Chaleur en France : jusqu'à 35 degrés, les prévisions détaillées jour par jour

A partir de ce jeudi 21 mai, la chaleur est bien présente en France et elle va durer. Les 30 degrés seront atteints dans de nombreuses villes et le pic verra le mercure monter à 35 par endroit.

Après une première quinzaine de mai fraiche et humide et le week-end de l'Ascension le plus froid depuis 2010, une chaleur remarquable et durable est en train de s'installer en France. A partir de ce jeudi 21 mai, la France bascule dans une ambiance estivale avec un dôme de chaleur qui va progressivement se former. Le temps sera, en plus, sec et ensoleillé. Ce changement de climat est provoqué par une goutte froide au large du Portugal qui agit comme une "pompe à chaleur" et entraine la remontée d'air très chaud depuis le sud. L'anticyclone va bloquer cette dernière sur la France. Les niveaux atteints vont être assez remarquables pour une fin mai : plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison.

Il fera particulièrement chaud dans le sud-ouest, où il fera jusqu'à 35 degrés, soit des valeurs dignes d'un plein mois de juillet. "L'épisode attendu cette fin de semaine ressemble davantage à un pic de chaleur précoce qu'à une vague de chaleur durable", précise toutefois La Chaine météo. Les seuils de canicule ne seront pas atteints : les températures nocturnes manquent notamment de quelques degrés.

Les niveaux de chaleur attendus jour par jour

Dès ce jeudi 21 mai, le soleil brille et les températures montent en flèche. Sur la moitié nord, les maximales se situent entre 22 et 27 degrés. Le sud-ouest connaitra ses premiers 30 degrés de l'année, notamment entre l'Aquitaine et le Midi toulousain. Jusqu'à 34 degrés sont attendus à Biarritz et Bordeaux et 32 à Toulouse.

Vendredi est annoncé comme le pic de chaleur avec les fameux 35 degrés, seuil de très forte chaleur. En région parisienne et sur une bonne partie de la côte atlantique, il est annoncé autour de 30 degrés. Il fera ainsi jusqu'à 29 degrés à Rouen, 31 à la Rochelle ou encore 32 à Nantes. Dans l'est du pays, on se situera plutôt autour de 27/28 degrés maximum. Les températures sont hautes près de la Méditerranée, mais de façon plus modérée grâce à l'air marin.

Samedi, même schéma, temps chaud et beau. Les températures redescendront légèrement dans le sud-ouest, mais ailleurs, la chaleur est généralisée. Il fera entre 12 et 20 degrés le matin, puis entre 25 et 32 l'après-midi, avec toujours des pointes possibles au-dessus, notamment près des Pyrénées.

C'est dimanche qu'un petit changement pourrait se glisser : alors que les 30 degrés seront encore de mise dans l'ouest du pays, une légère tendance orageuse pourrait se développer sur les Alpes, voire les Pyrénées. Elle pourrait persister pour le lundi de Pentecôte. La chaleur devrait se maintenir la semaine prochaine avec des nuits de plus en plus douces.

Dernières mises à jour

17:31 - Un pic de chaleur précoce, mais pas record Si les niveaux vont être très hauts et rendent la situation exceptionnelle, ce n'est pas un record pour la période. À l’échelle nationale, en mai 2025, il a été relevé 37 degrés à Bégaar dans les Landes. La probabilité, l'intensité et la précocité de ces événements augmentent ces dernières années avec le réchauffement climatique. 16:45 - Un dôme de chaleur va se former Si les températures grimpent à partir de ce jeudi 21 mai, un dôme de chaleur va progressivement se former et notamment ce week-end. Une goutte froide au large du Portugal va agir comme une "pompe à chaleur" et ramener de l'air très chaud depuis le Maroc et la péninsule ibérique. Cette dernière va faire face à l'anticyclone qui va la bloquer sur la France. L'air se comprime et ce mécanisme favorise la formation du dôme. Il empêche la circulation de perturbations et maintient une chaleur durable. 16:35 - Certains départements frôlent les seuils de canicule Il ne s'agira pas d'une canicule, mais selon le climatologue Serge Zarka "On va vivre quelque chose de difficilement concevable : à quelques degrés près, certaines régions de France frôlent des seuils de canicule… en plein mois de mai", a-t-il écrit sur X. Ce sera le cas dans le sud-ouest. Les températures nocturnes ne seront pas assez élevées pour parler de canicule et l'indicateur thermique national n'est pas annoncé assez haut pour évoquer pour le moment une vague de chaleur. 16:30 - Où fera-t-il le plus chaud ? C'est le sud-ouest qui va connaitre un véritable pic de très forte chaleur vendredi. Selon La Chaine météo, Dax devrait être la ville la plus chaude avec 35 degrés suivie de Mont-de-Marsan, Biarritz et Bordeaux à 34 degrés. Toulouse montera à 32. Les normales de saison sont situées autour de 22/23 degrés dans ces villes fin mai.

Une période de chaleur débute en France avec le seuil des 30 degrés atteints, voire dépassés. Cela devrait durer plusieurs jours, rendant l'ambiance lourde par endroits.