976 au 07/07/1976 (14 jours) et du 03/08/2003 au 13/08/2003 (11 jours).

18:02 - Des orages à surveiller ce week-end Le risque orageux est assez limité pour la journée de samedi. Il touche les reliefs des Pyrénées aux Alpes du Sud. En fin de journée, cependant, quelques-uns pourraient éclater de façon localisée entre "les Hauts-de-France, la Picardie et l'Île-de-France", selon La Chaine météo. Ils pourraient être forts. Dimanche, ils devraient être plus nombreux et concerner l'est du pays, "de l'Alsace à la Bourgogne, au Jura, aux Alpes et à l'Auvergne-Rhône-Alpes". Il faudra faire attention aux fortes pluies, aux rafales et ponctuellement à la grêle.

17:30 - Une perte de 15 degrés en quelques jours La canicule va prendre fin dimanche. Il faut encore tenir deux jours avec de fortes chaleurs et surtout des nuits tropicales. Entre ce vendredi et mardi prochain, jusqu'à 15 degrés seront perdus, tellement les valeurs sont montées haut. Les températures rejoindront la vingtaine de degrés. La baisse des températures se fera ainsi en deux paliers, le premier dimanche et le second mardi avec une baisse nette.

16:49 - Presque 37 degrés ce vendredi ! Ce vendredi 29 mai, les températures montent encore très haut. A 16 heures, La Chaine météo a relevé 13 nouveaux records mensuels. Il a notamment fait 36,7°C à Surin (79), 36,6°C à Chantonnay (85), 35,7°C à Rocheserviere (85), 35,3°C à Cognac (16), 35,2°C à Niort (79) et 35°C à Bergerac.

16:30 - Les vigilances orange presque toutes levées d'ici demain matin Pas de nouveaux éléments dans le bulletin de Météo-France de 16 heures. Pour rappel, ce soir, la vigilance orange pour canicule devrait être rétrogradée en niveau jaune pour la Loire-Atlantique. Il ne restera donc plus que 10 départements en vigilance orange samedi : la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, le Maine-et-Loire, Paris, les Deux-Sèvres, la Vendée, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Les dernières vigilances orange devraient être levées à 6 heures samedi, sauf pour Paris et la petite couronne qui devront attendre samedi soir.

15:50 - Des records de chaleur mensuel enregistrés sur la moitié de la France Lors d'une conférence de presse ce vendredi 29 mai, Météo-France a affirmé que plus de la moitié de la France a enregistré au moins un record mensuel de chaleur au cours de cette canicule, "que ce soit en températures minimales et ou maximales". Le mois de mai 2026 est vraiment "inédit" sur le plan météorologique et climatique.

15:33 - Qu'est-ce qui va mettre fin à la canicule ? Le dôme de chaleur qui a maintenu la canicule sur la France va s'affaisser, laissant place au retour du courant océanique entre dimanche et lundi. Ce changement de masse d'air va aussi passer par quelques orages, notamment dans l'est. Les températures vont baisser puis à partir de mardi, les perturbations océaniques vont vraiment recommencer. Un lot de pluie et d'averses traverseront aussi la France de mardi à jeudi, avec un renforcement du vent.

15:00 - Les 35 degrés atteints dans les Deux-Sèvres Le thermomètre dépasse la barre des 35 degrés dès la mi-journée dans les Deux-Sèvres avec 35,6°C à Prin-Deyrancon-Spac à midi. Des températures plus élevées pourraient être relevées dans l'après-midi.

14:25 - Où fera-t-il encore plus de 30 degrés samedi ? C'est dans l'est qu'il fera encore plus de 30 degrés samedi. L'Ile-de-France et le Centre-Val de Loire sont aussi concernés. Il devrait faire jusqu'à 34 degrés à Paris et Lyon et 32 à Strasbourg. Près de la Méditerranée également, il fera encore chaud avec 31 à Perpignan et 30 à Montpellier. Nantes pourraient également encore faire face à la chaleur avec autour de 31 degrés. Le long de la côte atlantique, il fera plus doux : il pourra faire 5 à 10 degrés de moins que la veille, précise La Chaine météo.

