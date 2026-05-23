Chaleur en France : vers la canicule, qu'est-ce qui attend les Français ces prochains jours ?

Un épisode de chaleur précoce et intense a gagné la France depuis vendredi 22 mai 2026. Les températures maximales ont atteint plus de 35°C localement dans le Sud-Ouest. Une situation amenée à durer....

La France métropolitaine se dirige-t-elle vers un épisode caniculaire ? Depuis vendredi, dans certaines localités du Sud-Ouest de la France, les températures à l’ombre ont dépassé les 35 °C. Selon un bulletin publié hier par Météo France, la chaleur est appelée à durer. Elle atteindra son paroxysme entre dimanche et mercredi. Toujours selon l’organisme météo, les normales de saison ont largement été dépassées avec un gain de 14 degrés par rapport aux températures habituelles d'un mois de mai dans le Sud-Ouest.

Alors, comment expliquer cet épisode de chaleur ? Une goutte froide au large du Portugal agit comme "une pompe à chaleur" et fait remonter de l'air très chaud du Maroc et de la péninsule Ibérique. L'anticyclone présent en France bloque cette masse d'air et forme progressivement un dôme de chaleur.

Au cours des prochains jours, le thermomètre va continuer à gagner des degrés. On pourra alors très certainement parler de vague de chaleur, au vu des projections, précise La Chaîne Météo. Les seuils nécessaires devraient être atteints entre lundi et mercredi prochain. L'épisode ne fait donc que commencer ! Les seuils de canicule ne seront, par contre, pas atteints, notamment car les températures nocturnes manqueront de quelques degrés. Ils pourraient toutefois être approchés en début de semaine prochaine sur l'arc atlantique.

Les niveaux de chaleur attendus jour par jour : jusqu'à 37 degrés !

Samedi matin, le temps sera déjà au beau fixe et la chaleur au rendez-vous sur tout le pays. La maximale sera de 19 degrés à Nice (Alpes-Maritimes) et à Paris (Île-de-France). L'après-midi, les températures culmineront entre 30 et 33. On attend ainsi jusqu'à 33 degrés à Nantes (Gironde), 32 à La Rochelle, 30 à Paris et Lyon, 31 à Lille ou encore 30 à Dijon, toujours selon La Chaîne Météo.

Ce dimanche, les 30 degrés seront encore de mise sur une grande partie du pays, des phénomènes orageux dus à la forte chaleur pourraient localement survenir sur les Alpes, voire les Pyrénées. Ailleurs, le soleil sera toujours de plomb.

Pour le lundi de Pentecôte, le temps devrait rester chaud sous l'effet du dôme de chaleur toujours bien installé. Quelques orages localisés pourront encore toucher les reliefs. La nuit de dimanche à lundi s'annonce particulièrement douce, selon Météo-France, notamment sur le littoral atlantique avec des minimales proches des 20 degrés. "À l’échelle nationale, le pic de cette séquence de fortes chaleurs précoces est attendu en première partie de semaine prochaine, entre lundi et mercredi. À l'échelle du pays, l'indicateur thermique national va probablement atteindre des valeurs supérieures à 24 °C jamais atteintes en mai (jour de mai le plus chaud depuis 1947 : 22,9 °C le 28 mai 2017)", a ajouté l'institut.

Mardi sera probablement la journée la plus chaude à l'échelle du pays. Il est attendu jusqu'à 32 à Paris et Rennes et 34 à Bordeaux et Limoges. Le seuil de très fortes chaleurs (35) devrait aussi être dépassé dans plusieurs villes avec jusqu'à 36 degrés à Nantes et 37 à Toulouse ! Mercredi, le mercure devrait être encore haut avant le début d'une descente progressive à partir de jeudi.

Dernières mises à jour

10:47 - Où partir pour profiter un maximum des beaux jours ? Pour profiter un maximum de ce week-end prolongé, les plages de l’Atlantique, du golfe du Lion et de la Côte d’Azur sont idéales avec une ambiance déjà très estivale. Les régions du sud-ouest, du centre et de la vallée du Rhône profitent aussi d’un temps très chaud et lumineux, propice aux activités extérieures. 10:13 - Quelle météo ce samedi ? Ce samedi est largement ensoleillé. Les trois quarts du pays sont sous l’influence d’un flux chaud venu de la péninsule Ibérique. Les températures poursuivent leur hausse avec souvent 26 à 30°C l’après-midi, jusqu’à 32 à 33°C dans le sud-ouest. L’ambiance reste plus tempérée près des côtes de la Manche. 09:41 - De la brume ce matin par endroits ce matin Ce samedi matin, le soleil domine un peu partout en France. Cependant, quelques nuages brumeux peuvent circuler du nord de la Bretagne aux frontières belges, avec un vent de nord-est parfois sensible près de la Manche. Du côté des régions montagneuses, quelques cumulus se développeront l’après-midi sans de vraie dégradation. 09:16 - Pourquoi ces chaleurs intenses en France ? Il y a des airs d’été en France côté météo ces derniers jours, et cela risque de continuer… Comme l’explique encore la Chaîne Météo, il y a eu dès vendredi, hier, la mise en place d’un puissant blocage anticyclonique sur l’Europe occidentale. La goutte froide positionnée près du Portugal agit comme une "pompe à chaleur" en faisant remonter de l’air très chaud depuis le Maroc et l’Espagne vers la France. Un anticyclone bloque ensuite la masse d’air chaude sur le pays, favorisant la formation d’un véritable dôme de chaleur. 08:47 - Une forte chaleur en France : jusqu'à quand ? La chaleur que connaît la France actuellement devrait durer plusieurs jours sur l'ensemble du pays, d’après la Chaîne Météo. Les fortes chaleurs devraient durer jusqu'à mercredi au moins, où le seuil des températures hautes serait dépassé dans de nombreuses régions. Par la suite, la France devrait se positionner en conditions de bordure anticyclonique. Les températures pourraient alors perdre quelques degrés, sous l'influence d'un vent de nord-est, notamment sur la moitié nord du pays. Mais les températures resteraient au-dessus des normales de saison. 22/05/26 - 23:31 - Combien de jours la vague de chaleur va-t-elle durer chez vous ? Tout le monde ne sera pas affecté de la même manière par cette vague de chaleur précoce. Comme le révèle La Chaîne Météo, c'est dans le sud-ouest du pays que les températures au-dessus des normales de saison vont jouer les prolongations, avec une vague de chaleur qui devrait durer au moins sept jours. Au Nord-Ouest, une petite bande devrait, à l'inverse, n'avoir à supporter les grosses chaleurs que 2 ou 3 jours.

Une période de chaleur est en cours en France avec le seuil des 30 degrés dépassés. Des pointes entre 35 et 37 degrés sont possibles. Cela va durer plusieurs jours, rendant l'ambiance lourde par endroits.