Sable du Sahara en France : quelques départements touchés ce week-end

Cette fin de semaine, plusieurs départements seront touchés par l'arrivée d'une poussière en provenance du Sahara. Des températures estivales sont également attendues.

Si le territoire connait, depuis deux semaines, un temps mitigé entre la pluie et le vent, c'est le beau temps et parfois le sable qui va s'installer pour les prochains jours. Dès ce week-end de Pentecôte, l'été va faire son apparition en France avec un air plus chaud qui tendra à faire augmenter le mercure et à instaurer un "air tropical".

Selon Actu météo, plusieurs départements français vont être touchés par ce phénomène de sable arrivant du Maroc et passant par l'Espagne avant de survoler l'Hexagone. "Un flux de sud-ouest va se mettre en place sur la moitié sud de la France, et les hautes pressions vont s'installer", partage le météorologue Yann Amice. "Ce sable, en quantité, montera ce vendredi 22 mai par l'ouest de la France et sera plus diffus ensuite pendant le week-end", détaille-t-il. Plus de 35°C sont attendus dans certains départements français du sud-ouest dont l'Aquitaine. Et 30 degrés de maximale au nord, notamment en Bretagne.

A ces températures élevées vont s'ajouter le sable et le vent et le nuage de sable qui montera du sud vers le nord du pays. Cette combinaison atmosphérique va créer "un mélange" qui peut irriter les voies respiratoires et pourra aggraver les allergies, notamment au pollen.

La hausse des températures qui s'y ajoutera va venir favoriser le transport de ces "particules fines" par le vent. En plus de cela, la qualité de l'air risque de se dégrader face à ces poussières du Sahara puisqu'elles viennent faire grimper les niveaux de particules fines, PM10, au dessus des seuils "normaux". Ce qui pourrait entrainer une dégradation de l'asthme ou des troubles cardiovasculaires. "Si elles sont invisibles à l'œil nu pour les plus fines, elles peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et contribuer à dégrader la qualité de l'air", explique La Chaine Météo.