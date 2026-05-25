Canicule en France : des départements en vigilance orange, une chaleur étouffante qui est loin d'être finie

La France fait face à une canicule dans plusieurs départements qui vont dès ce mardi 26 mai 2026 basculer en vigilance orange avec des températures qui vont dépasser les 33 degrés. Ailleurs, la vague de chaleur se poursuit aussi.

L'ESSENTIEL

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18:34 - 318 records battus à 17 heures La liste des records mensuels de températures ne fait que s'allonger au fil des heures. La Chaine météo monte le chiffre à 318 avec "37,1°C à Soorts-Hossegor (40), 34,3°C à Nantes (44), 33,3°C au Mans (72), 33°C à Brest (29), 32,4°C à Rennes (35), 31,6°C à Lorient (56). Ces températures se situent 15 à 17°C au-dessus des normales de saison".

18:15 - La date de la fin de la vague de chaleur se précise La chaleur dure et s'étale sur plus d'une semaine. Les modèles météorologique semblent converger vers une date de baisse des températures, mais qui resteront au-dessus des normales de saison. Tout savoir grâce à notre article dédié ci-dessous. Lire l'article Météo. 25 degrés à l'horizon ! Voici quand on pourra enfin respirer

18:00 - Quels sont les autres départements en vigilance canicule demain ? Si huit départements sont en vigilance orange canicule demain, une vingtaine écope d'une vigilance jaune. Il s'agit des Côtes d'Armor, du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Gironde, de la Dordogne, du Lot, du Rhône, de l'Isère, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Paris.

17:35 - Sommes-nous vraiment en canicule ? Le terme de canicule est de plus en plus présent. Demain, Météo-France active sa vigilance orange pour huit départements, qui correspond à "une canicule, soit une période de chaleur intense pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée". C'est aussi une question de seuil par département. Toute les explications dans notre article dédié. Lire l'article Canicule : à partir de quelles températures la France passe-t-elle le cap ?

17:10 - Laurent Nunez appelle à l'adaptation des rassemblements Avec la canicule, des mesures sont prises dans les villes. Selon BFMTV, Laurent Nunez a demandé aux préfets à ce que les dispositifs de sécurité et de secours soient adaptés lors des manifestations et rassemblements prévus dans les prochains jours. Cela concerne notamment les horaires en particulier pour les personnes vulnérables et les activités sportives. Des points d'eau doivent aussi être accessibles et des zones ombragées.

17:05 - Le passage en vigilance orange est une grande première Le passage en vigilance orange canicule est inédit pour un mois de mai depuis la création du dispositif. Cela était déjà une première pour la vigilance orange. La dernière canicule enregistrée remontait à 2022 et la mi juin. Ce lundi à 16h, 279 records mensuels sont battus. "On relève 36,9°C à Soorts-Hossegor (40), 35,5°C à Chantonnay (85), au Blanc (16) ou encore à La Couronne (16). Ces températures se situent 15 à 17°C au-dessus des normales de saison", précise La Chaine météo.

16:56 - 8 départements en vigilance orange canicule Dans son bulletin de 16 heures, Météo-France a fait basculer en vigilance orange pour toute la journée de demain, commençant dès cette nuit huit départements du nord-ouest. Il s'agit du Finistère, du Morbihan, de la Manche, de l'Ille-et-Vilaine, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Vendée et de la Loire-Atlantique. Les températures minimales sont supérieures à 20 degrés et "les températures de l'après-midi seront comprises entre 33 et 36 degrés le plus souvent, températures remarquables pour une fin mai", précise l'institut. ""Après une nuit parfois encore plus chaude que la précédente, parfois caniculaire dans les départements en vigilance orange, les températures seront toujours aussi élevées, voire un peu plus par endroits. Des valeurs de 32 à 35°C pourraient encore concerner une large partie de la Bretagne, tandis que des pointes à 36 voire 37 degrés sont attendues sur le sud du pays", a alors complété Météo-France.