13:22 - Quelles températures cet après-midi ? L'après-midi va être chaude. Les températures montent vite. Elles pourraient atteindre entre 31 et 36 degrés, avec localement 37 degrés. Il fait plus frais sur le littoral aquitain avec entre 23 et 26 et vers la Manche entre 19 et 26. S'il fait déjà très chaud à la mi-journée, plusieurs degrés seront encore gagnés dans l'après-midi, comme le montre la carte évolutive heure par heure, ci-dessous, de La Chaine météo. Après une nuit tiède, les #températures montent vite. Voici leur évolution prévue aujourd'hui sur notre pays L'axe le plus chaud va de Bordeaux à l'Anjou, l'Île-de-France et les Hauts-de-France pic.twitter.com/ja0SFiinlZ — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 29, 2026

12:45 - Encore des pics de pollution Si la chaleur diminue par endroits, des pics de pollution sont encore possibles ce vendredi. L'Ile-de-France et les Hauts-de-France pourraient dépasser le seuil à risque, selon la plateforme nationale de prévision de la qualité de l’air, Prev’Air. "La situation perdurera demain samedi 30 mai, avec un risque de dépassement, principalement sur l’Ile-de-France et [en] Auvergne-Rhône-Alpes. Une amélioration se profile à partir de dimanche 31 mai", précise la plateforme.

12:15 - Pic de chaleur à Paris ce vendredi Ce vendredi est la journée la plus chaude dans la capitale. Il fera jusqu'à 34, voire 35 degrés dans une ambiance très lourde ce vendredi. La journée de samedi pourrait encore y être très chaude.

11:55 - Un jeune travailleur décède d'hypothermie Mardi, un jeune travailleur du BTP est mort après un malaise pendant qu'il travaillait sur un chantier de toiture. D'après la préfecture de la Drôme, sa mort est liée à une hyperthermie, rapporte BFMTV. L'enquête continue de chercher si d'autres facteurs sont rentrés en jeu. Il commençait à se sentir mal et a décidé de se réfugier "dans le camion et a allumé la climatisation pour se rafraîchir. Mais c'est à ce moment-là que son état s'est beaucoup dégradé", a expliqué son patron à BFMTV.

11:29 - Des orages attendus cet après-midi dans le sud-est Si la météo du jour est surtout marquée par la chaleur, malgré un rafraichissement des température au nord-ouest, des vigilances orages sont également activées ce vendredi pour le quart sud-est du pays. 11 départements de la région sont placé en alerte jaune pour des orages assez forts attendus en cours d'après-midi dans les Alpes du Sud. "Des lames d'eau allant jusqu'à 40-50 mm en peu de temps sont envisagées localement, avec un risque d'inondations et de ruissellements rapides", précise la Chaîne météo. Sont concernés : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, la Corde du Sud, la Drôme, l'Isère, la Savoie et le Var. Le Nord et le Pas de Calais sont également en vigilance jaune orages.

11:00 - Plus de 1 200 records de chaleur battus En l'espace d'une semaine, du week-end de la Pentecôte à ce vendredi, 1 226 records de chaleur ont été battus dans plusieurs villes de France selon la Chaîne météo. Selon les données disponibles c'est la journée de mercredi qui a battu le plus de record avec 393 nouvelles températures maximums enregistrées.

10:28 - Les 39°C atteints au pic de la canicule La journée de jeudi semble avoir été le pic de la canicule avec une grand nombre de vigilance et des températures record. Les 39°C ont été atteints ce jeudi à Fitou, dans l'Aude. Il s'agit de la température la plus élevée jamais enregistrés en France lors d'un mois de mai.

