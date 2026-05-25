Chaleur en France : plusieurs départements en alerte canicule ce lundi ! Des vigilances orange à venir ?

La vague de chaleur continue de faire grimper les températures ce lundi 25 mai 2026 et entraîne même l'activement de vigilances "canicule" dans 18 départements français. Météo France étudie la possibilité d'activer des alertes orange dans l'après-midi face au 35°C, et plus parfois, attendus par endroits.

La chaleur est toujours au rendez-vous en France pour le lundi de Pentecôte. La vague de chaleur précoce, qui a débuté vendredi, doit se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine et a tendance à se renforcer avec des températures de plus en plus chaudes notamment la nuit. C'est pourquoi des vigilances "canicules" ont été activées par Météo France ce lundi 25 mai 2026, jamais une alerte canicule n'avait été déclenchée si tôt dans l'année depuis la création du dispositif en 2004.

18 départements de l'Ouest sont en alerte, de la Bretagne jusqu'à la frontière avec la Nouvelle Aquitaine. Sont concernés : la Charente, les Deux-Sèvres, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, la Sarthe, Paris, la Vendée, la Vienne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

Les thermomètres vont régulièrement affichés plus de 30°C, et même près ou plus de 35°C dans plusieurs villes de France : 34 degrés à Paris, à Biarritz ou à Toulouse ; 35 degrés à Brest, à Tours, à Rennes, à Limoges ou à Nantes et même 36 degrés à Bordeaux. Ces températures sont 10 à 15 degrés au-dessus des normales. Il s’agit d’un record de chaleur mensuel. "Cette situation devrait perdurer jusqu’à la fin du mois. Toutefois, à l’échelle nationale, le paroxysme de cette séquence de fortes chaleurs précoces est attendu entre dimanche et mercredi, les journées les plus chaudes pouvant être lundi et mardi", expliquait Météo France dans un communiqué vendredi.

Des vigilances canicule orange ce lundi ?

Si les vigilances canicule sont pour l'heure de niveau jaune (niveau 2 sur 4), un possible passage en alerte orange est à l'étude. Météo France et les autorités sanitaires tiennent une réunion ce lundi après-midi pour évaluer la situation et les mouvements dans les hôpitaux pour trancher sur un rehaussement du niveau d'alerte. "Il existe un faible risque de passage en vigilance orange pour le paramètre canicule sur les régions du nord-ouest" à partir de lundi et mardi, prévenait Météo-France dès vendredi dernier. Il s'agirait d'un record puisque la canicule la plus précoce jamais enregistrée date de 2022 et avait commencé le 16 juin.

Les niveaux de chaleur attendus jour par jour : jusqu'à 37 degrés !

Pour le lundi de Pentecôte, le temps devrait rester très chaud sous l'effet du dôme de chaleur toujours bien installé. La nuit de dimanche à lundi s'annonce particulièrement douce, selon Météo-France, notamment sur le littoral atlantique avec des minimales proches des 20 degrés. "À l’échelle nationale, le pic de cette séquence de fortes chaleurs précoces est attendu en première partie de semaine prochaine, entre lundi et mercredi. À l'échelle du pays, l'indicateur thermique national va probablement atteindre des valeurs supérieures à 24 °C jamais atteintes en mai (jour de mai le plus chaud depuis 1947 : 22,9 °C le 28 mai 2017)", a ajouté l'institut.

Mardi sera probablement la journée la plus chaude à l'échelle du pays. Il est attendu jusqu'à 32 à Paris et Rennes et 34 à Bordeaux et Limoges. Le seuil de très fortes chaleurs (35) devrait aussi être dépassé dans plusieurs villes avec jusqu'à 36 degrés à Nantes et 37 à Toulouse ! Mercredi, le mercure devrait être encore haut avant le début d'une descente progressive à partir de jeudi.

Mercredi, la forte chaleur sera généralisée à tout le pays et les températures dans l‘après-midi sont comprises entre 33 et 35 °C dans l'ouest et au sud-ouest sous un soleil de plomb. Les régions allant du nord de la Seine jusqu'au nord de Rhône-Alpes auront un peu moins chaud : en tout cas, la chaleur y sera moins étouffante. Le ciel sera ensoleillé.

Mais comment expliquer cet épisode de chaleur ? Une goutte froide au large du Portugal agit comme "une pompe à chaleur" et fait remonter de l'air très chaud du Maroc et de la péninsule Ibérique. L'anticyclone présent en France bloque cette masse d'air et forme progressivement un dôme de chaleur.