16:30 - Que signifie le niveau d'alerte jaune canicule ? Avec les différentes couleurs de vigilance, Météo-France indique le niveau de danger. Ce lundi 25 mai, plusieurs départements sont placés en vigilance jaune canicule. Cette couleur correspond à "un pic de chaleur, soit une exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour les populations fragiles ou surexposées (conditions de travail ou activité physique). Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur (supérieur à 3 jours). C'est le niveau orange qui correspond à "une canicule, soit une période de chaleur intense pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque sanitaire pour l’ensemble de la population exposée".



15:42 - La végétation patit de la chaleur La première quinzaine de mai avait permis d'enrayer en partie la sécheresse de surface accumulée en avril. Les pluies ont été fréquentes. Maintenant, la chaleur s'en mêle. C'est une mauvaise nouvelle pour la végétation. Hormis quelques orages en montagne, il n'y a pas de pluie prévue cette semaine.

15:17 - Une ambiance très chaude jusqu'à vendredi La chaleur va durer plusieurs jours encore. Les modèles météo envisagent un maintien de celle-ci jusqu'au moins vendredi. La France devrait ensuite se positionner en bordure anticyclonique. Les températures pourraient baisser de quelques degrés sous l'influence d'un vent de nord-est, notamment au nord. Elles resteront toutefois au-dessus des normales de saison. La baisse des températures pourraient se faire progressivement et dans une ambiance sèche, selon La Chaine météo.

14:50 - Un homme meurt noyé Un sans-abris de 49 ans s'est jeté à l'eau dimanche au lac de Bègles en Gironde. Il a voulu ramener son chien qui partait au large. Il a eu ensuite de grandes difficultés à rejoindre le bord. Des témoins lui sont venus en aide et il a pu être transporté à l'hôpital où il est malheureusement décédé dans la nuit.

14:35 - Le seuil de très forte chaleur dépassé dès 13 heures Dans son point sur les températures à 13 heures, La Chaine météo a relevé des records mensuels dans l'ouest. Le site spécialisé a surtout observé que dans les Landes le seuil de très forte chaleur, soit 35 degrés, était déjà franchi avec 35,1°C à Soorts-Hossegor (40).

14:15 - Le pollen favorisé par la chaleur Avec la chaleur, le pollen se disperse davantage. Le risque d'allergie monte donc en flèche. Attention en particulier dans l'ouest, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. En Nouvelle-Aquitaine, les taux sont particulièrement surveillés, ainsi qu'en Bretagne. En Occitanie, ce sera le vent d'autan qui va transporter le pollen. Pour les personnes sensibles, il faut éviter d'aérer en pleine journée, porter des lunettes à l'extérieur et se rincer les cheveux le soir. Après une activité en extérieur, il est recommandé de se changer.

13:45 - Les seuils de canicule approchés La différence entre vague de chaleur et canicule tient à des seuils. La canicule repose sur des niveaux de températures nuit et jour et spécifiques à chaque département. Cela doit durer au moins trois jours et trois nuits consécutifs. Ces seuils varient selon les régions avec "à Paris environ 31°C le jour et 21°C la nuit ; Toulouse : autour de 36°C / 21°C ; Lille : environ 31°C / 18°C", précise La Chaine météo. Ce sont surtout les centres-villes qui vont approcher les seuils. "Les départements les plus concernés seront à l'ouest et au nord-ouest. Si les seuils du sud-ouest sont particulièrement élevés, ceux de la Bretagne, plus bas, surtout en cette saison, risquent d'être atteints. Dans ce contexte, de très nombreux records mensuels de chaleur seront inévitablement battus entre les Pays de la Loire et la Bretagne". La petite couronne parisienne est aussi concernée.

13:37 - Une femme décédée d'une hyperthermie lors d'une compétition sportive à Lyon Une femme participant a une compétition Hyrox à Lyon le dimanche 24 mai a été transportée en urgence absolue à l'hôpital par les sapeurs-pompiers du Rhône après avoir fait une hyperthermie due à l'effort fourni et à la chaleur caniculaire. Elle n'a pas survécu malgré la prise en charge rapportent Actu Lyon et BFM Lyon. Un homme de 53 ans est également décédé hier après avoir fait un arrêt cardiaque durant une course à Paris sous de fortes chaleurs. Après ces drames, la ministre des sports Marina Ferrari a rappelé que la pratique sportive doit être adaptée lorsque les températures sont élevées comme durant cette vague de chaleur.