10:02 - Une "nuit douce" au niveau national, mais encore chaude dans les départements en vigilance canicule La Chaîne météo évoque une "nuit douce" entre jeudi et vendredi à l'échelle nationale, mais Météo France indique que celle-ci est restée chaude "avec des températures minimales comprises entre 17 et 23°C sur les départements en vigilance "canicule". Le scénario devrait se répétait la nuit prochaine peut-être pour la dernière fois de la canicule.

09:29 - Des températures caniculaires, mais le seuil de vague de chaleur pas atteint selon la Chaîne Météo La journée de jeudi a été la plus chaude depuis le début de la canicule selon les températures relevées, mais la Chaîne météo fait remarquer que l'indicateur thermique national a plafonné à 24,6°C hier, une valeur très haute mais inférieure au pic de 25,3°C nécessaire pour définir une vague de chaleur à l'échelle du pays. L'agence rappelle toutefois que la France a vécu les journées les plus chaleureuses enregistrées en mai depuis 1945. Avec un indicateur thermique national à 24,6C hier , le pic de 25,3C nécessaire pour définir une vague de #chaleur n'a donc pas été atteint à l'échelle du pays. Nous avons cependant vécu les journées les plus chaudes enregistrées en mai depuis 1945. pic.twitter.com/0uNnJ9r6FN — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 29, 2026

09:01 - Le record de chaleur du mois de mai battu pendant la canicule La première canicule de 2026, très précoce, a battu le record de chaleur jamais enregistré pour un mois de mai avec 37,8°C atteints à Angoulême-La Couronne en Charente, mais aussi 37,6 °C à Narbonne dans l'Aude et 37,4 °C à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. "Jamais un tel niveau de chaleur n’avait été mesuré au mois de mai depuis le début des relevés", a souligné Météo France. L’ancien record mensuel national pour un mois de mai datait de 2009 et était de 37 °C à Sollacaro, en Corse.

08:38 - Ventilateurs, pistolet à eau.. Les écoles en surchauffe durant la canicule L'immense majorité des 45 000 écoles, 5 300 collèges et 2 300 lycées publics ne sont pas adaptés pour faire face à la chaleur, encore moins aux canicules. Près de 78 % des établissements interrogés par un sondage mené par le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire, auprès de 623 collèges et lycées ont indiqué avoir relevé plus de 30°C dans les salles de classe rapporte Le Monde. Sans climatisation dans de nombreux cas et avoir un ventilateur par classe dans d'autres, toutes les solutions sont bonnes à prendre pour les enseignants et les élèves : il est proposé aux élèves de rester en intérieur plutôt que sortir dans la cours lors des récréations et par endroits "on fait aussi du frais avec des jets d’eau dans la cour avant la récréation" raconte une enseignante et même des pistolets à eau selon un élève, tous les deux interrogés par Le Figaro.

08:18 - Canicule en France : où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ? C'est sur la côte Atlantique qu'il devrait faire le plus chaud ce vendredi avec des températures allant au moins jusqu'à 35°C à Angers, Niort et Poitiers ou à 36°C à Nantes et à Bordeaux. Les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine seront donc touchées, mais il fera aussi chaud sur le bassin parisien avec des températures comprises entre 34°C et possiblement 36°C et la vallée du Rhône.

08:02 - Une baisse des températures maximales au nord-ouest et au-dessus des Pyrénées La canicule n'est pas terminée en France, mais l'épisode de fortes chaleurs perd en intensité dans certaines régions à compter de ce vendredi. L'air devient plus respirable en Bretagne où plus aucune vigilance orange canicule n'est active et les températures baissent de plusieurs degrés : il va faire 20°C au maximum à Brest (contre 29°C jeudi) et 31°C à Rennes (contre 35°C) selon les prévisions de Météo France. Le temps va également se rafraîchir dans les Pyrénées Atlantiques et les Pyrénées Orientales ce vendredi puisque Météo France prévoir 23°C au Biarritz au plus chaud de la journée (contre 34°C) et 31°C à Perpignan (contre quasiment 38°C).