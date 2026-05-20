Résultat Loto (FDJ) : le tirage Mission Nature de ce mercredi 20 mai 2026 [EN DIRECT]

LOTO. Pour le deuxième tirage Loto Mission Nature, 13 millions d'euros étaient mis en jeu ce mercredi 20 mai. Les résultats sont annoncés dans cette page dès qu'ils sont connus.

Le tirage Loto de ce mercredi 20 mai 2026 propose une cagnotte qui ne devrait pas laisser les amateurs de beaux jackpots de marbre. En effet, à l'occasion du deuxième tirage Mission Nature, ce sont 13 millions d'euros qui sont promis à qui trouvera les résultats Loto. Comme pour n'importe quel tirage Loto, 10 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros sont également tirés au sort.

Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leurs grilles. Au-delà, elle sera validée pour un tirage ultérieur, mais rien ne garantit que le beau jackpot du jour soit encore en jeu… Quoi qu'il en soit, tous les résultats Loto seront communiqués ici même passé 20h20. Ils sont également diffusés sur TF1 après le JT de 20 Heures, vers 20h50. Retrouvez le résultat gagnant du jour ci-dessous :

Qu'est-ce qu'un tirage Loto Mission Nature ?

Depuis trois ans maintenant, la Française des jeux organise chaque année plusieurs tirages Loto Mission Nature. Le nom peut faire penser au tirage Mission Patrimoine ou Loto du Patrimoine. Le concept est le même sauf que dans ce cas, une partie des recette de la Française des jeux est reversée à l'Office français de la biodiversité. Dans le détail, "pour chaque grille de 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé par l'État à l'Office français de la biodiversité. Avec l'option '2nd tirage' (0,80€ par grille jouée), 0,14 euro supplémentaire est reversé à l'OFB", détaille le communiqué.

Il est par ailleurs précisé que cet argent à pour ambition de financer des projets de restauration écologique. Depuis 2023 et le lancement du Loto Mission Nature, ce sont déjà pas moins de 64 projets qui ont pu bénéficier d'un soutien financier. Des projets en métropole, comme en outre-mer.

Dernières mises à jour

21:11 - Comment sont répartis les gains du Pack MultiChances ? En cas de gains sur un Pack MultiChances, le joueur remporte une part proportionnelle au nombre de parts achetées, sur un maximum de 1, 2, 5 ou 10 parts. Dès que toutes les parts d'un pack sont vendues, un nouveau pack est ouvert avec de nouvelles combinaisons et de nouveaux codes. Si le nombre de parts souhaité n'est pas disponible dans le pack en cours, un nouveau pack est également créé. 20:48 - Ces choses qui sont plus probables de vous arriver qu'une victoire au tirage Loto Trouver les résultats du Loto n'est pas donné à tout le monde. Avec une chance sur plus de 19 millions, un participant du tirage Loto a plus de chance d'être né avec un sixième doigt sur une main (une chance sur 20 000), d'être touché par un astéroïde (1 sur 720 000), d'être frappé par un avion (1 sur 10 millions), ou encore d'avoir un enfant astronaute (1 sur 12 millions) que d'avoir parié sur les bons résultats Loto. 20:36 - Comment fonctionne l'abonnement pour rejouer automatiquement au Loto pendant 2 à 5 semaines ? L'abonnement classique au Loto permet de rejouer les mêmes numéros favoris sur une période de 2 à 5 semaines consécutives. La combinaison de 5 chiffres et 1 numéro Chance est reprise pour chaque tirage choisi. Un, deux, voire trois tirages par semaine. Ce système évite de remplir de nouvelles grilles à chaque participation. 20:27 - Probabilité de gagner un code Loto à 20 000 euros : en fonction du jour, vous n'avez pas les mêmes chances ! Les chances de remporter un code Loto dépendent du nombre de grilles validées pour un tirage donné. Pour un tirage du lundi, la probabilité est estimée à environ 1 sur 30 000, contre 1 sur 80 000 le samedi en raison d'une participation plus importante. Lors d'un Grand Loto de Noël, avec 100 codes gagnants, les chances peuvent grimper jusqu'à 1 sur 4 000 ! LIRE PLUS

Chaque lundi, mercredi et samedi, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, la Française des jeux organise un tirage Loto lors duquel sont proposés au minimum 2 millions d'euros. Les résultats sont communiqués dans la soirée.