Chaleur en France : le thermomètre va grimper… quels départements sont en vigilance, ce dimanche ?

Une vigilance jaune est de mise pour six départements ce dimanche matin. Un seul l'est pour canicule tandis que les autres pourraient vivre des épisodes orageux.

Le week-end de la Pentecôte se poursuit et la chaleur aussi… une vague de chaleur dite précoce s’installe sur la France métropolitaine, en particulier sur l’Ouest du pays ce dimanche 24 mai 2026. Comme l'explique la Chaîne Météo, cette vague de chaleur sera sans aucun doute l’une des plus marquantes jamais observées pour une fin mai dans l'Hexagone et plus particulièrement à l'ouest depuis 1922.

La chaleur s’installe et cela se voit sur les températures prévues : les maximales dépasseront souvent les 30 à 32 °C, avec des pointes localement allant jusqu’à 35 °C. Des températures dignes d’un été caniculaire, mais en plein mois de mai. En effet, les températures se situent de +10 à +15 °C au-dessus des normales de saison. Il s’agit d’un record de chaleur mensuel rien qu’au cours de la journée de samedi, hier.

Selon Météo-France, ce dimanche six départements sont placés en vigilance jaune. Parmi eux, un seul est en vigilance canicule. Il s’agit du Finistère en Bretagne. Les cinq autres départements sont sous surveillance en raison de risques orageux. Il s’agit : des Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes.

La France se dirige-t-elle vers la canicule ?

Selon Le Parisien, la piste d’une canicule dans une large partie du pays commence à être évoquée en raison de prévisions de températures qui sont de plus en plus hautes à chaque nouvelle modélisation. "Il existe un faible risque de passage en vigilance orange pour le paramètre canicule sur les régions du nord-ouest", explique Météo-France à partir de lundi et mardi. La canicule la plus précoce jamais enregistrée date de 2022 et avait commencé le 16 juin.

Tout dépendra donc de la durée de cette vague de chaleur à propos de laquelle Météo-France complète dans un communiqué : "Cette situation devrait perdurer jusqu’à la fin du mois. Toutefois, à l’échelle nationale, le paroxysme de cette séquence de fortes chaleurs précoces est attendu entre dimanche et mercredi, les journées les plus chaudes pouvant être lundi et mardi". La vague de chaleur pourrait donc aller au-delà de mercredi, probablement de façon moins intense.

Alors, comment expliquer cet épisode de chaleur ? Une goutte froide au large du Portugal agit comme "une pompe à chaleur" et fait remonter de l'air très chaud du Maroc et de la péninsule Ibérique. L'anticyclone présent en France bloque cette masse d'air et forme progressivement un dôme de chaleur.

Au cours des prochains jours, le thermomètre va continuer à gagner des degrés. On pourra alors très certainement parler de vague de chaleur, au vu des projections, précise la Chaîne Météo. Les seuils nécessaires devraient être atteints entre lundi et mercredi prochain. L'épisode ne fait donc que commencer !

Les niveaux de chaleur attendus jour par jour : jusqu'à 37 degrés !

Ce dimanche s'annonce plus qu’ensoleillé et le thermomètre va grimper au fil de la journée. Météo-France parle d'un "épisode de chaleur précoce et remarquable, concernant l'ouest du pays". Les températures sont déjà extrêmement hautes en cette fin de matinée. Comme l’indique la carte de Météo-France : la maximale cet après-midi sera pour Bordeaux avec 33 degrés déjà atteints peu avant 11 h. Paris, Rouen, Bourges et Toulouse sont déjà sous la chaleur avec 31 degrés à la même heure. 30 degrés est aussi enregistré sur l’ensemble de la Bretagne. Dans le reste du pays, il fait entre 29 et 25 degrés. Pour espérer trouver un peu d’air, il faudra rejoindre le pourtour des côtes méditerranéennes.

Pour le lundi de Pentecôte, le temps devrait rester très chaud sous l'effet du dôme de chaleur toujours bien installé. Le Finistère ne sera pas en reste puisqu’il sera sous surveillance pour une éventuelle canicule. La nuit de dimanche à lundi s'annonce particulièrement douce, selon Météo-France, notamment sur le littoral atlantique avec des minimales proches des 20 degrés. "À l’échelle nationale, le pic de cette séquence de fortes chaleurs précoces est attendu en première partie de semaine prochaine, entre lundi et mercredi. À l'échelle du pays, l'indicateur thermique national va probablement atteindre des valeurs supérieures à 24 °C jamais atteintes en mai (jour de mai le plus chaud depuis 1947 : 22,9 °C le 28 mai 2017)", a ajouté l'institut.

Mardi sera probablement la journée la plus chaude à l'échelle du pays. Il est attendu jusqu'à 32 à Paris et Rennes et 34 à Bordeaux et Limoges. Le seuil de très fortes chaleurs (35) devrait aussi être dépassé dans plusieurs villes avec jusqu'à 36 degrés à Nantes et 37 à Toulouse ! Mercredi, le mercure devrait être encore haut avant le début d'une descente progressive à partir de jeudi.

Dernières mises à jour

11:14 - Une nuit sous la chaleur "tropicale" à Paris Cette nuit à Paris, il a fait chaud et c’est loin d’être terminé. Dans la nuit de samedi à ce dimanche, la température est passée au-dessus de la barre des 20 °C et est restée supérieure à ce niveau. Ce n’est pas anodin puisque cette barre des 20 °C est considérée comme la limite au-dessus de laquelle il devient compliqué pour le corps de se ressourcer. Autrement dit, plus la température passe tardivement dans la nuit sous ce fameux seuil et plus la fatigue s’accumule. Quand la température ne passe pas sous les 20 °C, la nuit est dite "tropicale", comme nous l’explique Le Parisien. 10:57 - Des températures largement au dessus des normales de saison Dimanche après-midi, la chaleur deviendra très marquée sur l’ensemble du pays. C’est surtout sur les régions de l’ouest et du nord-ouest que l’écart avec les normales sera le plus important, comme l’indique la Chaîne Météo. Les températures atteindront localement +10 à +15 °C pour une fin mai.

Une période de chaleur est en cours en France avec le seuil des 30 degrés dépassés. Des pointes entre 35 et 37 degrés sont possibles. Cela va durer plusieurs jours, rendant l'ambiance lourde par endroits.