Dernières mises à jour

10:56 - Des températures même pas atteintes en été La vague de chaleur est impressionnante et surtout précoce pour un mois de mai. Surtout, certains endroits connaissent des températures qui ne sont même pas atteintes en été. "On a dépassé des températures qu'on n'arrive même pas à atteindre l'été. C'est dire à quel point on est sur quelque chose d'exceptionnel. Sur l'Île de Sein (Finistère), par exemple, on a frôlé les 30 degrés", a expliqué le météorologue Gaël Musquet auprès de France info. 10:36 - Quelques orages en montagne Si soleil et chaleur sont présentes partout, dans l'après-midi, "quelques nuages se développent sur le Massif central, les Pyrénées et les Alpes du Sud. Ils peuvent apporter localement une averse, voire un orage", précise Météo France. Par ailleurs, sur les bords de Manche et de la Méditerranée les 30 degrés ne sont pas dépassés. 10:04 - Qui sont les personnes vulnérables face à la canicule ? Les grosses chaleurs, et a fortiori la canicule, présentent des risques pour de nombreuses catégories de personnes rappelle le docteur Pierre Souvet, cardiologue et fondateur de l’Association santé environnement France, dans les colonnes du Parisien. Parmi les personnes à risque on compte "les tout-petits, car leur organisme n’a pas encore la capacité à bien réguler sa température ; les enfants, qui ne prennent pas la mesure de la chaleur et des façons de s’en protéger ; les femmes enceintes ; les personnes âgées ; celles ayant des maladies chroniques comme les diabétiques chez qui la transpiration se fait souvent moins bien, etc", énumère le médecin. Il ajoute à la liste "travailleurs en plein cagnard toute la journée" et les "personnes isolées socialement car personne n’est là pour les accompagner". Il appelle aussi les personnes sous traitement à se renseigner auprès de leur médecin, car "certains médicaments peuvent perturber la thermorégulation". 10:00 - "Des températures qu'on arrive pas à atteindre l'été" Les températures sont records, surtout pour un mois de mai. Encore plus impressionnant, par endroit, ce niveau n'est même pas atteint en été. "on a dépassé des températures qu'on n'arrive même pas à atteindre l'été. C'est dire à quel point on est sur quelque chose d'exceptionnel. Sur l'Île de Sein (Finistère), par exemple, on a frôlé les 30 degrés", a expliqué le météorologue Gaël Musquet, auprès de France info. 09:34 - Des nuits tropicales à 20°C La chaleur est installée depuis plusieurs jours en France, mais elle commence à gagner les nuits. Les températures se font de plus en plus douces depuis ce week-end, notamment dans les grandes villes où l'effet des îlots de chaleur urbain entraîne un réchauffement des températures et donc des nuits tropicales pendant lesquelles le mercure ne descend pas en dessous de 20°C. Ce réchauffement est une des critères qui fait basculer la France en phase de canicule. 08:41 - Plus d'une dizaine de personnes hospitalisées et une décédée après des courses dimanche Plusieurs coureurs ont fait des malaises lors de courses organisées dans plusieurs villes de France le dimanche 24 mai. La température qui dépassait les 30°C dans pratiquement tout le pays n'est pas étrangères à ces malaises. 16 personnes ont été prises en charge à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, et 10 ont été transférées en urgence à l'hôpital. A Menton, dans les Alpes-Maritimes trois coureurs ont été hospitalisés et l'une d'eux est dans le coma. Enfin, à Paris, un homme d'une cinquantaine d'années à succombé à un arrêt cardiaque lors d'une autre course. Face à la chaleur des mesures avaient été mises en place sur chaque course avec plus de points de ravitaillement et un renforcement des secours. Face aux malaises, d'autres courses ont été annulées à la dernière minute comme à Menton. 08:26 - Des records de températures battus dans plusieurs villes de France Le week-end de la Pentecôte a été si chaud que les records de températures ont été battus dans plusieurs villes de France, notamment dans l'Ouest du pays. A Brest, le mercure a affiché 29,8°C (contre 29,5°C pour l'ancien record), à Saint-Nazaire on a enregistré 31,3°C (contre 31,2°C) et 31,8°C à Noirmoutier (contre 31,3°C). Mais d'autres villes ont gagné plus d'un degré à l'instar de Château-Chinon om il a fait 31,2°C (contre 30,2°C). D'autres départements ont également enregistrés des records comme le Lot avec 33,8°C enregistrés à Bergerac ce dimanche. C'est aussi ce qui s'est passé dans les Ardennes avec 31,4°C observés à Charleville-Mézières qui ont battu le précédent record de 31,2°C datant de 2017. LIRE PLUS

Une période de chaleur est en cours en France avec le seuil des 30 degrés dépassés. Des pointes entre 35 et 37 degrés sont possibles. Cela va durer plusieurs jours, rendant l'ambiance lourde par endroits.