Résultat Loto (FDJ) : le tirage Mission Nature de ce mercredi 20 mai 2026 a-t-il fait un gagnant ? [EN LIGNE]

LOTO. Pour le deuxième tirage Loto Mission Nature, 13 millions d'euros étaient mis en jeu ce mercredi 20 mai. Les résultats sont à retrouver sans plus attendre !

Le tirage Loto de ce mercredi 20 mai 2026 proposait une cagnotte de 13 millions d'euros. Malheureusement, le constat est sans appel : personne n'a réussi à cocher les cinq chiffres et le numéro Chance du jour et donc à trouver le résultat Loto gagnant. En revanche, certains petits chanceux sont tout de même parvenus à mettre la main sur une partie des résultats Loto de ce mercredi. Ainsi, la répartition des gains dévoile que quatre grilles ont été cochées des cinq bons chiffres. Seul le numéro Chance n'était pas le bon. Leurs propriétaires remportent 42 753,60 euros.

Soixante-cinq grilles ont également été cochées de quatre des cinq bons chiffres et du numéro Chance. Leurs détenteurs remportent 642,10 euros, chacun. Parmi les grands gagnants, on note aussi 485 grilles qui permettent à leurs propriétaires de repartir avec 310,40 euros. Ils ont trouvé quatre des cinq bons chiffres, mais pas le numéro Chance. Voici tous les résultats Loto de ce mercredi 20 mai :

Tirage du Loto du mercredi 20 mai 2026 8 - 15 - 28 - 30 - 48 7

Joker+ : 6 588 548

Option 2nd tirage : 1 - 4 - 35 - 37 - 46

10 codes gagnants : M43627555 - T34968069 - O06551791 - H20153583 - K00576918 - P51159753 - M61875641 - T05579997 - Q56314992 - A33059259

Qu'est-ce qu'un tirage Loto Mission Nature ?

Depuis trois ans maintenant, la Française des jeux organise chaque année plusieurs tirages Loto Mission Nature. Le nom peut faire penser au tirage Mission Patrimoine ou Loto du Patrimoine. Le concept est le même sauf que dans ce cas, une partie des recettes de la Française des jeux est reversée à l'Office français de la biodiversité. Dans le détail, "pour chaque grille de 2,20 euros jouée, 0,54 euro sera reversé par l'État à l'Office français de la biodiversité. Avec l'option '2nd tirage' (0,80€ par grille jouée), 0,14 euro supplémentaire est reversé à l'OFB", détaille le communiqué.

Il est par ailleurs précisé que cet argent a pour ambition de financer des projets de restauration écologique. Depuis 2023 et le lancement du Loto Mission Nature, ce sont déjà pas moins de 64 projets qui ont pu bénéficier d'un soutien financier. Des projets en métropole comme en outre-mer.

Dernières mises à jour

23:47 - Combien coûte une grille pour un tirage Loto Mission Nature ? Le tirage Loto de samedi sera également un tirage Loto Mission Nature. Mais pour y participer, comme ce fut déjà le cas lundi et mercredi, les joueurs n'auront pas à débourser davantage qu'en temps normal. Il ne s'agit en effet pas d'un Super Loto ou d'un tirage spécial lors duquel sont tirés au sort plus que les 10 codes LOTO habituels permettant d'empocher 20 000 euros. Résultat : la grille de base est vendue 2,20 euros, et non 3 euros. 23:11 - Comment percevoir ses gains une fois le résultat Loto connu ? Pour les joueurs ayant participé au Loto en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Les participants ayant acheté leur grille du Loto dans un point de vente FDJ doivent y retourner munis de leur reçu pour percevoir un gain de 30 000 euros au maximum. Pour les gains supérieurs à ce plafond et inférieurs à 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros de gains au Loto, les gagnants bénéficient d'un accompagnement sur mesure en contactant le numéro 09 69 36 60 60. Les tirages du Loto sont organisés les lundis, mercredis et samedis. Le jour peut parfois changer lors des tirages exceptionnels, comme les Super Loto. 22:44 - Connaissez-vous cette particularité du jackpot du 2nd tirage Loto ? Contrairement au jackpot principal, la cagnotte de 100 000 euros du 2nd tirage n'est pas évolutive. Si personne ne trouve les 5 bons numéros lors d'un tirage, un nouveau jackpot de 100 000 euros est remis en jeu. À l'inverse, si plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante, le lot est divisé entre eux. 22:12 - Qui peut jouer au Loto ? Une interdiction stricte aux mineurs Il est désormais possible de jouer pour le prochain tirage Loto qui sera également estampillé Mission Nature ! Il y a quatre tirage de cette sorte en tout cette année. À noter toutefois que le Loto est réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus, conformément à la loi française interdisant tous les jeux d'argent aux mineurs. Cette interdiction s'applique tant aux jeux en ligne qu'aux jeux sur support physique. Aucun lot ne peut être remis à un mineur, même accompagné d'un adulte. LIRE PLUS

Chaque lundi, mercredi et samedi, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, la Française des jeux organise un tirage Loto lors duquel sont proposés au minimum 2 millions d'euros. Les résultats sont communiqués dans la soirée.