13:20 - Comment se prémunir de la chaleur dans son logement ? Le premier réflexe est de tirer ses volets pour empêcher la chaleur de rentrer. Il faut ouvrir quand il fait frais dehors : soit tôt le matin, soit tard le soir. En ouvrir plusieurs permet des courants d'air. Si un ventilateur peut rafraichir l'air, les appareils électroniques ont l'effet inverse. Les éteindre peut aider. Limiter l'usage du four est aussi un bon conseil.

13:05 - Paris particulièrement touché par la chaleur Si la vigilance jaune concerne majoritairement le nord-ouest du pays, Paris est aussi concerné. La petite couronne est aussi touchée, mais pas le reste de l'Ile-de-France. Il est attendu jusqu'à 33/34 degrés à Paris. Les nuits sont également douces notamment à cause de l'effet de l'îlot de chaleur urbain. Il fera aussi encore plus de 30 degrés à 20 heures ce soir.

12:45 - Des records mensuels battus ce midi ! Alors qu'il n'est que midi, des relevés exceptionnels ont déjà été faits dans certaines villes, notamment en Bretagne et dans le département de la Manche. Brest bat tous ses records avec déjà plus de 31 degrés.

12:30 - Un autre risque : la pollution ozone S'il y a un risque de coup de soleil et d'hypothermie, la chaleur et l'absence de vent provoquent aussi des pics de pollution à l'ozone surtout dans les grandes agglomérations l'après-midi. Le quart nord-est est particulièrement touché en ce début de semaine. Pour les personnes fragiles, il est conseillé de ne sortir qu'avant 11 h ou après 20 h et de reporter les activités physiques intenses.

12:05 - Quel jour sera le plus chaud ? Si la phase la plus chaude de la vague de chaleur a lieu entre ce lundi et ce mercredi, un pic est attendu à l'échelle nationale et il aura lieu mercredi. L'indicateur thermique national montera à 25,5 degrés contre 23,7 mardi et 25 jeudi. Il est attendu le 27 mai 33 à Paris et Rennes, 35 à Nantes et Toulouse ou encore 36 à Bordeaux.

11:45 - Quelle température dans l'eau ? S'il fait entre 30 et 35 degrés sur les plages, l'eau est encore fraiche. La Manche s'élève à 14/15 degrés, sur la côte atlantique, 17/18, voire 19 pour le sud-ouest. Seule la Méditerranée atteint les 20 degrés par endroit. Si vous n'êtes pas frileux, la baignade reste possible. Il ne faut toutefois pas plonger trop vite pour habituer son corps à la différence de températures. Attention au choc thermique !

11:30 - Attention aux indices UV ce lundi ! Avec le soleil de plomb, l'indice UV continue à grimper ce lundi. Ce dernier est jugé élevé quand il dépasse 6 et a un maximum à 11. La Chaine météo prévoit un indice 7 au nord, sauf en Alsace où il monte à 8 et un indice 8 généralisé sur la moitié sud. Il faut donc bien s'hydrater, mettre de la crème solaire, éviter de s'exposer aux heures chaudes et limiter les efforts.

11:15 - Faut-il éviter de faire du sport ? La chaleur peut perturber les activités humaines. Il faut donc être prudent, notamment pour faire du sport. Il est conseillé d'en faire très tôt le matin et d'éviter en extérieur passé les 30 degrés. Il est donc nécessaire d'adapter sa pratique. "Mieux vaut éviter les efforts trop importants durant les premiers jours d’élévation des températures, afin de laisser son corps s’habituer à la chaleur, en particulier quand le changement de température est brutal", conseille Frédéric Depiesse, médecin du sport, auprès du Monde. Il y a un risque d'hyperthermie.

10:56 - Des températures même pas atteintes en été La vague de chaleur est impressionnante et surtout précoce pour un mois de mai. Surtout, certains endroits connaissent des températures qui ne sont même pas atteintes en été. "On a dépassé des températures qu'on n'arrive même pas à atteindre l'été. C'est dire à quel point on est sur quelque chose d'exceptionnel. Sur l'Île de Sein (Finistère), par exemple, on a frôlé les 30 degrés", a expliqué le météorologue Gaël Musquet auprès de France info.